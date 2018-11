Todos a una

Fútbol. El fútbol no es desde hace tiempo un mundo exclusivamente de hombres. Los equipos femeninos han proliferado, pero a pesar de ello, una chica de El Palmar, Silvia Lloris, continúa jugando en su equipo de siempre, rodeada de chicos. A punto de cumplir los 14 años, también ha sido llamada para la selección española.

Con solo cinco años de edad, Silvia Lloris Nicolás tuvo laro que quería jugar al fútbol. Ni siquiera el intento que realizó su madre de apuntarla a una academia de baile le hizo cambiar de idea. Aguantó unos meses con las sevillanas y la danza, pero al final se salió con la suya y siguió los pasos de su hermano mayor, Pedro Jesús, que ya llevaba un tiempo dándole al balompié. «Silvia, déjala que pruebe con el fútbol porque si no le gusta, se aburre», le decían las amigas a su madre. Pero no fue así. La pequeña de la casa se 'enganchó' aún más y ahora, cuando está a punto de cumplir los catorce años de edad, es la única chica de la Región que juega en un equipo masculino, el cadete A de El Palmar Club de Fútbol, el club al que llegó después de tres temporadas en el Palmeral. «Me aburría en el baile y yo solo quería jugar al fútbol. Y al final lo conseguí», dice la joven futbolista del club de la pedanía de Murcia.

«En El Palmar no había equipos de chicas y teníamos la posibilidad de ir a uno de Murcia, pero pero ella estaba a gusto con sus amigos y el entrenador y nunca pensamos en cambiarla», afirma Silvia Nicolás, una madre entusiasta que todas las tardes lleva a su hija a los entrenamientos, ya sea con su equipo, que está dirigido por Adrián Jiménez Franco, o con la selección murciana. Desde que dio sus primeros pasos en el fútbol, Silvia Lloris siempre ha sido la única chica de su equipo masculino, con el que ha logrado dos ascensos, de Segunda a Primera alevín y de Primera a Autonómica infantil. Además, excepto esta campaña, donde Silvia es de primer año y muchos de sus compañeros ya son de segundo, siempre ha sido la capitana. «A veces la gente se sorprende de ver a una chica en un equipo de chicos, pero a mí me gusta jugar con ellos, porque me exigen mucho más», afirma la jugadora, quien está muy a gusto con sus compañeros, un grupo que se mantiene unido desde hace varias campañas.

«Hay veces que aún tengo que aguantar un poco la respiración durante los partidos porque ella no es de las que se eche atrás. Como siempre ha estado jugando con chicos, le gusta estar con ellos y no le termina de hacer ilusión irse a un equipo de chicas porque la competición masculina es más fuerte y tiene que arriesgar más», dice la madre de una futbolista que la próxima temporada, según el reglamento, tendrá ya que jugar exclusivamente con chicas por su edad, aunque hay algunos casos en otras comunidades autonómicas donde se han concedido permisos especiales, a los que pretende acogerse para poder continuar al menos un año más con sus compañeros.

Muy pronto le llegaron a Silvia, que está estudiando segundo de Secundaria en Sangonera la Verde, las llamadas de la Federación Murciana para participar con las selecciones autonómicas en los Campeonatos de España. En el último de ellos, los técnicos de la Española se fijaron en una chica de Murcia que suele jugar de defensa central en su equipo pero que también actúa en ocasiones como mediocentro. Hace unas semanas fue la única chica de la Región que participó en una concentración nacional de jóvenes talentos menores de 15 años. «Fue una experiencia muy bonita», afirma Silvia, quien en los nacionales que se disputarán en diciembre -del 14 al 16- en San Pedro del Pinatar y San Javier, volverá a ser observada para los técnicos de cara a próximas convocatorias. De momento, Silvia Lloris está en la lista de jugadoras que manejan los técnicos de la Murciana, Ana María Martínez Pérez y José Lucas Martínez, para esos compromisos.