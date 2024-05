El Racing Mar Menor se juega la salvación en el cierre de Segunda RFEF

La Segunda RFEF echará el telón esta mañana. En jornada unificada, en la que todos los partidos se disputarán a partir de la 12.00 horas, solo uno de los cinco equipos murcianos llega a esta semana final con los deberes sin hacer. Con el Yeclano ya pensando en el play off, tras confirmarse como segundo del Grupo IV; con el UCAM y el Águilas sin opciones de estar entre los mejores, con La Unión salvada y el FC Cartagena B descendido, será el Racing Cartagena Mar Menor el que se juegue hoy la vida en esta cuarta categoría.

Los 40 puntos sumados hasta el momento le obligarán a ganar en el campo del filial del Cartagena si no quiere poner en riesgo su continuidad en la categoría. Y es que el Cádiz Mirandilla, en play out, solo tiene un punto menos, mientras que el Manchego con 38 busca escapar del descenso si pinchan los de Diego Piquero. Frente al Racing Mar Menor estará un FC Cartagena B que se despide de la categoría tras una temporada en la que apenas han sumado 20 puntos y que no ganan desde el 28 de enero.

Con el segundo puesto asegurado, cierra el Yeclano Deportivo la liga ante el Manchego Ciudad Real. Además de aprovechar este partido los de Adrián Hernández para cargarse de moral con vistas al play off de ascenso a Primera RFEF, los azulgranas, dé ganar, también echarían una mano al Racing Mar Menor si este no hace los deberes en su propio compromiso.

El Águilas cierra la temporada visitando al Marbella a las 12.00 de hoy al mediodía con el último objetivo de clasificarse para disputar la Copa del Rey la próxima temporada.Para ello, además de ganar en el Banús Football Center, tendrá que esperar que no lo hagan el Estepona en su visita al Betis Deportivo ni la Balona en su vista al Atlético Antoniano.

Para la cita, el entrenador del Puerto de Mazarrón tiene tan solo la duda de Adrian Pladevall. El resto del plantel está disponible, por lo que el equipo que presente, con la necesidad que tienen los costeros ante un equipo que prácticamente tiene asegurada la tercera posición, podría variar poco al de la pasada semana.

El UCAM Murcia afronta su último partido de liga sin nada en juego para poner el broche final a una mala temporada en la que no se han cumplido los objetivos. Los universitarios se despiden ante su afición contra el Vélez a las 12:00 del mediodía en un encuentro que se podrá seguir a través de Football Club. Alberto Monteagudo no podrá contar con Fer Pina, que cumple sanción, pero tendrá disponible al resto de la plantilla para despedir el curso 2023-24.

Parecía que La Unión no tendría fácil lograr la permanencia, sin embargo han llegado a la última jornada con los deberes más que hechos, y todo gracias al trabajo de Fran Alcoy, que aterrizó en el club en febrero para protagonizar una espectacular remontada. Con 43 puntos y sin ningún peligro, La Unión despedirá hoy la liga ante su público. Recibirá al Cádiz Mirandilla a las 12.00 horas, otro de los rivales que intenta salir de abajo a costa del Racing Mar Menor.