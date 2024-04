Iseo & Dodosound: "Nos encanta tener un público diverso; es lo que cantamos: amor es música, música es vida"

El dúo navarro formado por Leire Villanueva y Alberto Iriarte, más conocidos como Iseo & Dodosound, celebra su décimo aniversario en la música con una gira para presentar su nuevo álbum, En la tormenta (2024), su cuarto disco de estudio, el primero íntegramente en castellano. Un disco personal, directo y lleno de color que este sábado expondrán personalmente sobre el escenario de la Sala Mamba!

En menos de una década se han convertido en una de las bandas más destacadas a nivel nacional en el terreno del reggae, el dub, la electrónica y el hip-hop. Su flow luminoso con mensaje social arrasa internacionalmente en salas y festivales. Con Leire, ‘Iseo’, la voz del grupo, charlamos de tormentas y dudas.

¿Cómo estáis viviendo el lanzamiento de En la tormenta? ¿En qué momento consideráis que estáis, cómo os sentís?

Estamos realmente contentas con la salida de este álbum, y con toda la gira de presentación que estamos haciendo desde que se publicó en enero. Sentimos que nuestro público está agradeciendo un trabajo completo en castellano, y lo estamos comprobando en los directos.

¿Cómo nació el sonido de Iseo & Dodosound?

Llevamos diez años haciendo música. En 2014 empezamos a componer nuestros primeros temas, y creemos que desde esos inicios conseguimos asentar nuestro sello, nuestra esencia. Pasado todo este tiempo, esperamos seguir manteniendo esa frescura y que se vea acompañada por la evolución que hemos ido teniendo a lo largo de nuestros cuatro discos.

¿Qué concepto maneja En la tormenta? ¿Hay un leitmotiv? ¿Qué cuenta la canción que da título a este proyecto?

En la tormenta hace referencia a la intensidad, al movimiento, a las luces y sombras y bandazos que puedes sentir en medio de una tempestad. Es un disco que compusimos a lo largo de 2023, al mismo tiempo que estábamos de gira, y lo que se ve reflejado es un año de emociones muy diversas, pero, sobre todo, de mucha intensidad. La canción que da título al álbum habla de las dudas que surgen cuando crees que has perdido el norte, la orientación, aunque todas sabemos que la lluvia siempre acaba amainando...

Volvéis a sacar el disco con Twins Cats Records. ¿Os han tentado desde las altas instancias?

Twin Cats Records es nuestro propio sello, y lo inauguramos con la salida de nuestro anterior disco, Blossom (2022). Tras todos estos años de trayectoria, nuestro camino natural ha sido crear un sello donde publicar nuestra música y la de Iseo en solitario. Preferimos hacer las cosas mejor y más despacio que peor y más rápido o grande.

En la industria todo se mide en torno al éxito. ¿Por dónde vais vosotros?

A veces resulta difícil salir de la rueda de esta industria, los números, los seguidores, los éxitos... Nosotras, aunque vivimos dentro de esta vorágine y no sería del todo cierto decir que nada de eso nos afecta, intentamos avanzar a nuestro propio ritmo, guiándonos por nuestro instinto y teniendo como seguro que cuando una es fiel y honesta consigo misma, lo que transmita llegará de manera más real.

Mantener una banda es muy complicado, por eso se valora mucho cuando una como la vuestra lo logra y crece con el tiempo. ¿Hay algún secreto para el buen rollo de Iseo & Dodosound?

Muchas gracias. Pues la verdad es que nosotras sentimos lo mismo. Varios de nuestros músicos y equipo técnico están con nosotras desde los inicios, y ya son muchos años trabajando y viviendo experiencias juntos. Somos una gran familia, un equipo sólido que cada día tratamos de mantener sano y motivado. Lo más importante son las canciones, pero puede que lo siguiente sea mantener un equipo sólido y de confianza.

Después de tanto tiempo juntas, ¿las canciones salen de manera natural?

Nuestro proceso creativo apenas ha cambiado desde aquellos primeros temas: Dodo y yo juntos en el estudio, frente al ordenador, con un teclado y varios plug-ins donde elegir los instrumentos y sus sonidos (bajo, teclados, guitarras...). La mayoría de canciones las componemos a medias, tanto la letra como las instrumentales: uno de nosotros escribe unos versos, el otro los completa, y así es como avanzamos hasta que le damos forma a una canción.

