Al Dual se ha ganado la reputación de ser uno de los compositores de estilo retro más emocionantes y con un sonido más auténtico. El rockero murciano cerraba aquella exitosa gira por salas Reel Tour Reel grabando durante la noche de Reyes de 2022 su siguiente LP en directo. Fue en la mítica sala madrileña El Sol, y se sumaron, entre otros, Ramón Arroyo (Los Secretos) y Ariel Rot. Le sirvió para prolongar su ‘neverending tour’ con la gira Reel Tour Reel. En Directo 2023-2024, impulsado por el fresco ímpetu de hace cincuenta o sesenta años, manteniendo vivo ese sonido en el paisaje moderno. Eso es lo maravilloso de Al Dual: su forma tan clara de referirse a estilos como los de los años cincuenta.

Al Dual tiene muy avanzada la preproducción musical de su próximo disco, que será clásico y registrará en Memphis TN, durante los días previos a una gira por los Estados Unidos que abarcará prácticamente todo el mes de junio. Arranca para él un 2024 lleno de buenas noticias.

Este viernes sale el nuevo disco en directo de Al Dual; lo presenta este sábado en el Ricote Rock & Bikes, donde estará tocando a las 21.00 horas. Antes, por el Pabellón Municipal pasarán The Hellhates (18.00 horas), Sideldosund (13.00 horas) y Kusuri (12.00 horas).

Llegó el momento de hacer balance de 2023. ¿Cómo te fue?

Pues ha sido bastante prolífico y muy positivo. Un año de muchísima composición, de renovar muchos aspectos, conceptos musicales y sonoros, así como la síntesis, mezcla y análisis musical. Un año con más horas de estudio que de directo. Aún así, hemos tocado bastante, estirando los conciertos hasta el día de hoy.

Esta semana retomas la gira de presentación del nuevo disco doble en directo, Reel Tour Reel. ¿Cómo llevas la agenda?

Este próximo viernes comenzamos realmente la gira de presentación del nuevo disco en directo, registrado en la mítica Sala El Sol de Madrid, que sale a la venta el mismo día en formato físico, y que de momento estará disponible en nuestros conciertos, hasta el día de lanzamiento en plataformas, un par de semanas más tarde. Esta gira nos llevará por casi toda la geografía española, ya que tenemos una agenda amplísima este año, con más de veinte fechas en España y otras tantas por Estados Unidos, donde giraremos prácticamente todo el mes de junio. Las ciudades elegidas serán Memphis, Nashville, California y Nueva York y, en esta ocasión, tendremos la fortuna de contar con una banda de lujo desde la ciudad de Memphis.

¿Cómo está de avanzada la grabación de tu tercer disco?

Está muy avanzada la preproducción musical; la elección de canciones ya está lista por el momento. Estamos trabajando e ideando cómo va a ser la grabación y qué maquinaría y técnicas utilizar. Será un disco clásico que registraré en Memphis TN, durante los días previos a la gira americana.

¿Qué concepto estará detrás del nuevo disco? ¿Cuál es el planteamiento sonoro, estilístico? ¿Será más clásico?

Será un trabajo bastante clásico, que va a cerrar un ciclo en todas las direcciones, un disco con la misma formación que venimos tocando, y que, en definitiva, marcará el final de una etapa musical excepcional, abriendo paso a otra distinta.

Cuéntame algo acerca de los invitados que te acompañaron en la grabación del disco registrado en la Sala El Sol.

La verdad es que fue todo un lujazo contar con grandes estrellas de la guitarra para este trabajo. En el caso de Ariel Rot, no necesita presentación, es uno de los grandes guitarristas, compositores y letristas que tenemos, no solamente en España, sino en Argentina y toda hispanoamérica. Su contribución a la guitarra y al rock en castellano está bien patente desde hace décadas, con bandas como Tequila y Los Rodríguez. Todo un lujazo escuchar su guitarra en cortes como We like to kick y Whiskey a go-go, este último con un solazo marca de la casa. Luego tuvimos a Ramón Arroyo, otro de los titanes de la guitarra en este país. Cada solo interpretado por Ramón se convierte en un himno. Ramón contribuyó en la parte más western del concierto: en Freith Train Boogie y Lonely eyes, con solazos muy virtuosos y muy precisos. Y cómo no tener a la gran Susan Santos en este cierre de gira fue maravilloso. Para mí Susan es la mejor guitarrista femenina de este país. Tiene una forma de tocar increíble, y se amolda a cualquier subgénero de raíz americana; es la auténtica dama del blues en nuestra patria. Su aportación en el disco es tremenda. Ella colabora en el corte Cadillac Funk, con una guitarra electrizante y con sonido texano de gran octanaje. Y, por último, el gran maestro de ceremonias, músico, periodista y presentador de RTVE, el gran Ángel Carmona. Puso la Sala El Sol patas arriba con su guitarra y su desbordante energía. Contagió a todo el público con un patrón rítmico cercano al Bo Diddley Beat en nuestro homenaje al de Mississippi.

