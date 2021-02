ElPozo Murcia logró una contundente victoria en Ferrol, donde se impuso 1-6 a O Parrulo para hacerse con su quinta victoria consecutiva. Era la primera vez que el conjunto murciano jugaba fuera de casa desde que regresara del parón por los casos de coronavirus y buscaba confirmar las buenas sensaciones que había transmitido durante la última semana con un triunfo a domicilio en un encuentro de la jornada 6 aplazado hasta en tres ocasiones frente al equipo que ocupa la cola de la tabla, el O Parrulo de Hector Souto. Los de Giustozzi viajarán ahora a Valencia para medirse el sábado al Levante en el último partido antes del parón de selecciones.

Salieron agresivos los gallegos, presionando arriba a los de Giustozzi, con Adri, ex de ElPozo, como portero-jugador durante los primeros minutos. Los de Giustozzi no lograban combinar y se veían obligados a salir por medio de balones largos hacia Rafa Santos.

Lo cierto es que hasta el minuto 10 ambos equipos se repartieron las ocasiones. Fue tras el ecuador de la primera parte cuando ElPozo empezó a atacar de forma continua a un O Parrulo que decidió defender e intentar salir a la contra.

Tras un aluvión de ocasiones del conjunto murciano, el gol llegó, por fin, en el minuto 12. Ismael López, jugador del filial que había entrado en la convocatoria por las ausencias de Cholo Salas y Leo Santana, recibió el balón en una posición muy cercana a portería y batió a Víctor Espindola, hermano del guardameta del conjunto murciano, para conseguir su primer tanto con el primer equipo. Dos minutos después, en el 14, Alberto García puso el 2-0 empalmando un balón rechazado por la defensa gallega que no pudo atajar Víctor Espindola.

O Parrulo intentó reaccionar yéndose al ataque y volvió a salir Adri como portero-jugador. Atacaron los gallegos hasta el final de la primera parte con cinco jugadores, pero los de Giustozzi defendieron bien y los pocos disparos entre los tres paros de los gallegos fueron rechazados por Espindola.

A falta de tres segundos para el final, Kevin Chis tuvo una clara ocasión que pudo haber cambiado la tónica del encuentro.

Al inicio de la segunda parte fue ElPozo el que salió a morder con una presión que no duró demasiado. O Parrulo seguía con Adri como portero-jugador, pero no conseguía penetrar la defensa de ElPozo y recurría a disparos largos que no suponían un gran peligro para Espindola.

La arriesgada estrategia de Hector Souto acabó pasando factura a los de Ferrol. En el minuto 27, Adri perdió un balón ante Marcel; el brasileño combinó con Paradynski, que anotó el 0-3 a portería vacía. Un minuto después, en el 28, un nuevo robo de balón permitía a los murcianos salir a la contra y Alberto García marcaba su segundo gol. Otra pérdida de Adri servía a Paradynski para marcar el 0-5 en el minuto 35, de nuevo a portería vacía.

A pesar del contundente resultado, O Parrulo no se vino abajo. Los de Souto siguieron atacando y presionando arriba. Las ganas y la fortuna permitieron que el equipo gallego consiguiera su único gol a dos minutos del final cuando Paradysnki desvió un balón centrado al área que acabó entrando en su propia portería. Ya con O Parrulo completamente abocado al ataque, Fernando anotó el sexto gol de ElPozo en el 39.