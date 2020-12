'Cita previa' y nuevo abono para la vuelta a las gradas en el Murcia

La llegada de diciembre ha traído el regalo más esperado para casi todos los aficionados al deporte, y en especial para los seguidores del Real Murcia. Y es que el estadio grana, por primera vez desde el pasado 8 de marzo, abrirá sus puertas al público este domingo (17.00 horas) para recibir al Córdoba. Después de que el Gobierno de la Región de Murcia diera el visto bueno a la vuelta de los aficionados a los recintos deportivos, y mientras que no empeoren las cifras de contagios por el coronavirus, los clubes podrán cubrir el 50% de sus aforos.

Así pues, Álvaro Ruiz, consejero del Real Murcia, inició ayer su intervención ante los medios de comunicación con un «llamamiento a la responsabilidad» para que este primer encuentro con público en las gradas sea un ejemplo de «buen comportamiento» ante la cantidad de medidas que se deberán cumplir antes, durante y después del partido para garantizar la seguridad de todos los asistentes. La primera novedad anunciada ayer fue el abono, o ´pack de entradas´ para la disputa de los seis encuentros restantes del Real Murcia como local en la primera fase de la temporada del grupo IV-B de la categoría de bronce. Y es que, para todos aquellos que no se abonaron durante el verano, tienen a su disposición esta iniciativa para poder estar presente en la vuelta a las gradas. Se trata de un carné al uso, pero solo con funcionalidad para seis encuentros, pero que cuenta con todas las ventajas del resto de abonados -con la salvedad de que el número de socio será distinto-. Los precios son de 35 euros en Fondo y 70 para adultos en Tribuna; mientras que el coste para infantiles es de 20 euros en las dos ubicaciones. Los seguidores podrán acogerse a esta opción desde hoy mismo hasta el próximo domingo 13 de diciembre. No obstante, la iniciativa podría concluir antes si se agotan las localidades disponibles, ya que, según informó Álvaro Ruiz, por ejemplo, para el Fondo tan solo hay 200 disponibles al tener que respetar la distancia de seguridad entre butacas.

En este aspecto, el Real Murcia ha sido conservador. Y es que el club grana mantendrá una distancia de social de dos asientos, en vez la recomendación de uno, debido a las dimensiones de su estadio. Antes que nada, los aficionados, abonados o no, deberán reservar su localidad días antes en el estadio o de forma online (a través de compralaenrada.com) para poder asistir. La entrada será nominativa y deberá mostrarse junto al DNI (impresa o en el móvil)antes del acceso al recinto. Si se realiza a través de la web, tendrá un coste de gestión de 0´96 euros. Además, la butaca será distinta a la escogida en el abono cada partido al tener que garantizar la distancia de seguridad.

Una vez reservada la entrada, habrán dos horarios distintos de acceso al estadio dividida por sectores. La ventana de entrada para el primer sector será de 15.45 a 16.30 horas, mientras que la segunda de 16.15 a 17.00 horas, cuando será el cierre de puertas. Los aficionados podrán abandonar el estadio en cualquier momento, salvo una vez que llegue el minuto 80. A partir de ahí, salvo por causa justificada por salud, la ´desescalada´ también se llevará a cabo por sectores. Dentro del estadio no se podrá comer, ni beber nada que no sea agua. Las cantinas estarán cerradas y tampoco está permitido fumar. Por lo que todo el mundo deberá permanecer sentados en sus asientos siempre con el uso obligatorio de mascarilla. Desde el club, también se ha recomendado no utilizar los servicios en el descanso salvo máxima necesidad para evitar aglomeraciones. La entidad murcianista también se ha reservado un régimen interno para aplicar posibles sanciones a todos aquellos que no cumplan las normativas.

El número de aficionados máximo para el encuentro, con la grada lateral cerrada, es de 6.300 espectadores. Y, en el caso de que se tenga que abrir esa ubicación, se ampliaría hasta los 9.900 butacas, siempre guardando dos asientos de seguridad. Los convivientes pueden seleccionar asientos contiguos, pero siempre respetando la distancia de seguridad.