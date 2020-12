Adrián: "Los futbolistas van a agradecer la vuelta del público a Nueva Condomina"

El Real Murcia tendrá este domingo la primera prueba de fuego a las que tendrá que enfrentar en este mes de diciembre. Los granas reciben en Nueva Condomina a un Córdoba confeccionado para ascender, pero que llega a la Región en plena crisis de resultados y con entrenador nuevo. Adrián Hernández se ha referido este viernes a esa circunstancia, indicando que "yo prefiero recibir a equipos que vengan de ganar y no de perder. Tampoco me gusta que lleguen con un entrenador nuevo. El cambio de técnico trae incertidumbres, porque hay jugadores que quieren ganarse el puesto, futbolistas que se veían fuera y ahora darán un plus. Al final todo se equilibra". Según el entrenador murcianista "no es lo idílico, pero da igual", decía, para recordar que los andaluces tienen "una de las tres mejores plantillas de la Segunda B". "Tenemos que competir con nuestras armas para que los puntos se queden en casa", indicaba en la sala de prensa del estadio murciano.

Además, Adrián Hernández, que llega a esta jornada después de que el Real Murcia ascendiese a la segunda posición tras remontar frente al Yeclano, considera que si se logran los tres puntos, por primera vez desde que es entrenador del club grana "tendremos cierta tranquilidad para ir creciendo". Y es que este mes no solo se enfrentarán los murcianistas al Córdoba, también recibirán al UCAM Murcia y visitarán a El Ejido 2012, partidos que calificó de "muy difíciles".

La gran noticia ante el Córdoba estará en las gradas. Nueva Condomina volverá a contar con aficionados. No había público en el estadio grana desde el pasado mes de marzo. Adrián Hernández celebró el regreso de la gente a los estadios. "Para nosotros es fantástico y fundamental", decía, comentando que en partidos anteriores, "la afición hubiese sido un aliento importante en momentos de sufrimiento". "Los futbolistas lo van a agradecer. Ellos ya saben lo que es la presión de jugar en el Real Murcia y no creo que les vaya a afectar. Será un plus".

Adrián Hernández celebra la vuelta de los aficionados granas al estadio, pero prefiere que sean más comprensivos que críticos. "El aficionado tiene que ser el jugador número doce, tienen que entender las situaciones", decía, incidiendo en el discurso que ya pronunció la semana pasada y en el que pedía unidad. "Tenemos que sumar todo lo que podamos, porque lo que pase en el campo no solo es importante para el Real Murcia, también afecta a la Región", explicaba el técnico grana en una especie de mitin que duró un par de minutos.

Cambiando de tema, el preparador murcianista también se refirió al estado físico de sus jugadores. "Estamos recuperando efectivos", explicaba, recordando que en las últimas semanas "lo hemos pasado mal". "Abenza ya está al cien por cien; Curto también lleva varias semanas entrenando bien; Chumbi, aunque no se ha ejercitado por precaución después del golpe que recibió en Yecla, lo normal es que pueda estar en la convocatoria. Álvaro Moreno está tocado, porque después del esfuerzo pues te resientes. Esperamos que pueda ser de la partida siempre que no sea un riesgo", analizaba, para añadir también que Iván Pérez y Haro ya están listos para entrar en la convocatoria.