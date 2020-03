El Córdoba, siguiente parada para el FC Cartagena

El Fútbol Club Cartagena afronta el fin de semana con la intención de dejar atrás y, sobre todo, de olvidar la oportunidad que se escapó en los últimos minutos del encuentro de la última jornada cuando el partido estaba llegando a su fin, prácticamente agonizando. El penalti que lanzó José Ángel Jurado tras la jugada de Cayarga en el que el colegiado señaló la pena máxima podría haber puesto a los albinegros en lo más alto de la tabla del grupo IV. Sin embargo, cuando ya se rozaba con los dedos, todo se vino abajo. Los dedos que terminaron actuando fueron los de Wilfred, guardameta del Marbella, que con una gran estirada adivinó la dirección del disparo del centrocampista andaluz y desvió un balón que le sirve a su equipo para mantenerse en ese primer puesto.

Una posición por la que pelea para volver el Cartagena. El conjunto de Borja Jiménez viaja esta semana a Córdoba para verse las caras frente al cuadro blanquiverde con la intención de dar un golpe encima de la mesa y volver a sumar tres puntos que se le han escapado en las dos últimas jornadas. Tanto en ese decisivo choque ante el Marbella, como en la jornada anterior ante el Algeciras, los albinegros no pudieron pasar del empate, dejando por el camino cuatro puntos que quieren sumar cuanto antes para tratar de revertir cuanto antes la situación en la cabeza de la clasificación. Será el del domingo, por tanto, un encuentro que el Cartagena disputará sobre el césped del estadio Nuevo Arcángel, pero en el que a la vez tendrá un ojo puesto 237 kilómetros hacia el oeste, donde el Marbella estará disputando su respectivo enfrentamiento ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino.

El Cartagena tendrá enfrente un rival que tampoco llega en una excelente racha de resultados. El empate ante el filial del Cádiz y la derrota en la última jornada en casa frente al Algeciras han frenado la inercia positiva que arrastraban los blanquiverdes en las jornadas anteriores. Tres victoria consecutivas –nueve de nueve puntos- ante Sevilla Atlético y especialmente ante dos rivales de la zona alta como son Yeclano Deportivo y Badajoz le auparon a meterse de lleno en la pelea por entrar entre los cuatro primeros clasificados. Actualmente es solo un punto el que separa al Córdoba (45) del conjunto entrenado por Alejandro Sandroni (46), que es quien marca el límite entre los que ahora mismo accederían a la fase de ascenso. Todo ello a pesar de la inestabilidad institucional que está atravesando el conjunto andaluz durante esta temporada. Una situación en la que se ha llegado a barajar incluso la desaparición y posterior refundación del club en la que los grandes perjudicados, además de los aficionados, han sido los jugadores que conforman la plantilla y que han tenido que tratar de alejarse del revuelo que había en el entorno de la entidad.



Jesús Álvaro, un ex albinegro

Precisamente, uno de los jugadores que militan en las filas del Córdoba es un viejo conocido del Fútbol Club Cartagena. Jesús Álvaro dejó el Fútbol Club Cartagena el pasado verano rumbo a Córdoba. En ese 'cambio de ciclo' que se llevó a cabo dentro del club en el que los jugadores que llevaban más tiempo en el equipo se fueron marchando, el canario fue uno de los últimos en abandonar la disciplina albinegra. Con el orgullo de haber sido parte del proceso con el que el Cartagena volvía a creer en un ascenso de categoría tras la casi desaparición del club y a la vez con la espina que dejó en todos el no consumarlo en el Cerro del Espino, Jesús Álvaro guarda buen recuerdo de Cartagena. Así la expresó el jugador en las declaraciones ofrecidas en la sala de prensa del Córdoba.

El lateral izquierdo del conjunto blanquiverde ha arrastrado molestias durante toda la semana en su tobillo, por lo que está siendo duda para el encuentro del domingo: «Me levanté el lunes con el tobillo inflamado, pero me han hecho pruebas y parece que no es nada grave y que llegaré para el partido del domingo». Sería este el reencuentro ante el club donde estuvo durante cuatro temporadas. En una de las campañas en las que el canario militó en el Cartagena, se quedó a pocos segundos de lograr jugar en el fútbol profesional.

Casualmente, el colegiado que dirigirá el partido del domingo es el mismo que arbitraba el encuentro la mañana del 28 de mayo de 2018 en el Cerro del Espino. Por esa cuestión fue preguntado también el canario: «La verdad es que lo de aquella mañana es para no recordarlo. Lo teníamos todo y se nos acabó escapando. No sabía que el árbitro era el mismo, pero no afecta», dijo.