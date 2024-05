Y los 'warmers' se tomaron su ansiada revancha

Los había, por supuesto, con camisetas de Arde Bogotá, deseosos de ver a los cartageneros sobre el escenario principal, en un upgrade meteórico, casi sin precedentes, y perfectamente bien ilustrado por su último concierto en el festival (en 2022 y casi que para abrir la programación sobre las tablas de la carpa lateral). También los había más «puretas» –que diría Carlangas–, locos por ver a Jota y Los Planetas rememorando el disco que les lanzó a una nueva dimensión (a ellos y a sus fans, muchos de los cuales ya peinan canas). Y, cómo no, un selecto grupo –los más madrugadores– sentía el de Johnny Marr como el momento álgido de esta edición, y más después de quedarse con las ganas de ver al que fuera guitarrista de los Smiths en 2020 por culpa de la dichosa pandemia (hubo quien se puso sus mejores galas para la ocasión; esto es, la remera de The Queen is dead, la gran obra de los de Morrissey).

Sin embargo, el gran cabeza de cartel de esta primera jornada del Warm Up - Estrella de Levante 2024 fue eltiempo.es (o derivados, vaya). Porque aunque el día avanzó entre cielos despejados e, incluso, altas temperaturas, un porcentaje de lluvia mínimo –«entre el 10 y 20%», concretaba uno de los asistentes– fue suficiente para mantener en vilo a un público deseoso de quitarse por fin el mal sabor de boca que dejó la pasada edición, golpeada inclementemente por un inoportuno temporal que condicionó de manera evidente algunas actuaciones y obligó a cancelar otras tantas. Aunque, en honor a la verdad, y pese a que la tarde lució encapotada, ese miedo se fue disipando poco a poco y al ritmo de los grifos de cerveza –que funcionaron a pleno rendimiento desde la apertura– y, claro, con el transcurrir de los conciertos. Porque, una vez que los bajos y baterías hicieron temblar los escenarios y las guitarras y sintetizadores abordaron los oídos del público, nadie pareció preocuparse si quiera por la caída de alguna gota furtiva. ¿O era el sobrante de algún mini que volaba por el cielo de La Fica? En fin, llegada cierta hora era difícil de saber...

Confianza mutua

La cuestión es que los warmers, independientemente de cuál fuera su banda favorita –de entre las más de veinte que ofrecieron ayer sus canciones en la apertura de esta sexta edición–, se tomaron su merecida y ansiada revancha. Porque si algo tiene este festival es un grueso de público que lleva años fidelizado. Es difícil de saber –quizá sería interesante que la organización pudiera ofrecer un dato–, pero da la sensación de que muchos de los que el año pasado se quedaron «con las ganas» o «a medias», ayer volvieron a pisar el asfalto irregular del recinto ferial murciano. Por supuesto, no había rencor: a nadie se le puede culpar por una tormenta, pero, además, la rápida respuesta del festival –que devolvió el dinero de las entradas del sábado y un porcentaje del abono– reforzó en muchos casos la confianza de los aficionados, que además obligaron a Producciones Baltimore a colgar el cartel de ‘Solt out’ con un mes de antelación.

José Manuel Piñero, director del Warm Up, agradecía hace unos días, en una entrevista para La Opinión, la calurosa reacción de la gente: «Ya con el primer avance se empezó a vender todo muy rápido; incluso ya con el sold out lanzamos a bandas y artistas importantes como el propio Johnny Marr, Black Lips… Se nota que la gente confiaba en nosotros y que tenía muchas ganas de Warm Up después de lo del año pasado. Hay que pensar que se quedaron sin un día, y, por lo visto, lo quieren recuperar sí o sí...». No le faltaba razón...

Primeros conciertos

Según sus cálculos, 26.000 personas disfrutaron ayer de esta primera tanda de conciertos. La murciana Carmen Alarcón, AKA Hoonine, fue la encargada de abrir la veda en el escenario pequeño, ‘Enae’ –el que se levanta al final de la zona de restauración–, y aunque su enérgica propuesta electrónica pierde impacto bajo la luz del sol, la que fuera vocalista de Estúpido Flanders y AA Mamá supo cómo motivar a los aficionados más tempraneros. Y lo mismo ocurrió con Mujeres, que hicieron gala de una visión del pop particularmente garajera (y notablemente adrenalínica). Su vocalista, Yago Alcover, agradeció la enérgica y multitudinaria respuesta del público, pese a las horas –no llegaba a las siete de la tarde–, en una nueva muestra de que la gente tenía ganas de pasarlo bien.

Concierto de Hoonine en el Warm Up 2024 / Israel Sánchez

La acertada oferta del trío catalán –que actuó en ‘ElPozo King Up’; el escenario mediano, para que nos entendamos, a la derecha del principal– tuvo ecos similares a los que emanaron del bolo que ofrecieron hora y media después La Paloma (estos, en el ‘Enae’), pero para guitarrero, Johnny Marr. El suyo fue el primer gran concierto de este viernes inaugural; también, el primero de un artista internacional. Y no defraudó, pese a arrancar sin demasiado público. En cualquier caso, le bastó un tema de los Smiths –el segundo de su repertorio– para terminar de atraer a la muchedumbre; y, por si acaso faltaba alguien por asomarse, sorprendió con una versión de The passenger, de Iggy Pop, himno magnético donde los haya. Además, el de Mánchester lleva más de cuarenta años pateando escenarios y se nota: tiene tablas, carisma y sabe de quién rodearse.

Y sin apenas tiempo para el avituallamiento, otro concierto muy esperado –o así se encargó de evidenciarlo el público–: el de La La Love You, que demostraron ser mucho más que una banda one-hit-wonder. Eso sí, seguro que su interpretación del megaéxito festivalero El fin del mundo quedará para el recuerdo de buena parte de los asistentes; aunque, una vez más, el programa no dejó tregua a los warmers...

Concierto de Johnny Marr en el Warm Up 2024 / Israel Sánchez

Porque llegaba el turno de Los Planetas, y si los granadinos, ya de entrada, son una institución –y más en el panorama indie nacional– y un concierto suyo es todo un acontecimiento, el de ayer fue doblemente especial. Y es que Jota y compañía abrieron en el Warm Up la gira por el tercer aniversario de Super 8 (1994), el disco que cambió sus vidas (y las de muchos músicos; algunos, incluso, acartelados en este mismo festival). Además, la banda mantiene en directo el nervio que les caracteriza, especialmente gracias a su carismático frontman, que hizo las delicias de los fans durante los setenta minutos que duró el show; fue el segundo más largo de esta primera jornada; o, al menos, eso decía el horario oficial. Porque, al cierre de esta edición, los cartageneros Arde Bogotá se subían a las tablas del escenario principal para ofrecer el que, según los lectores de este diario, era el concierto más esperado –y extenso, de hora y cuarto– de esta edición.

La crónica musical completa, con los de la ciudad portuaria, Sleaford Mods, Sen Senra y Bomba Estéreo, entre otros, estará disponible a lo largo del día de hoy en laopiniondemurcia.es y, mañana, en nuestra páginas de papel.