Me ha sorprendido que, siendo una persona muy obsesiva con tu sonido, hayas dejado por primera vez la producción en manos de otro; en este caso, de José María Rosillo. ¿Qué te llevó a ello?

José María Rosillo es un gran profesional que admiro muchísimo por sus labores de producción e ingeniería de sonido. Tanto Antonio J. Moreno, Michel Martín como el propio Rosillo se encargaron de la grabación en directo, mezcla del disco y mastering. La producción ha sido mía, como el resto de trabajos editados.

La última vez que hablamos me comentaste que estabas cursando estudios superiores en la Escuela Superior de Sonido (SAE) de Madrid. En relación a esto, aunque tu música es muy variada, siempre ha tenido una orientación y un sonido muy vintage. ¿Cuando grabas buscas retratar de alguna manera el sonido de tiempos pasados? ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza recurrir a un sonido más, digamos, moderno?

Siempre he preferido grabar de manera analógica o, en su defecto, de manera mixta; o sea, combinar ambos mundos, el analógico y el digital. Todavía me cuesta procesar la era digital; a mi parecer, todo suena frío y sin calor. Hoy en día casi todas las bandas del mercado siguen grabando en sistema analógico, aunque el proceso de mezcla sea mixto, y la postproducción sea en digital. Al final todos buscamos la calidez de armónico par en nuestras producciones.

¿Te consideras un amante/coleccionista de música? ¿Crees que es bueno serlo y tener un amplio conocimiento de la música para poder crearla?

Amo la música por encima de todo. No me considero ningún coleccionista, fetichista, ni nada de eso... Simplemente mi curiosidad me lleva a escuchar mucha música. Mi interés se basa en conocer su expresión y conectar con ella para, posteriormente, hacer conectar a los demás.

¿Cuándo sabes si estás ante un hit?

Muy pocas veces aparece esa sensación en la vida de un músico; al menos, en mi caso, nunca parece terminar de estar bien nada... También depende de muchas causas ajenas al músico. La acogida que tenga, la percepción del público y la crítica y, tristemente, del dinero que tengas para hacer que se convierta en un hit. La sensación de componer una canción con universalidad es a mi parecer muy compleja; se tienen que dar muchas cualidades en ella.

Creo que hay un genuino sentido de la nostalgia en tu música, sin llegar a sonar desfasada. ¿Cómo dirías que lo consigues? En tu discos transmites un poco la sensación de añorar tiempos que ya no volverán. ¿Estás de acuerdo?

Intento que no caiga estrictamente en ello. Normalmente, combino siempre en cada composición recursos estilísticos claramente de unas décadas con tratamientos de producción de otras. Me gusta innovar dentro del registro en el que habitualmente estoy.

Cuando grabas en estudios legendarios usando técnicas analógicas, ¿es cómo viajar atrás en el tiempo?

Totalmente. Una vez sumergido en el estudio, te olvidas parcialmente de todo tipo de moderneces externas, y te diluyes hacia el pasado, hacia ese sonido noble y nostálgico... La sala, los previos, la microfonía y la consola... Para mí es todo un ritual.

Este sábado te estrenas como cabeza de cartel en el Ricote Rock & Bikes. ¿Sonarán también canciones nuevas?

Para mí, tocar en Murcia es día de celebración. En este caso, en esta primera y prometedora edición del Ricote Rock & Bikes 2024, tocaremos nuevos y viejos temas. Algunas de las nuevas composiciones que están registradas en el nuevo disco en directo, y otras que aún no han sonado y que irán el en próximo disco.

¿Consideras que por fin has encontrado ‘tu lugar’?

Creo que todo va cuadrando mejor. Me siento igual de cómodo con mi música en mi país que fuera de él, esto es gracias a nuestro público español, que cada vez es más amplio.