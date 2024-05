Andy & Lucas: Los ‘ultimos acordes’ de un dúo superventas llegan a Murcia

Los gaditanos Andy Morales y Lucas González, chicos de barrio, compañeros desde el colegio y amigos inseparables, emprendieron a principios de los dos mil un viaje que culmina ahora tras dos décadas de éxitos. Andy &Lucas han decidido despedirse de los escenarios –al menos, de manera indefinida– debido a una enfermedad cardiaca que sufre el segundo y que le obliga a parar;pero, eso sí, lo harán –o lo están haciendo– a lo grande, con una gran gira que recorre el país y que mañana llega a Murcia de la mano de ‘Las Noches del Malecón’.

Ya cuarentones, pondrán fin a una trayectoria de pop aflamencado con un tour que han titulado muy acertadamente Nuestros últimos acordes, y en el que repasan sus grandes éxitos, que no son pocos. Porque en estos veinte años han vendido dos millones de discos y logrado un doble disco de diamante, además de veinte de platino, cuarenta de oro, y medio centenar de premios estatales e internacionales, incluido un Billboard de música latina y dos nominaciones a los Grammy.

Así, para celebrar este legado, regresan a muchas de las ciudades que les vieron crecer musicalmente con «un gran espectáculo audiovisual» que arrancó el pasado 20 de abril en el Teatro Falla de Cádiz, en cuyas calles empezaron humildemente su carrera. También ha pasado por otros escenarios emblemáticos como el WiZink Center de Madrid –con cita doble hace unos días– donde no faltaron, como no faltarán en Murcia, éxitos como Son de amores, Tanto la quería, Y en tu ventana, Quiero ser tu sueño, Me estoy volviendo loco, El último beso, En la victoria o en la derrota..., con sus letras sencillas, melodías pegadizas y voces «flamenquitas».

Recientemente, Andy y Lucas aparecieron junto a Kakou Reyes, miembro vital de los Gipsy Kings –un artista que continúa redefiniendo los límites de la música gitana para el mundo– y demostraron que en el cruce entre herencia e innovación nace la verdadera magia musical. Se trata de uno de los últimos regalos del dúo a sus fans, que en el Auditorio Murcia Parque volverá a cantar, por última vez, los temas que les han acompañado durante tantos años. Eso sí, merece la pena señalar –por si alguno se lo pierde– que en diciembre estarán en el Auditorio El Batel para despedirse, también, de la ciudad portuaria.

Sábado, 1 de junio. Murcia Parque. 22.00 horas. 35 euros