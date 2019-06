El Real Murcia necesita pagar 500.000 euros antes del 30 de junio

Los jugadores han denunciado ante la AFE

A quince días para que llegue el 30 de junio, la palabra crisis vuelve a sobrevolar Nueva Condomina. Aunque el consejo de administración había prometido hacer frente esta misma semana al pago de alguna de las tres mensualides que se adeudan a la plantilla, como explicaba Francisco Miró en alguna intervención radiofónica, los futbolistas del Real Murcia siguen sin recibir la transferencia en sus cuentas bancarias.

La plantilla, que se fue de vacaciones el 12 de mayo tras la disputa del último partido liguero, está pendiente del pago de las nóminas de marzo, abril y mayo, y de momento no tienen confirmación de cuando les llegará el dinero. Aunque el consejero delegado afirmaba que se estaba pendiente de varios ingresos que llegarían a lo largo de estos días, a día de hoy, los jugadores, que a final de mayo tramitaban sus denuncias ante la AFE, todavía no tienen el dinero.

Francisco Cobacho, consejero del Real Murcia, intentaba mantener la calma esta mañana en una rueda de prensa en Nueva Condomina. "Vamos a pagar", expilcaba el murciano, que pedía "confianza porque nos la hemos ganado". "Vamos a pagar aunque tengamos que pagar nosotros mismos", insistía, para repetir que "sea como sea vamos a pagar para seguir compitiendo".

Cobacho no quiso hablar de plazos para evitar lo que ha sucedido esta semana, que, pese a la promesa de pago, los futbolistas no han recibido ninguna cantidad en sus cuentas corrientes. Lo que sí dijo el consejero del Real Murcia es que el objetivo es "no estar el 29 de junio hablando de este tema". "Estamos preocupados, pero no vamos a dar un fecha", comentaba.

Desde el club, ante las denuncias recibidas tanto de jugadores de la actual plantilla como de temporadas atrás que reclaman cantidades que tenían aplazadas y que no les han sido abonadas, están intentando negociar y llegar a acuerdos para establecer calendarios de pagos y ganar un poco de tiempo ante la falta de liquidez, y es que desde que se acabó el dinero conseguido en la ampliación de capital, los responsables murcianistas apenas han sido capaces de generar ingresos extras.

En la rueda de prensa ofrecida esta mañana para hablar de la continuidad de Hummel como marca deportiva de la ropa del club grana, Cobacho comentaba que "se necesitan 500.000 euros" para llegar a 30 de junio.

En los últimos meses han sido distintas las versiones ofrecidas desde Nueva Condomina, y es que una y otra vez se está recalculando el dinero que se necesita, existiendo tantas versiones como consejeros del Real Murcia. En febrero se hablaba de 500.000 euros, luego se elevó la cifra a 800.000, para solo unos días después hablar de 1,2 millones de euros. En las últimas semanas de competición, Francisco Tornel y otros responsables del Real Murcia, entre ellos Francisco Cobacho, insistieron en que para salvar el curso solo faltaba por reunir entre 250.000 euros y 300.000 euros.

Pues esta misma mañana y cuando faltan quince días para el cierre del mes, el responsable murcianista ha elevado una vez más la cifra, esta vez hasta los quinientos mil euros. Ese dinero es el que se reclama a través de la AFE por las denuncias a los futbolistas. Ante la imposibilidad de reunir esa cantidad, en lo que se está trabajando es en "negociar aplazamientos".

También insistió Francisco Cobacho en la necesidad de que los jugadores de la actual plantilla entiendan las dificultades económicas que está viviendo el club y renuncien a los contratos que tienen firmados. "Los jugadores que han estado aquí tienen que ver como estamos, que la reducción salarial no es un capricho". "No se puede pagar", indicaba el consejero, mandando un mensaje a la plantilla: "Llevan todo el año con tres nóminas de retraso, vamos a cumplir y a pagar lo que se les debe, pero si no quieren seguir teniendo los mismos problemas la próxima temporada, tendrán que hacer un esfuerzo", comentaba, enseñando la puerta de salida a aquellos futbolistas que no se rebajen el sueldo. "Si se mantienen esas cantidades no van a estar al día y vivirán un año similar a este", concluía.

De momento, el Real Murcia, que cuenta con 18 futbolistas en nómina -14 con contrato y cuatro fichajes-, no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con ninguno de los jugadores que no entran en los planes de la entidad por sus altas nóminas. Desde hace ya varias semanas se está intentando presionar a los jugadores para que accedan a bajarse el sueldo o que se marchen sin reclamar nada, aunque los futbolistas no están dispuestos a hacer nuevos esfuerzos.

Algunos de ellos no han dudado en criticar en privado las formas y el trato que están recibiendo por parte del consejo de administración. El malestar es evidente, y jugadores como Armando, que ya aceptó una rebaja de salario en enero, se ha negado a dar otro bocado a su nómina, llegando a buscar una alternativa fuera de Nueva Condomina. Chumbi, Hugo Álvarez, Forniés y Charlie Dean también viven situaciones parecidas.

La puesta en marcha de la campaña de abonados puede ayudar a pagar una pequeña parte de esos 500.000 euros de los que hablaba Francisco Cobacho. La venta de carnés da un poco oxígeno a las arcas de una entidad que están vacías y que esta temporada no han tenido el goteo que otros cursos han dejado las taquillas de los partidos del play off.

Desde que se agotó en el mes de febrero los 1,3 millones de euros conseguidos en la ampliación de capital, el consejo de administración apenas ha logrado obtener ingresos, llegando incluso a tener que hacer un segundo partido de pago pese a no estar incluido en el carné de abonados. Fue en el encuentro en el que el UCAM visitó Nueva Condomina, cuando los socios tuvieron que pagar 8, 10 y 15 euros.

Por otro lado, Francisco Cobacho también hablaba de otro gasto más. El Real Murcia llegó ayer a un acuerdo con David Mateos, que había denunciado al club tras su despido el pasado verano. Los granas tendrán que abonar al futbolista 70.000 euros. El acuerdo entre ambas partes evitó que se llegase a juicio.