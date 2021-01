El UCAM Murcia vuelve al mercado con urgencia al lesionarse DiLeo

El UCAM Murcia CB quería dar un salto de calidad a la plantilla de cara a la segunda vuelta de la competición. Otro invierno más, el club iba a salir al mercado, como ha ocurrido en las últimas temporadas. Lo iba a hacer sin urgencias, esperando a que apareciera alguna oportunidad, como declaró José Luis Mendoza García, consejero de la entidad e hijo del presidente, en una entrevista en Onda Regional. Ese era el plan diseñado antes de conocer ayer que David DiLeo tendrá que estar tres meses de baja al fracturarse un dedo de la mano derecha. Ahora lo tendrá que hacer con premura porque Nemanja Radovic se queda como único ala pívot de plantilla dado el papel residual que tiene Rinalds Malmanis. Además, el equipo pierde una de las grandes amenazas exteriores que tiene, una faceta donde no anda sobrado de especialistas.

Después de la derrota frente al Baxi Manresa, Mendoza García dijo que «viendo cómo está la plantilla, creo que al equipo le hace falta uno o dos fichajes para fortalecer la línea exterior, sobre todo en algunas posiciones donde hay jugadores que no sabemos por qué no están respondiendo. En cuanto el mercado nos lo ofrezca, necesitamos alguna persona que nos ayude a generar en la parte ofensiva y refuerce moralmente al equipo. Si eso sucede y tenemos suerte, confío en que el equipo esté entre los ocho primeros», afirmó en una clara declaración de intenciones sobre la hoja de ruta a seguir por el club.

La plantilla cuenta en estos momentos con trece jugadores, aunque uno de ellos, Rafa Luz, ya está claro que no cuenta. El brasileño no juega desde el pasado 6 de diciembre frente al Unicaja en Málaga y en los dos últimos partidos, pese a que el entrenador sabía que Conner Frankamp, que ha sido uno de los que ha pasado el coronavirus, no estaba para aportar los minutos que suele estar en cancha, tampoco se ha dado de alta su ficha. El entrenador ha preferido tener en el equipo a Marques Townes, que no llegó a jugar ni un solo minuto frente al Hereda San Pablo Burgos, o Rinalds Malmanis, que vivió la misma situación, contra el Baxi Manresa.

El club no tiene limitaciones por los pasaportes para sustituir a David DiLeo, ya que ocupa plaza de extracomunitario. Si en otras ocasiones ha sido un hándicap, ahora no lo será y el abanico es mucho más amplio, sin tener que recurrir a un jugador con determinado pasaporte, aunque sí las hay en las características del sustituto.

Acudir al mercado a mitad de temporada se ha convertido en una constante en el club en las últimas temporadas. El curso pasado, sin ir más lejos, en plena crisis de resultados, llegaron Malmanis, Radicevic y Delroy James, que apenas pudieron jugar unos partidos debido a la interrupción de la liga por la pandemia. Con anterioridad, en la 2018-2019, llegaron Dino Radoncic, Luka Mitrovic, Kyle Hunt y Manu Lecomte. En la 2017-2018 fue cuando menos movimientos se experimentaron, ya que solo entró en el equipo Augusto César Lima debido a que se encontraba en ese momento con la carta de libertad. En la 2016-2017 fueron Kevin Tumba y Daniel Clark los que llegaron, mientras que en la 2015-2016 regresó Vítor Faverani para cubrir el traspaso de Lima al Real Madrid, y ya en el tramo final fue Yannick Moreira el que reforzó al plantel.

Salvo que llegue un fichaje exprés en las próximas horas, el equipo tendrá que afrontar los partidos ante el Barcelona y el Real Madrid ´cojo' en el puesto de ala pívot, una posición donde DiLeo promediaba 19 minutos en pista y 8,6 puntos.