Cristo Martín: "Voy a cumplir con la cláusula que me impide jugar contra el Cartagena, pero ellos no han cumplido conmigo"

Cristo Martín hizo las maletas el pasado verano después de jugar cuatro temporadas en el FC Cartagena. Tras superar una lesión de gravedad, Munúa no contaba con el tinerfeño. En octubre fichaba por la Minerva y este enero se ha marchado al Algeciras. Al club gaditano se enfrentarán este domingo los albinegros, pero Cristo no podrá estar en el campo por una cláusula que firmó cuando rescindió su contrato con el Cartagena.

Hablamos con Cristo Martín, futbolista tinerfeño de 32 años con pasado albinegro. Estos últimos meses ha experimentado grandes cambios en su carrera. Tras desvincularse del Cartagena el pasado verano estuvo buscando equipo, pero no encontró destino en la categoría de bronce. Cristo se quedó en paro, y en octubre se incorporó formalmente a la Minerva en donde ha estado el primer tramo de la temporada hasta el mercado invernal. En el último día de mercado se incorporó al Algeciras, equipo del grupo IV de la Segunda B que este domingo juega contra el Cartagena.

P: Expectativas en el Algeciras.

R: Volvemos con un concepto claro que es lograr el objetivo. Intentar mantener la categoría, está complicado, pero confío al cien por cien en que lo vamos a conseguir. Es un nuevo reto para mí pelear por esta situación, pero con ilusión y ganas de volver a competir a este nivel.

P: ¿Cómo se fraguó tu fichaje por el Algeciras? Eres uno de los futbolistas de más nivel de Segunda B y actualmente estás en un equipo que lucha por la permanencia.

R: Tuve otras opciones. El penúltimo día de mercado descarté prácticamente todas las opciones porque tenía otro club para ir. Lo tenía prácticamente cerrado, a falta de firmar. Al final hubo un problema el último día de mercado con este club, con un jugador que no pudo salir o por un tema de ficha. El último día de mercado apareció el Algeciras que necesitaba un jugador. Es algo nuevo para mí, pero vengo con la misma y la máxima ilusión como a todos los sitios a los que he ido de intentar demostrar mi nivel y de ayudar a los compañeros al máximo.

P: Comentabas que habías tenido otras ofertas en el mercado de invierno. ¿Llegó a existir un interés real por parte de equipos grandes de Segunda B como el Real Murcia?

R: Hubo algo, pero yo sabía que ir al Murcia era complicado porque no podía firmar. Se escuchaba prácticamente todos los días, pero nadie habló conmigo personalmente. La gente puede hablar y puede opinar. El Murcia es un club grande, todos los sabemos y es un buen sitio para jugar, sobre todo a nivel de club. Al final estoy aquí, estoy muy contento de estar aquí porque me han acogido muy bien. Lo pasado es pasado, y si estoy aquí es porque vengo con toda la ilusión del mundo para lograr el objetivo.

P: ¿Cómo te encuentras actualmente en Algeciras?

R: Bastante bien. Llegué el último día, a última hora. Es un sitio más o menos como Cartagena, con buen clima y gente cercana. Estoy ya instalado, con mi familia aquí. Estoy ya completamente centrado en entrenar, intentar ponerme al ritmo que estaba antes de la lesión y poco a poco lo voy consiguiendo. Espero que de aquí a final de temporada pueda estar al cien por cien para ayudar al club.

P: Al cien por cien también estarás pensando en el partido este domingo contra el Cartagena.

R: Es un partido muy bonito, donde la motivación se nota. Es una lástima que yo no pueda competir en este partido. Viene el Cartagena y a los compañeros se les nota, si no el más grande de la categoría, de los más grandes. Nosotros nos jugamos la vida porque estamos en una situación complicada. Confío en que mis compañeros van a hacer un buen partido, y sobre todo les vamos a poner las cosas difíciles.

P: ¿Por qué no puedes jugar este partido?

R: Tengo una cláusula. A la hora de rescindir el contrato con el Cartagena se puso una cláusula en la que dice que no puedo competir con el Cartagena hasta que se cumplan los plazos de pago. Yo lo voy a cumplir, por mi parte voy a cumplir lo que está firmado, pero a mí no se me ha cumplido hasta el día de hoy. Es una pena, pero es lo que está firmado.

P: Es inevitable hacer una retrospectiva en el tiempo. Cuando ya te has repuesto de una lesión tan larga juegas de nuevo con el Cartagena, pero tras unos partidos vuelves a recaer.

R: Es una lesión complicada para un futbolista. Volví con más ilusión que antes, porque a mí lo que me gusta es jugar al fútbol, disfrutar en el campo y trabajé duro para poder recuperarme. Tuve la mala suerte de tener una pequeña rotura en el muslo cuando me recuperé y a final de temporada Gustavo Munúa no pudo contar conmigo porque no estaba al cien por cien. Me quedaba un año de contrato, pero el entrenador en ese momento es el que decidió que tenía que salir.

