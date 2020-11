Frankamp: "Estamos casi acostumbrados a jugar con los árbitros no ayudándonos"

Conner Frankamp, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto que está siendo unas de las sensaciones de la Liga Endesa por sus buenas actuaciones, ha asegurado este miércoles que han "aprendido la lección" de lo ocurrido en partidos perdidos de forma difícil de explicar y ha añadido que están "casi acostumbrados a jugar con los árbitros no ayudándonos precisamente", por lo que tenemos que "hacer nuestro trabajo".

"Estamos jugando bien y las sensaciones son buenas, aunque algunos partidos se nos han ido de las manos y la victoria en Bilbao nos devuelve la seguridad en nosotros mismos", ha apuntado el base estadounidense, segundo máximo anotador de la competición con 18,7 puntos por partido. "Me estoy sintiendo bastante bien y acostumbrándome a una Liga que es muy física, con mucho contacto y en la que cada día me encuentro más cómodo", ha seguido diciendo.

El jugador de Kansas, de 25 años y que debuta en el baloncesto español tras haber sido el máximo anotador de la Liga de Grecia con los 20,8 puntos por partido en el Rethymno, permanece ajeno a los elogios que recibe. "No presto mucha atención a los comentarios y sólo pienso en ser humilde, en trabajar para que el equipo juegue lo mejor posible y gane, en eso y en conseguir todos los objetivos que podamos conseguir", ha apuntado.

Frente al RETAbet Bilbao Basket, en un choque en el que anotó 23 puntos, Frankamp hizo un gesto tras convertir un triple en el que hacía como que se ponía unas gafas. "No tiene ningún significado especial y fue algo del momento y me sentía tan contento que me salió solo", ha explicado. Además, el norteamericano ha declarado que Sito Alonso, entrenador del equipo, les pide "que seamos intensos y juguemos con energía y esa es nuestra identidad, con la que tenemos que salir a la pista para, a partir de ahí, tener también un buen ataque".

Frankamp ha incidido en la importancia de ser intensos, algo que les costó, por ejemplo, dejarse remontar grandes ventajas en sus partidos ante el Iberostar Tenerife y el Hereda San Pablo Burgos. "Tenemos que pensar que eso no va a volver a ocurrir y por ello debemos estar intensos y concentrados durante todo el partido. Hemos aprendido la lección", ha manifestado. Por otra parte, ha aludido al trato que el UCAM CB Murcia está recibiendo por parte de los árbitros en algunos encuentros: "Estamos casi acostumbrados a jugar con los árbitros no ayudándonos precisamente, pero tenemos que hacer nuestro trabajo".