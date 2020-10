El Jimbee Cartagena rescata un punto sobre la bocina

Reparto de puntos en el Palacio de los Deportes de Cartagena (2-2). El conjunto de Duda dominó durante la primera parte después de conseguir el empate a uno, pero no pudo materializar sus ocasiones en goles. Un golazo de Javivi casi estropea la jornada para los intereses del conjunto cartagenero, pero Marinovic se vistió de héroe para rescatar un punto en el último suspiro del encuentro que acabó con empate a dos goles.

El partido empezó con mucha acción. Ribera Navarra empezó poniendo la primera ocasión de peligro en portería rival con un buen disparo de Uge, pero Raúl paró con garantías. Los de Pato no dudaban en salir al ataque, es un equipo que le gusta tener mucho poderío ofensivo a pesar de que eso le cueste asumir mayores riesgos en defensa. Ese poderío ofensivo lo hicieron patente con la primera ocasión de peligro: Ibarra dejó un balón muerto para que Javivi rematase a bocajarro hacia la meta melonera. Raúl volvió a tirar de reflejos para despejar el balón. Sin embargo, en el siguiente intento ya no iba a fallar Aspil. Uge abrió el marcador para poner por delante al conjunto tudelano.

No obstante, no se hizo esperar la respuesta el conjunto local. Solano cazó un buen balón en el borde del área, pivotó sobre sí mismo y armó la pierna para dirigir un gran disparo hacia la portería de Gus que sirvió para poner el empate en el marcador. El gol le sirvió como una inyección de energía a Jimbee Cartagena, que se recuperó muy bien del golpe inicial en forma de gol de Ribera Navarra. No obstante, el conjunto navarro intentaba hacer valer la presión alta que ejercían sobre el campo del equipo de Duda, impidiendo que el juego de Jimbee se desarrollara con fluidez. Lucao volvió a poner el peligro en la meta de Gus con una gran internada por la izquierda, viendo el hueco preciso para enviar un buen balón a Marinovic. El croata no pudo rematar el balón puesto que llegó muy forzado.

A partir de este momento, Jimbee Cartagena iba tener gran presencia en el área rival. Marinovic hizo una espectacular conducción lanzando un pase al hueco a Jesús Izquierdo, que no dudó en disparar a portería, pero su intento impactó en el poste. El propio Jesús iba a intentar disparar de nuevo a portería, pero erró en la trayectoria. El balón impactó en el pecho de Gus, que se dolía en el suelo y tuvo que ser sustituido durante unos minutos. Andresito también iba a poner su sello con buen disparo que lanzó a portería tras un pase de Juanpi. Jimbee Cartagena estaba mereciendo el segundo gol: Solano intentó rematar con un taconazo un buen pase que envió Andresito desde en el centro del campo, pero erró en la ejecución. En la recta final de la primera mitad el dominio era total para el conjunto melonero. Lucao volvió a poner un buen pase buscando a Waltinho cerca de la portería, pero el brasileño no pudo llegar a rematar con comodida. El propio Waltinho puso un gran pase a Franklin que se encontraba solo en el balcón del área para disparar hacia la meta rival, pero no tuvo puntería. Mellado tuvo una doble ocasión en la recta final de la primera mitad que se marcharon por encima de la portería. Nos fuimos al descanso con tablas en el marcador, pero con Jimbee superando a Ribera Navarra en dominio y en ocasiones.

La segunda mitad iba a comenzar con un Ribera Navarra mucho más metido en el partido. Raúl tuvo que meter la manopla para evitar que los tudelanos se adelantasen en el marcador. Nil tuvo también la oportunidad de romper la igualada pero su disparo se fue muy desviado. Jimbee Cartagena no se iba a quedar impasible ante los buenos minutos que estaba firmando Ribera Navarra: Andresito recibió un gran pase de Solano y aprovechó para enviar un gran disparo a portería, pero no encontró gol. Solano tuvo la oportunidad de poner por delante a Jimbee Cartagena con un disparo a bocajarro que detuvo bien Gus.

El conjunto de Pato estaba decidido a no perderle la cara al partido. Volvieron a ejercer una presión asfixiante sobre el campo de Jimbee Cartagena impidiendo la salida de balón del conjunto cartagenero. No le querían perder la cara al partido y lo demostraban con el buen trato de balón. Franklin pudo poner por delante también a Jimbee Cartagena con un disparo que se fue rozando la escuadra. El conjunto de Pato insistía en salir hacia el ataque y armó una buena contra que pilló desprevenidos a los de Duda, pero pudieron achicar bien el balón y despejar el peligro.

En la siguiente ocasión Ribera Navarra no perdonó: Javivi armó bien su pierna derecha ejecutando un disparo desde fuera del área que entró directo por la escuadra de Raúl, firmando un auténtico golazo. Fue difícil reponerse de ese gol para los locales, pero intentaron volver al ataque con Lucao como hombre de referencia. El brasileño tuvo varias ocasiones llegados los últimos minutos del encuentro. Duda quemó todas las naves sacando a Franklin como portero-jugador, una fórmula que ya funcionó frente al FC Barcelona para conseguir el empate. Con ello, el conjunto melonero iba a afrontar los últimos cinco minutos para conseguir el empate. El propio Franklin tuvo la oportunidad de conseguir la igualada después de una buena jugada de los suyos, pero Gus interceptó bien el balón. Los de Duda no cesaron de intentarlo. A falta de un minuto para el final del encuentro, Marinovic salió al rescate de Jimbee Cartagena para poner el empate, tal y como sucedió en el Palau Blaugrana. Reparto de puntos en el Palacio de los Deportes entre Jimbee Cartagena y Ribera Navarra, que se repartieron el dominio del partido. Las ocasiones que tuvo el conjunto de Duda no tuvieron el premio de la victoria.