Estos seis meses atrás he estado en la Minerva. Hubo un momento en el que pensé dejar el fútbol, pero Juan Lillo y Ceballos me llamaron, y decidí competir. Quería ver si estaba bien para volver a Segunda B. Al final me encontré bien. Los cuatro meses que estuve en la Minerva me encontré muy bien. Estoy en esa fase de volver a Segunda B que tiene mucho más ritmo que en Tercera. Estoy en esa fase de ponerme bien para poder a disfrutar de lo que me gusta.

P: ¿Alguna vez te habías planteado de verdad dejar el fútbol?

R: Sí, me lo planteé. Es una lesión complicada, muchos futbolistas no salen de ella. Iban pasando los meses y veía que no mejoraba. Al final te lo planteas, pero la ilusión y las ganas pueden con todo. Y aquí estoy, volviendo a competir, aunque mucha gente dijo que yo no podía correr y no podría volver. No tengo que demostrarle nada a nadie, excepto al Algeciras que tengo que demostrarle la confianza que han tenido en mí. Ellos confiaron en que iba a coger el ritmo y el nivel de nuevo, o por lo menos acercarme lo máximo posible que es lo que estoy tratando de hacer.

P: En mayo, cuando te estás recuperando de esa recaída te llega un momento muy bonito como es la paternidad de tu hija.

R: Eso es lo más grande. Una de las cosas que me hizo no pensar en tonterías de dejar el fútbol es ella. Este es el trabajo que tengo, y tengo que alargarlo lo máximo posible por mí, pero sobre todo por ella. Esto es lo más bonito que hay en la vida, sin ninguna duda. La familia es lo primero, y por ellos hay que pelear, trabajar y nunca decaer.

P: Llega el verano pasado y se produce tu salida del Cartagena, aunque tenías un año más de contrato.

R: Fue una situación rara al principio. No quiero entrar en detalles, pero acaba el año y creo que voy a seguir en el club. Desde dentro del club a mí se me comunica que me ponga bien en verano, que trabaje duro para la recuperación y llegue a la pretemporada bien. Deciden renovar a Gustavo Munúa y yo ya me imaginaba que él quería otras cosas. Me queda un año de contrato y yo quería seguir, porque estoy bien ahí, es un gran club, y sobre todo creía en mí. Eso es lo más importante, que creía que podía ayudar. Estas cosas pasan, esto es fútbol. Como quien dice, nadie se acuerda del ayer. Di mucho al Cartagena, al igual que el Cartagena me lo dio a mí.

Tuvieron que separarse nuestros caminos y ahora yo le deseo lo mejor al Cartagena.

P: Tras desvincularte del Cartagena en agosto te quedaba un mes para encontrar equipo, pero finalmente no encuentras un nuevo club.

R: En verano tengo opciones, no es que no tenga nada, pero la gente tenía dudas. Los clubes tenían dudas porque venía de una lesión muy larga. Lo entiendo, pero también es cierto que había gente que decía que yo estaba mal, que no podía entrenar o no podía correr, no sé quiénes eran. Algunas opciones se me cayeron por esto, por personas que hablaron.

P: En octubre te incorporas a la Minerva, un equipo humilde de la Tercera División. ¿Cómo llegaste?

R: Estuve un mes y medio entrenando sin competir. Decidí entrenar e ir poniéndome bien. Cuando fue pasando ese mes y medio hablo con el Lillo y con el club, y decido competir hasta diciembre. Quería verme cómo estaba. Para mí, sinceramente fue un orgullo. Sé que la Minerva es un club muy humilde, pero la gente que lleva el club es espectacular. Son una familia y a mí me acogieron de maravilla. Me dieron mucho, y creo que también se lo devolví. Para mí es un orgullo haber estado ahí.

P: Con ganas también de seguir unos cuantos años más en el fútbol.

R: Sí, porque me veo bien. El fútbol está claro que se acaba, pero ahora me encuentro bien. He pasado una lesión grave y creo que hasta me ha venido bien porque me ha dado esta lección de seguir apretando y no acomodarme. Espero poder disfrutar varios años más, hasta que el cuerpo diga basta. Estoy seguro de que cuidándome lograré estar unos cuantos años más.

P: ¿Estás siguiendo al Cartagena este año? ¿Qué tal lo ves?

R: Sí, sí lo he seguido. He visto varios partidos porque mi novia y su familia son del Cartagena, además de que también los sigo por compañeros, tengo compañeros y amigos allí. Para mí es la mejor plantilla del grupo, y es un equipo complicado que ha tenido el bache que tienen todos los equipos todos los años, pero creo que se ha repuesto bien. Están arriba en la pelea con el Marbella por ser campeones. Es un equipazo, hay que estar muy atentos.