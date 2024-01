Los ibicencos Billy Flamingos –primero como un cuarteto, ahora como un power trio– llevan desde 2017 practicando un rock duro y potente, pero con interesantes trazas de otros géneros. Porque en su música hay ramalazos de pop e, incluso, de electroindie. El mejor ejemplo es su último disco, el segundo, Oscuro baile de salón (2023), que mantiene la esencia bluesera y su característico sonido áspero de ritmos sexis y bailables, con riffs pegadizos, pero con una pequeña vuelta de tuerca. Lo presentarán esta noche en La Yesería con un bolo sin concesiones en el que las guitarras será protagonistas.

Y es que los baleares comparten cartel con los murcianos Álamo 51, banda de rock and roll psicodélico fuertemente influencia por lo más duro del género en la década de los setenta. Ya saben: tintes americanos, riffs de guitarra, bajo y Hammond y una potente batería. En los estudios El Mirador grabaron Álamo, un EP en directo producido por Marco Velasco, con alma de Deep Purple, Led Zeppelin, Doors y The Who. Así pues, se espera una noche de alto vontaje en el local del número 22 de la murciana calle de Santa Quiteria, en la zona de las tascas.

La apertura de puertas está prevista para las 20.00 horas, pero no será hasta media hora después cuando comiencen las actuaciones. La entrada anticipada cuesta 10 euros mientras que los que prefieran ir a taquilla tendrán que pagar 13.

Viernes 19 de enero. La Yesería, Murcia. 20.30 horas. 10/13 €