El FC Cartagena se pone manos a la obra con la mirada puesta en las salidas

El FC Cartagena volvió ayer a los entrenamientos después de esta semana de vacaciones. Los albinegros estaban citados el domingo para realizar las preventivas pruebas PCR para detectar si hay algún caso de COVID-19 en la plantilla. Sin ningún contratiempo, los jugadores saltaron en la tarde de este lunes al césped para empezar a preparar el partido del próximo sábado frente al Real Zaragoza.

Fue una vuelta a los entrenamientos con muchos frentes abiertos. El principal: las salidas del club albinegro, algunas de ellas bastante encauzadas para que se hagan efectivas en los próximos días.

La primera que se anunció fue la de Sergio Lozano el pasado sábado. El centrocampista valenciano sale de la disciplina albinegra sin haber contado con demasiado protagonismo. Las veces que ha jugado ha mostrado ciertas carencias propias de un futbolista de su edad, al que aún le queda mucho por crecer y por demostrar. Comenzó el campeonato siendo titular en el partido ante el Real Oviedo. En el Tartiere disputó alrededor de 80 minutos. En la segunda jornada volvió a disputar minutos, esta vez partiendo desde el banquillo ante el Sporting en el debut en casa, jugando el último tramo del partido en el que no pudo aportar demasiado al equipo. No volvería a ser titular hasta la jornada 12, frente al Castellón, cuando el Cartagena empezaba a hundirse en esa racha negativa que aún dura hasta el día de hoy. Ese fue el último partido como titular del medio valenciano con el Cartagena, que volvería a jugar dos partidos más acumulando 13 minutos en dos encuentros.

En total, Sergio solo ha disputado cinco encuentros con el FC Cartagena, dos de ellos partiendo desde el once inicial. Un balance de 182 minutos en global, protagonismo insuficiente para el canterano del Villarreal, que ha vuelto a su club de origen.

La salida de Sergio Lozano es la primera del mercado de invierno, pero necesariamente tendrán que realizarse más. En cuanto a los cedidos, se esperan las salidas de William, Harper, Rhyner o Simón Moreno. Todos ellos han dado un rendimiento muy por debajo del esperado, sin llegar a hacerse un hueco en el equipo. En el caso del brasileño tiene por delante a un Álex Gallar que está en estado de gracia, y es el principal activo del ataque en la zona de tres cuartos de campo. No obstante, la pasada jornada frente al Alcorcón firmó buenos minutos y revolucionó su costado, intentando perfilarse en varias ocasiones hacia el ataque. Lo más probable es que el Leganés lo repesque.

Rhyner no ha conseguido ser un central de garantías. Entró como relevo de Álex Martín hace unas cuantas jornadas para acompañar a Andújar en el centro de la defensa. Finalmente, Carlos David se ha terminado haciendo con la titularidad pese a estar en el ostracismo para Borja Jiménez. Caso aparte es el de Harper y Simón Moreno. El valenciano comenzó bien el campeonato, muy voluntarioso para ser una pieza importante en el ataque, pero a medida que Elady fue cogiendo tono, Simón perdió protagonismo. La lesión que arrastraba Harper lo ha lastrado, y no ha podido ser un recambio de garantías ni para Elady ni para Rubén Castro.



Dos pesos pesados

También están en la rampa de salida Verza y Cordero. Ninguno de los dos ha sido importante para Borja Jiménez y el club les ha comunicado que deben salir este invierno. Verza llegó el pasado año para aportar veteranía al centro del campo. Acabó disputand 19 partidos y alrededor de 1200 minutos con la albinegra, además de postularse como uno de los 'héroes de Málaga'. Un caso especial es el de Miguel Ángel Cordero. El lebrijano arribó a Cartagena hace tres años, en el verano de 2017, como parte de una renovación importante de la plantilla para afrontar el reto del ascenso. Formando pareja de baile con Chavero en la mayoría de las ocasiones, disputó 25 partidos en la temporada 17/18, jugando más de 1500 minutos. En mayo, vivió la debacle de Majadahonda y otra caída más frente al Extremadura.

Cordero no destaca por su capacidad goleadora, pero marcó en el momento más importante de la temporada pasada. El Cartagonova estaba lleno hasta la bandera, esperando un milagro en forma de remontada ante el Real Madrid Castilla en la primera eliminatoria de play-off. Parecía imposible, pero lo hicieron. Elady abrió el marcador en apenas dos minutos después de empezar el partido, y Cordero puso el gol de la remontada pasados los diez primeros minutos. En La Rosaleda culminó el sueño del ascenso que perseguía con el Cartagena, pero en Segunda no ha podido ser protagonista. Si no disputa ningún partido más, Cordero se marchará del Cartagena tras disputar 97 encuentros, un 'casi cententario'.