Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía

9 de junio, San Efrén. También se celebran el Día de la Región de Murcia y las elecciones europeas. Dejando aparte las peripecias del santo varón, la coincidencia de los otros dos eventos debería invitar a la clase política murciana a retirarse cinco días a reflexionar, aunque el resultado fuera que todos siguen en sus respectivos puestos. Porque si la política europea es tan decisiva, como aseguran, y aseguran bien, para las cuestiones importantes de la sociedad la economía y la cultura, la Región de Murcia llega tarde o llega con los deberes sin hacer.

Somos la excepción nacional en la actualización de nuestro Estatuto de Autonomía, y esto a pesar de que fue renovado al final de la magnífica novena legislatura por pleno consenso de las fuerzas políticas parlamentarias.

La responsabilidad de que aquel texto quedara en papel mojado la comparten los partidos mayoritarios, PP y PSOE, pues llegada la hora para su debate en el Congreso de los Diputados los socialistas no tuvieron mayor ocurrencia que incorporar enmiendas que los populares no compartían, y éstos decidieron retirar la iniciativa.

Probablemente ninguno de ambos partidos calculó que en el inmediato futuro se haría imposible renovar el acuerdo, pues estaba al llegar una nueva fuerza política, Vox, cuyos estándares chocaban de frente con la letra y el espíritu de una buena parte del nuevo articulado, además de mostrarse refractarios al Estado de las Autonomías y de promover un proceso de recentralización, al menos de boquilla, pues bien que se han acomodado a las políticas autonómicas una vez que han obtenido cacho.

Dos peces de hielo

Disponemos, pues, de un Estatuto anticuado, en el que no se reflejan los nuevos conceptos y exigencias incorporados por las dinámicas del siglo XXI (transparencia, buen gobierno, nuevos derechos ciudadanos...), así como los avances competenciales que otras autonomías han incorporado. No es extraño, pues, que constantemente y a conveniencia, surjan discrepancias sobre la autoridad de las distintas Administraciones en estos o aquellos asuntos (véase el Mar Menor, sin ir más lejos).

La retirada del nuevo Estatuto cuando estaba a punto de ser aprobado constituyó una irresponsabilidad, pues los momentos en que es posible el estado de concertación son muy escasos en la vida política. Confluyeron entonces varias circunstancias: un PP debilitado, muy marcado por Ciudadanos (cuando Ciudadanos era Ciudadanos, antes de que sus nuevos diputados se dejaran comprar), un PSOE que parecía recobrar expectativas, y un Podemos pragmático, decidido a impulsar la institucionalidad. Entre todos se abrigaron para dar un golpe de timón a la autonomía, ofreciendo así uno de los hitos más estimulantes desde la Transición. El efecto duró lo que duran dos peces de hielo en un whiski on the rocks.

El caso carece de reproche social, pues esta es una región en que los asuntos estructurales relacionados con las instituciones son ‘cosas de políticos’, y el personal parece más acuciado por lo relativo a la gestión. Pero no puede darse una gestión eficaz y diáfana si las cuestiones competenciales no están definidas como requiere la evolución del sistema político. De modo que a Europa llegamos renqueando, más dispuestos a la queja que al protagonismo, y los murcianos seguimos sin tener muy claro qué celebramos el Día de la Región, más que la posibilidad de una escapada a las playas.

El 9 de junio conmemoramos, pues, una autonomía desmochada en la que, sin embargo, los políticos se desenvuelven con comodidad, pues pueden mantener reglas obsoletas, dictar retrocesos en prácticas regenerativas y manejarse, según el respectivo interés, en la atribución de responsabilidades a otras instancias cuando las gobiernan los partidos adversarios. Si a esto se añade la percepción de un giro a la derecha centralizadora, cabe deducir que el problema no tendrá remedio en muchos años.

Dos de cada tres

Las elecciones al Parlamento Europeo se solapan por causalidad con la celebración autonómica, pero la contradicción no es casual: más poder para Europa, menos capacidad de acción autonómica. Tal vez esto sea positivo para el apaciguamiento de los nacionalismos, pero para regiones como la de Murcia, leales al Estado, significa una rémora, pues su capacidad de interlocución queda a la altura de sus instituciones desfasadas. Ahora que el PP ha descubierto la palabra igualdad al considerar que la amnistía la penaliza cabe preguntarse cómo nosotros mismos nos ponemos en situación de desigualdad respecto a otras Comunidades que han avanzado en sus Estatutos. La paradoja es que el actual Gobierno de coalición PP/Vox, si quisiera reeditar el consenso general para restituir el impulso estatutario, empezaría por no lograr entendimiento entre ambas fuerzas. Son socios, pero para casi nada importante.

Que viene la derecha

Y es que el Gobierno regional está en otras cosas. En la amnistía, por ejemplo. El presidente, Fernando López Miras, presume de que no le gana nadie a escandalizarse por la sobrevenida iniciativa de Pedro Sánchez, y pretende, en dura competencia con Díaz Ayuso, convertirse en el primer activo territorial para la desactivación legal del invento. Llama la atención que el escándalo vaya por plazas. En la campaña de las elecciones catalanas ningún dirigente del PP sacó a relucir la amnistía como cuestión central, y era precisamente en Cataluña donde habría tenido objeto esa crítica. Ese calculado oportunismo denota que si bien el PSOE se trabaja la amnistía como herramienta para afianzarse en el poder, los populares no le van a la zaga desde la oposición, pues renuevan su escándalo en según qué escenarios.

