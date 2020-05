Eka sigue los pasos de Batería y abandona el Jimbee

El pívot brasileño Edson Marques 'Eka' es el segundo jugador que abandona la disciplina del Jimbee Cartagena después de haberse dado por finalizada la temporada para el conjunto rojiblanco y sigue los pasos de su compatriota Dione Alex Veroneze 'Batería', quien quedó desvinculado este martes.



El club ha hecho pública esta nueva salida de la plantilla apenas unas horas después de anunciar la de su compañero, quien tampoco formará parte del grupo comandando por el entrenador hispano brasileño Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda".





Dos bajas confirmadas

Eka, nacido en Chapecó el 26 de enero de 1982 –tiene 38 años-, no continuará la próxima campaña en la entidad cartagenera y queda libre con fecha 30 de junio después de dos campañas en el conjunto de la ciudad portuaria , al que llegó en el verano de 2018 procedente del Joinville de su país.Anteriormente había estado, también en Brasil, en el Jaraguá Malwee, el Anjo de Ciriciuma y el Tozzo Chapecó y, ya en España desde 2005, en el DKV Seguros Zaragoza, el Autos Lobelle, el Inter Movistar yEl Pescara italiano ha sido igualmente su equipo, en la campaña 2013/2014, y su no continuidad en el Jimbee es una noticia que se confirma tras una liga en la que, tan sólo superado por los 15 de Fran Fernández."Después de dos temporadas, partidos inolvidables, entrega, lucha y goles representando los colores de Cartagena", ha escrito el jugador en su cuenta de Twitter.Eka se convierte en la segunda baja del Jimbee Cartagena para la próxima temporada.El club y el el ala internacional brasileño llegaban el lunes a, según la entidad, que valora la profesionalidad y el compromiso del jugador de 29 años.Nacido en Palmitos, quedará desvinculado del club que preside Miguel Ángel Jiménez a finales de junio y, dado que el Jimbee no está clasificado para la fase por el título, ya ha dejado de vestir la camiseta rojiblanca.y antes había estado en el Barcelona, en el Inter Movistar y en el Krona Joinville brasileño.Los problemas físicos, con una lesión en la rodilla izquierda que lo obligó a pasar por el quirófano , han lastrado al jugador, que en la presente campañaen el conjunto que comenzó dirigiendo André Brocanelo y luego entrenó Duda.