¿Cómo ha sido el proceso de composición y grabación de este nuevo trabajo? ¿Hay algún objetivo que os marcáis con cada nuevo disco?

En nuestro caso, el concepto y el nombre del álbum aparece al final, cuando ya tenemos los temas compuestos. No solemos hacer una lluvia de ideas para definir conceptos u objetivos, la verdad; es un poco más... a salto de mata, como diría mi padre. Nuestra forma es ir haciendo, y cuando ya hay material es cuando observamos, escuchamos y vemos los puntos en común, el hilo conductor. Y así es como forjamos un álbum.

Gustáis a la gente del reggae, del pop, de la electrónica..., y además sois intergeneracionales, por lo que se ve en vuestros conciertos. ¿Cuál es el secreto de la transversalidad?

No sabemos cuál es el secreto, pero esa transversalidad es una de las cosas más bonitas que nos ha dado nuestra música. Que alguien nos diga: «A mi madre también le encantáis» es de lo mejor que nos pueden decir. Nos encanta haber atraído a públicos tan diversos, ya que es lo que cantamos en nuestras letras: amor es música, música es vida.

No es novedad absoluta que cantéis en castellano, pero esta vez os habéis decantado por él. ¿Cuál era el plan?

Llegó un momento en que nos vimos con unos pocos temas en castellano, y pensamos que podría ser bonito grabar un álbum completo en este idioma. Hasta ahora nuestros largos habían sido en inglés, aunque siempre habíamos tenido el castellano presente (en singles como Dame, en versiones como Chan Chan, en temas mezclados con el inglés como en My art on the market)... Vimos que un cuarto disco en castellano podría ser una bonita sorpresa para nuestro público, y sentimos que así lo ha sido.

Dicen de vosotros que transmitís tanta energía que ni siquiera tenéis haters. ¿Es esto posible o una exageración?

Imaginamos que es una exageración, porque no se puede gustar a todo el mundo, pero es verdad que en ese sentido apenas sentimos una presencia notoria de gente que no recibe bien nuestra música. Es una suerte, porque es bien sabido que Internet y las redes sociales están plagados de personas con esas intenciones, pero la verdad es que nosotras no nos podemos quejar.

¿Qué pretendíais con Sin bandera, y cómo germinó la semilla que os hizo componerlo?

Sin bandera es la primera canción que compusimos del disco, precisamente. Podemos decir que una canción así se escribe sola, porque solamente estás poniendo palabras a lo que pasa. Nos sentimos muy privilegiadas de poder viajar prácticamente por todo el mundo gracias a nuestra música sin ningún tipo de traba ni problema, y es imposible no sentir amargura porque alguien que ha nacido unos cuantos kilómetros más al sur o al este, solo por esa diferencia, no pueda decir lo mismo. Es injusto cómo algo que nos viene dado, como es el lugar de nacimiento, define tu destino de una forma tan determinante, y Sin bandera es un lamento sobre ello.

¿Creéis en el poder de la música para cambiar las cosas?

Toda revolución se ha visto acompañada de la música, y todas las personas seguramente tengamos canciones que nos han marcado en momentos de nuestra vida. Pero cuando componemos no estamos pensando en ello; es algo que viene después, cuando compartes tu música y el círculo se cierra. Y si resulta que nuestra música cambia algo en alguien, esperamos que sea para bien.

¿Cómo encaráis esta gira y qué formato lleváis? ¿Cómo será el concierto de este sábado en la Sala Mamba!? ¿Qué tema no va a faltar en los directos?

Los conciertos es uno de los puntos más importantes de nuestro proyecto; el más importante después de la música. La gira de presentación está siendo preciosa y toda una sorpresa por la cantidad de público que está viniendo a todas las ciudades. Viajamos con nuestro equipo al completo, nuestra sección de vientos (The Mousehunters) y nuestro equipo técnico. Es la primera vez que visitamos Murcia en nuestra gira de salas, y estamos con muchas ganas. Un tema que no va a faltar y que está siendo una bomba en los conciertos es Cuando salga el sol.