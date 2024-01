Los próximos 30 y 31 de enero arranca en Molina de Segura un ciclo titulado ‘Ayúdame a mirar’. La Concejalía de Cultura destacó en una nota de prensa que se trata de «una innovadora propuesta que combina conferencias y conciertos con el objetivo de promover la educación cultural y el enriquecimiento personal de la ciudadanía».

Las conferencias tendrán lugar en el Auditorio Virginia Martínez Fernández del MUDEM y el catedrático de Filología Francesa Paco Torres Monreal será el ponente de las dos conferencias, que explorarán la esencia de la poesía y su importancia en la formación cultural.

Además, las conferencias irán acompañada de microconciertos a cargo de músicos locales, como Antonio Sánchez-Almohalla y David Gómez Valero, quienes interpretarán piezas de violín y piano, así como el Quinteto Acordas.

La temática de la ponencia es la introducción a la poesía y está dividida en dos partes (una por cada uno de los días). Tanto el martes como el miércoles la hora de la actividad es a las 18:00 horas.

Explican que el nombre se debe a «un emocionado homenaje a aquel niño que imaginaba Galeano, mudo ante la inmensidad de la mar, cuando logra recuperar, temblando, tartamudeando, un hilo de voz y suplica a su padre: Ayúdame a mirar».

La concejala de Cultura, María Hernández, destacó la importancia de este ciclo como parte de la estrategia cultural del municipio para los próximos años, subrayando la necesidad de fomentar la educación cultural como base fundamental para el desarrollo personal y comunitario.

«Evidentemente, no es un niño la ciudadanía, ni la Concejalía de Cultura pretende ejercer de padre, pero sí es necesario reconocer que el acceso a la cultura, a ese legado de los tiempos pasados siempre en permanente renovación, no puede ser natural ni espontáneo, no puede practicarse a la ligera. Es preciso estar familiarizados con los senderos secretos de acceso a las distintas manifestaciones artísticas y culturales, conocer su lenguaje y sintaxis, sus estrategias narrativas y compositivas, sus claves y sentidos ocultos, para hacer así de cada experiencia una auténtica oportunidad de crecimiento personal y comunitario», concluye María Hernández.