Desde luego, el de la Región de Murcia es propicio. Ahí está la encuesta de la UCAM, que prevé unos resultados espectaculares para la derecha: dos de cada tres ciudadanos con los que usted coincide en la calle de camino a Mercadona se proponen votar al PP o a Vox el Día de la Región. Y no perdamos de vista al tal Alvise, que esta semana ha rondado por Murcia y Cartagena, y ha dejado sorprendidos a quienes no tienen cuenta en TikTok: ¿quién es ese tipo, que ha convocado a centenares de personas en la plaza del Cardenal Belluga y le habla a la gente por megafonía? me preguntaba un amigo desavisado el pasado jueves. Si alguien creía que Vox es la extrema derecha, que escuche, si puede contener los retortijones, a Alvise. La encuesta de la UCAM lo contempla, así como las nacionales, que le dan por segura una plaza al menos, algunas hasta dos. Se Acabó la Fiesta es el nombre de la candidatura, pero por su emergencia parecería que la fiesta de la ultraderecha no ha hecho sino empezar. Y en ese contexto, Vox sería la ultraderechita cobarde.

Que vienen los socialistas, titulaban los Ozores una película de 1982, más divertida hoy que cuando se estrenó. Alguien podría producir ahora con el mismo rigor Que viene la derecha, si no fuera porque la derecha ya está aquí. Y sigue creciendo. El PP, casi 15 puntos, y Vox, 8. La izquierda, a la baja: en su conjunto, 11 puntos. El PSOE, que en el periodo de la ‘crisis de los presidentes del PP’ llegó a ganar las elecciones autonómicas, las municipales y las europeas, perderá, según el barómetro de la UCAM, este último reducto en que todavía mantenía un testimonio hegemónico.

¿Dónde está el truco?

Y bien ¿dónde está el truco? No lo busquemos en los índices de excelencia en la gestión. Salarios bajos, tasa de pobreza infantil, listas de espera sanitarias, medio ambiente precario, deuda pública, transportes deficientes, proyectos estratégicos mal planteados... No es por fastidiar, pero el fervor murciano por la derecha debe tener causas distintas al contraste con los programas políticos, cargados de tan buenas intenciones como de desatención a las mismas. Habría, pues, que recurrir al famoso axioma de que las elecciones no se ganan, sino que se pierden. Y si la izquierda las pierde, por algo será.

El parlamentarismo y la calle

Tal vez resulte que el PSOE está forzando excesivamente el mecanismo de la legitimidad parlamentaria para sostenerse en el poder y para hacer lo que le place desde él, descuidando la realidad de la calle, que no ve en ese esfuerzo la voluntad de hacer políticas transformadoras, sino la de justificar en la posibilidad de éstas una desnuda vocación de poder.

Por otro lado, para disfrutar de ese poder, que se concentra en el Gobierno central, los socialistas han tenido que hacer renuncias cada vez más abundantes a los Gobiernos territoriales, de manera que presidentes de Comunidades y alcaldes vienen pagando una política de pactos evidentemente tóxicos mediante los que Sánchez se mantiene en el poder a costa de que el resto de la estructura del partido se resigne a la oposición. El caso de Murcia es uno de los más ilustrativos, y lo curioso es que se diría que sus dirigentes lo hacen con complacencia masoquista.

La decadencia fulgurante del apéndice izquierdista más allá del PSOE podría sospecharse que procede de que Yolanda Díaz se muestra sanchista los lunes, miércoles y viernes, y crítica con las actuaciones del mismo Gobierno que vicepreside los martes, jueves y sábados, mientras los domingos los aprovecha para crear nuevos países desde un río hasta el mar.

¿Por qué avanzan los ultras?

Nadie entiende que Sánchez rompa relaciones con Argentina porque el Histriónico aludiera a los negocios de su mujer y no lo haga con Israel, si como dice la ministra de Defensa, es un país que está cometiendo un genocidio. ¿Mantenemos relaciones diplomáticas con genocidas? ¿Qué clase de Gobierno progresista es este? Aparte del poco atractivo que supone convocar el voto al PSOE como freno al avance de la ultraderecha, tan solo como recurso paliativo, sin presentar incentivos propios, casi como si hubiéramos de recurrir al mal menor.

La pregunta clave para el líder del PSOE sería: ¿por qué existe riesgo de avance de la ultraderecha mientras usted gobierna y tiene a su mano todos los recursos del Estado para complacer las demandas generales de la sociedad? La ultraderecha no se activa por un mecanismo remoto, sino que la impulsan insatisfacciones que proceden de una gobernación no entendida. Gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo, provoca este tipo de derivadas. En las autonomías y en los Ayuntamientos se reflejan matemáticamente estas pulsiones, la misma matemática que legitima el Gobierno de unos partidos minoritarios apoyados por otros grupos de la misma naturaleza a los que hay que comprarles el voto incluso procurándoles la impunidad por sus delitos. No hace falta que la derecha incida en ese aspecto de la cuestión; la gente se da cuenta por sí misma, incluida una parte importante de la que potencialmente simpatiza con los llamados progresistas.

El viejo lema de la Transición, «Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía», recobra ahora actualidad con otros mimbres. La conformidad con las consignas partidistas de conveniencia no coincide con la libertad que reclamábamos; la amnistía no era una moneda para comprar votos, y el Estatuto de Autonomía tenía que ser de verdad. Pero por aquí andamos todavía.

