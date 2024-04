Chica Sobresalto llega esta noche a Murcia en su mejor momento

Mucho ha llovido desde que Maialen Gurbindo saltara a la primera línea de la industria musical con motivo de su participación en Operación Triunfo 2020. La navarra, que llegó a las semifinales del popular y televisivo concurso, ha seguido construyendo su carrera desde la más absoluta independencia creativa, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del pop alternativo de ámbito estatal. Eso sí, bajo el sobrenombre Chica Sobresalto.

Bajo ese alias se presentará esta noche sobre el escenario de Garaje Beat Club, en una nueva parada de Plutón, una intensa gira que acumula fechas desde el pasado mes de enero y a la que todavía le quedan un buen puñado de actuaciones. Y que la Chica Sobresalto es una de las apuestas del proyecto GPS (Girando Por Salas), lo que le ha permitido armar un importante tour que ha visto correspondidos sus esfuerzos con unos cuantos sold outs.

Desde la sala murciana prometen «un directo único, lleno de energía y personalidad, sensibilidad y complicidad con la banda y con el público». Pero es que, claro, Maialen no es ninguna novata. Comenzó a componer con 14 años, y se autoedita su primer trabajo, Sobresalto (2017), antes de su paso por OT. Después llegaron Sinapsis (2021) y, el pasado año, Oráculo (2023), con el que se reafirmó como una artista a tener muy en cuenta. De hecho, lo presentó por sales y festivales como O son do Camiño y No Sin Música; citas que cuidan y mucho su nómina de artistas. No es cualquier cosa.

Con un presente brillante y un futuro más que esperanzador, Chica Sobresalto se presenta en Murcia en, quizá, su momento de mayor popularidad. Más allá de la música –campo en el que no ha parado de trabajar, como demuestra el EP Retales II (2023)–, la joven atarrabiarra se ha lanzado de cabeza al mundo del podcast, como colaboradora de algunos proyectos de éxito o como copresentadora de su propio programa, Triunfitas con traumitas, junto a Samantha Gilabert, y, además, acaba de sacar su primer libro, El arte de ser mediocre (2024), que apenas lleva unos días en librerías. En definitiva, una artista en plena ebullición que llega a la capital del Segura libre de complejos estilísticos y en su mejor momento.