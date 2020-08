La Federación y la Liga, a la gresca por el calendario

No hay día en el que la Federación Española de Fútbol y la Liga muestren sus diferencias. No hay día en el que Rubiales y Javier Tebas confirmen que las relaciones entre uno y otro organismo están más que rotas. El 'caso Fuenlabrada' se está convirtiendo en otra gota más en un conflicto que se alarga ya mucho tiempo. Mientras que la Liga quiere dar un portazo a todo lo ocurrido en la última jornada liguera en Segunda, cuando el Deportivo-Fuenlabrada no se pudo disputar por varios positivos por coronavirus en el equipo madrileño; en la Real Federación Española de Fútbol intentan llegar al final de la polémica, aunque eso signifique el descenso administrativo del Fuenlabrada. La RFEF no descarta incluso una Segunda División con 24 equipos, lo que significaría que Deportivo y Numancia mantendrían la categoría pese a descender.

Todo este conflicto se ha trasladado al sorteo del calendario tanto de Primera como de Segunda División. La Liga dará a conocer esta misma semana los emparejamientos de las dos categorías del fútbol profesional. Esa era la intención de Tebas, tal y como se informó a los distintos clubes, entre ellos el FC Cartagena, que esperaba conocer hoy mismo el calendario de una competición que está previsto que se inicie el 13 de septiembre.

Sin embargo, en el día de ayer, volvieron a saltar chispas entre la Liga y la Federación Española. La RFEF enviaba una carta al organismo presidido por Javier Tebas en la que le pedía «calma», no dando el visto bueno al sorteo de los calendarios. Según el documento publicado por el diario Marca, la Española indicaba que «en el momento en que exista una garantía por parte de los poderes públicos competentes de poder iniciar las competiciones oficiales, la RFEF estudiará el calendario. Por último, absténgase de cometer ilegalidad o irregularidad alguna con el sorteo de las competiciones de Primera y Segunda División de las competiciones oficiales de fútbol en España. Se lo digo con claridad meridiana, esta RFEF no va a reconocer cualquier simulacro de sorteo que se organice desde la LNFP y no sólo no lo va a reconocer, ni tendrá valor alguno, sino que además le anuncio que en el supuesto en que organice un sorteo 'no oficial' de las competiciones oficiales de fútbol en España va a ser inmediatamente denunciado por fraude en las competiciones ante el CSD y ante los organismos internacionales del fútbol. Sepa que cualquier simulacro de sorteo que organice no tendrá absolutamente ninguna validez en las competiciones oficiales del fútbol español».

«La RFEF desarrollará el sorteo de las competiciones, como única entidad que puede hacerlo, en el momento en que pueda desarrollarse de acuerdo con la normativa vigente y en el momento en que tenga decidida la fecha en que va a celebrarse el sorteo se lo comunicará de inmediato como no puede ser de otra manera», recordaba.

La Comisión Delegada de LaLiga no tardó en responder, manteniéndose firme en su decisión de celebrar el sorteo del calendario esta misma semana, concretamente el próximo jueves.

«A su vez, considera inadmisible cualquier propuesta que tenga como finalidad la alteración del número de miembros de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, ya que éste debe atender únicamente a los resultados deportivos. LaLiga ya manifestó expresamente este extremo mediante comunicación remitida a la RFEF, el pasado día 14 de agosto».