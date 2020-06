Paco Belmonte repartirá unos 800.000 euros de prima si el FC Cartagena asciende

El murciano tira la casa por la ventana al acordar unas cifras muy por encima de las que tienen jugadores de otros equipos

Tirar la casa por la ventana. Eso es lo que hará Paco Belmonte si el FC Cartagena logra el deseado ascenso a Segunda División. Después de tres fracasos, en los que la fuerte inversión económica no se vio traducida en resultados deportivos, el presidente albinegro no quiere que por cuarto año consecutivo se escape la posibilidad de llegar al fútbol profesional. Y por ello, además de volver a confeccionar una plantilla que por presupuesto está en lo más alto de la categoría, el murciano también tiró de chequera a la hora de pactar con los futbolistas el premio a repartir si el equipo daba el salto a Segunda División. Según ha podido saber esta redacción, el ascenso costará a Belmonte más de 800.000 euros extras, y es que esa es la cantidad que se repartirán jugadores y cuerpo técnico si a finales de julio hacen los deberes. Para ello tendrán dos oportunidades. Podrán lograrlo en la ronda de campeones, que se disputará a 90 minutos, o, si pierden, en dos eliminatorias más.

Con las ideas claras, había que acabar en el primer puesto sí o sí, Paco Belmonte no esperó a que avanzase la liga para sentarse a la mesa con los representantes de la plantilla para tratar el tema de las primas. Ya a mediados de curso, la negociación estaba cerrada. Cada jugador se llevaría un suculento pellizco si se cumplía el objetivo.

Unos 30.000 euros por cabeza es lo que tendrían que pagar los responsables albinegros. A los integrantes del equipo hay que sumar el premio económico que también obtendrá Borja Jiménez, y que rondaría la misma cifra que los futbolistas, aunque el técnico se incorporó en Navidad después de la marcha de Gustavo Munúa. Los premios, como siempre ocurre en estos casos, llegarán igualmente al resto de integrantes del cuerpo técnico así como a los trabajadores del club, aunque en estos casos el pellizco será menor.

Algunas fuentes indican que la generosidad de Paco Belmonte no es nueva. Que ya el pasado curso incluso se acordó una prima un poco superior a la de esta temporada. Igualmente, si el play off no se disputaba, como se rumoreó durante algunas semanas, y el ascenso se lograba en los despachos, los dirigentes albinegros también habían asegurado a los jugadores que el premio económico se mantendría.

Los grandes ingresos que asegura tener una plaza en Segunda División permiten al presidente del FC Cartagena tirar de chequera para motivar a sus jugadores, y es que los futbolistas albinegros serán los que más se jueguen económicamente en el play off exprés. La prima prometida por Belmonte es muy superior a las pactadas habitualmente en este tipo de situaciones. En los últimos años, equipos que han logrado el objetivo que ahora persiguen los del Cartagonova han abonado premios económicos de entre 15.000 y 20.000 euros a sus jugadores y técnicos. Incluso entre los participantes al play off de este curso, algunos de los favoritos manejan cifran que no superan los 20.000 euros.

Lo que no esperaba Belmonte al pactar esas condicione fue lo que ocurriría con el final de liga. El cierre exprés de la competición ha impedido al FC Cartagena ingresar la principal entrada del curso, la del derbi frente al Real Murcia, que no se disputó al finalizar la liga regular en la jornada 28. El play off, que se jugará a puerta cerrada y en una sede por confirmar, tampoco dejará ingresos en el Cartagonova. Ese dinero que estaba previsto y que no llegará condiciona ahora los planes del mandatario cartagenerista, que si finalmente tiene que abonar la prima tendrá que esperar a recibir los primeros pagos de La Liga por jugar en el fútbol profesional.