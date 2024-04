Dropkick: "¡La melodía reina! Así que no me importa si es folk, Americana o powerpop"

Los escoceses Dropkick encabezan la primera edición del Moratalla Pop Weekend este fin de semana en las salas ZER-BIZIO y Albury Cafe, una iniciativa promovida por el Colectivo Los Viernes, que se expande a otros territorios desde su cuartel general en LocoLoco Vintage.

Este viernes tocan Dropkick, una banda formada por los hermanos Andrew y Alastair Taylor, con 14 álbumes y 3 EPs en su haber, de los que todavía está reciente su muy recomendable The Wireless Revolution (Hurrah! / Sound Asleep / Rock Indiana, 2023). Son un grupo curtido, continuador de la saga de grupo escoceses capaces de cuidar la melodía como nadie, de acariciar los sentidos con sus guitarras cristalinas no carentes de potencia, de atrapar con estribillos irresistibles a lo Teenage Fanclub (seguramente, el grupo con el que más se les ha asociado siempre), pero más salvajes: como chicos rebeldes que, además de escuchar los discos de los Beatles y los Byrds de sus padres, también se ponían los de Nirvana en su cuarto. Y con un directo que va como una flecha al corazón. En el circuito del power-pop se les respeta y admira.

Con Andrew Taylor hablamos del nuevo disco de Dropkick y su gira española.

¿Qué historia hay tras el último álbum, The Wireless Revolution? ¿Es optimista en su concepción? ¿A qué se refiere el título?

Hay temas relacionados con la tecnología y el cambiante mundo de dependencia de los móviles e internet, pero no es un álbum conceptual. La mayoría de estas canciones se compusieron mientras el mundo salía de los confinamientos por Covid, así que, en particular, tenía en mente la forma de comunicarnos todos por Zoom, y la dependencia de esa tecnología para mantenernos conectados los colegas músicos.

¿Cómo fue el proceso de creación de The Wireless Revolution? ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Teníais en mente algún sonido o estilo?

Fue el primer álbum después de los confinamientos por Covid y de una larga ausencia del local de ensayo de Dropkick. La intención principal era disfrutar tocando juntos en una habitación haciendo ruido otra vez, y asegurarnos de que, si queríamos, podríamos tocar en vivo el álbum entero. El mayor cambio ocurrió justo al principio, cuando nuestro batería dejó el grupo. Comenzamos la grabación de nuevo, conmigo en mi papel anterior a 2009 de batería en los directos. La inmediatez de tocar como trío de powerpop moldeó el sonido enormemente.

¿No importan tanto las etiquetas como las mejores melodías posibles?

No presto mucha atención a las etiquetas de género. La canción tiene que ser memorable. ¡La melodía reina! Así que no me importa si es folk, Americana o powerpop. Dropkick nunca hemos seguido las modas, ¡y menos mal que nunca hemos estado de moda!

Unwind fue la primera canción que escribiste del álbum. ¿Marcó el tono para el resto?

Probablemente. Corta, afilada y muy poderosa para tocarla juntos en directo. La tocamos mucho ahora, y a menudo empezamos los conciertos con ella. Supongo que tiene muchas señas de identidad del sonido de nuestros álbumes anteriores. Desde luego, la sensación es que fue un regreso a la acción importante después de la ausencia forzada.

¿Son Jayhawks una banda clave en la historia de Dropkick? ¿Cómo os impactó?

Uno de los álbumes más importantes para nosotros cuando empezamos fue Hollywood Town Hall. Ian (el bajista) trajo el álbum a nuestro ensayo cuando éramos adolescentes y estábamos empezando, y nos quedamos pasmados con el sonido, pero sobre todo con las armonías. Siempre nos habían gustado canciones antiguas tipo Everly Brothers, pero escuchar ese tipo de voces con arreglos de banda contemporánea poderosa tuvo un gran impacto en la música que empezamos a componer. ¡Y todavía lo tiene!

Supongo que vuestros paisanos escoceses Teenage Fanclub son muy especiales para vosotros. ¿Destacarías algún disco?

Son una gran banda, aunque no nos obsesionan como algunas críticas pueden hacer creer. Lo mejor de ellos, en mi opinión, son las canciones de Gran Prix y Songs from Northern Britain. Son grabaciones sublimes e, insisto, llenas de espléndidas armonías vocales.

¿Cómo ves la escena escocesa actual? ¿Qué bandas han surgido o se mantienen en activo que merezcan repetidas escuchas en tu equipo?

Uno de mis artistas escoceses favoritos es nuestro amigo Daniel McGeever, un talentoso compositor y vocalista. Sus otros grupos, The Wellgreen y Delta Mainline, son geniales también. Nos encantan los Attic Lights de Glasgow, y hemos tocado con ellos mucho desde hace casi 20 años. Además Andrew Wasylyk ha producido recientemente álbumes excepcionales. Primero lo conocimos por su antigua banda, The Hazey Janes; es una de las mejores personas y con más talento que conozco. También estuve un tiempo produciendo a The Wynntown Marshals de Edimburgo y The Galipaygos de Inverness. Esos dos grupos hacen buenísimas canciones melódicas al estilo escocés, pero también con buena parte de Americana.

Estaréis encantados de regresar al International Pop Overthrow y tocar en The Cavern. ¿Qué significa para vosotros?

Ya habíamos tocado antes. Es un sitio estupendo para ver grupos afines a ti y conocer gente. En 2008 conocimos a Jerker Emanuelson, del sello sueco Sound Asleep Records. Congeniamos, le gustó nuestro concierto, e inmediatamente después acordamos publicar juntos un CD. Desde entonces hemos lanzado muchas publicaciones con Jerker. Supongo que sin el I.P.O. esa conexión no habría ocurrido, ni los conciertos suecos posteriores.

¿Qué música os gusta hacer y escuchar?

Escucho todo tipo de música. Mucha que nos enseñó mi padre cuando era niño –clásicos de los 50, rock’n’roll de los 60, además de Frank Sinatra y Nat King Cole-. Cuando era adolescente a principios de los 90, me encantaba el heavy, el grunge y el metal, y todavía me gustan. Por supuesto, me encanta el ‘alt country’ y cualquier cosa melódica. El último concierto al que he ido era de los magníficos Hanging Star, y con los críos incluso fui a uno de Taylor Swift este verano. ¿Mi próximo concierto después de eso será Bonnie Prince Billy, y luego Therapy? [Ríe]. ¡Una experiencia variopinta de escuchas, pero todo genial!

Estáis de gira por España. ¿Qué esperáis de ella?

España fue al parecer desde donde nos localizaron primero y contactaron con nosotros en los tiempos del Myspace de 2006, 2007. Aquello llevó a un contrato para un CD con el estupendo sello Rock Indiana poco después, y luego los primeros shows en Mallorca y Madrid. Hemos vuelto cada año o así desde entonces. Siempre nos impresiona un montón la gente en los conciertos, y lo que les entusiasma nuestra música. Qué amables. Pero igualmente recibimos mucho apoyo de las salas, las bandas y los promotores, que también se apoyan mucho entre sí para que pueda haber conciertos. Una pequeña banda escocesa como nosotros, que somos muy ‘DIY’, sin manager ni organizador de gira, confía mucho en la buena voluntad de los fans que organizan conciertos o asisten a ellos en España. Nos alegra de verdad volver. En cuanto a este viaje corto, nos emociona volver a Valencia y Madrid, pero también estamos deseando experimentar Castellón y Moratalla por primera vez.

Viernes 12 de abril. Sala Zer-Bizio, Moratalla. 21:30 horas. 10€/12€