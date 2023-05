Al Dual cerraba su exitosa gira por salas Reel Tour Reel con la grabación, durante la noche de Reyes, de su siguiente LP en directo. Fue en la mítica sala madrileña El Sol, y se sumaron, entre otros, Ariel Rot y Ramón Arroyo, de Los Secretos. El álbum Reel to reel (2022) se dilató en el tiempo durante los tres últimos años debido a una laboriosa y ardua tarea de producción, y mostró las virtudes del músico murciano, considerado uno de los artistas más importantes del género en la escena rockin’ internacional. En 2018 obtuvo el premio al Mejor Solista Masculino Internacional en los reconocidos Ameripolitan Music Awards, e ingresó en el prestigioso Rockabilly Hall Of Fame de Nashville, junto a leyendas como Stray Cats y Dave Edmunds. Finalmente, Reel to reel se alzó en los pasados Premios de la Música de la Región de Murcia con el galardón al Mejor Álbum de Rock. Pero Al Dual sigue en la carretera (en Cartagena actuará en el ciclo ‘Sonidos del Puerto’), en breve publicará el citado álbum en directo y pronto entrará al estudio para grabar su segundo largo. Keep on rockin’!

Terminaste el Reel ToUR Reel con una grabación en directo donde participaron Ariel Rot, Ramón Arroyo, Susan Santos y Ángel Carmona. ¿Alguna curiosidad del concierto-grabación?

Todos son artistas y amigos; les tengo respeto y una admiración absoluta. Siempre quisimos dejar constancia de cómo sonaba la banda después de los más de treinta conciertos de la gira pasada. Era una idea que fue cogiendo peso y que, por sugerencia de nuestros ingenieros, Michel Martín y José María Rosillo, la llevamos a cabo en un último show en Madrid con un magnífico sold out. Quedará siempre como uno de los momentos más enérgicos del proyecto. Ariel Rot, Ramón Arroyo y Susan Santos tienen una magistralidad e intuición increíbles más allá de la propia música; son unos verdaderos maestros. Ángel Carmona es un grandísimo conductor; puso la sala patas arriba al más puro estilo Bo Didley. Anécdotas hay muchas. Durante el concierto de Madrid, por equivocación, dimos un salto en el repertorio a la parte en la que salía Ariel. Gracias a que se encontraba muy cerca del escenario, pudo salir de inmediato; si no hubiese sido así, habría habido un buen retraso hasta su aparición.

Después de mucho tiempo, Reel to reel vio la luz. Los Premios de la Música de la Región de Murcia 2022 lo reconocieron como Mejor Álbum de Rock. ¿Ha sido suficiente recompensa para tanto trabajo?

Agradezco todos los reconocimientos a nuestro esfuerzo. Es suficiente recompensa poder llevar a cabo un trabajo musical en sí, pero he de agradecer a las entidades que nos premiaron depositando su cariño y voluntad para que sigamos en la brecha. Reel to reel es un trabajo multipremiado; doy las gracias en el nombre del equipo.

¿Cómo va el disco en directo?

Verá la luz en octubre. Será un disco doble con dos ediciones, vinilo y CD, con diseño, portada y fotografías de «The Fly Factory, de Juan y Álvaro Pérez Fajardo. Son numerosos los trabajos, premios, exposiciones y reconocimientos que han recogido en estos años. Especializados en dar servicio a la industria musical, sus fotografías, diseños, e ilustraciones son ya parte fundamental de la historia de la gráfica musical en España.

¿Qué falta para llegar al gran público?

Seguir haciendo buenas canciones. Un artista, hasta que no hace una serie de tres o cuatro discos, no comienza a tomar una dimensión considerable para el gran público y los medios. Y haría falta una vuelta de tuerca a la industria musical para que lo que llegue a las grandes masas no sea sólo la ‘música enlatada’.

¿Has empezado a grabar tu tercer disco? ¿Cuál es el planteamiento sonoro, estilístico?

La semana que viene comenzamos los ensayos del tercer LP (segundo de estudio) en Madrid con la mitad de la banda, y posteriormente incorporaremos a los demás. Es mejor trabajar batería, bajo y guitarra en primera instancia, y, una vez esté todo listo, comenzar a agregar al resto de músicos. Es curioso, porque podría ser un disco muy parecido a Reel to reel, y contendrá más medios tiempos que el anterior.

¿Será más clásico? ¿Te has atrevido más con las baladas, que suelen proporcionar mayores recompensas?

Será un disco más clásico; volvemos al contrabajo en grabación, con varias baladas. Creo que las baladas funcionan muy bien ante el público, y si se hacen bien, con medios suficientes y la dedicación necesaria, son atemporales. Hay composiciones en las que está muy clara la cuestión de la orquestación, y otras en las que aún hay que barajar los arreglos. No obstante, me gustaría hacer todo un disco bajo los principios de la técnica del muro de sonido.

«No me gusta delegar ninguna de las partes y procesos musicales de mis trabajos»

La experiencia de Reel to reel debió dejarte exhausto. ¿Has simplificado las cosas ahora? ¿Has buscado productor?

Fue un desgaste enorme el trabajo de producción para una sola persona. Arreglar y producir el disco fue un arduo trabajo. Aún así, me gustó mucho el resultado; tanto que volveré a repetirlo en este tercer disco. No me gusta delegar ninguna de las partes y procesos musicales de mis trabajos. Tengo muy claro cómo debe sonar cada una de las canciones y sus arreglos; me gusta tanto la producción y el mundo orquestal que no soy capaz de dejarlo en manos de otra persona.

¿En qué has profundizado últimamente: compositor, productor, ingeniero de sonido, arreglista musical...?

En la composición he estado muy activo. He tenido un momento bastante prolífico donde he dejado grabadas muchas canciones que irán viendo la luz progresivamente. Incluso he compuesto un repertorio destinado a otro proyecto que quiero arrancar el próximo año. Por otra parte, me encuentro totalmente sumergido en la ingeniería de sonido y producción de audio, ya que estoy cursando estudios superiores en la Escuela Superior de Sonido de Madrid.

Formas parte del Salón de la Fama del Rockabilly. No está mal para un chico de barrio, pero tú me decías: «Los premios valen para posicionarte, pero después valen para poco». ¿Sigues pensando igual?

Pertenezco al Salón de la Fama del Rockabilly en su segunda generación, todo un halago viniendo de los creadores del estilo, los americanos. Opino que los premios te posicionan muchísimo y agradezco el haber sido galardonado por ellos, porque son muestras de cariño y reconocimientos por parte de las organizaciones y grandes profesionales del medio. No obstante, pienso que, en realidad, si no hay un proyecto sólido de grandes canciones detrás, es absurdo cualquier premio.

¿Sigue Gretsch entre tus favoritas? ¿Qué relación tienes con la marca y cuáles de sus guitarras utilizas? ¿Qué te atrapa de la guitarra Twang?

Tengo una buenísima relación con la marca y sus directivos en Estados Unidos, además de sus distribuidores en Europa. Utilizo muchos modelos en grabaciones de estudio, aunque soy de un modelo muy especial para directo: la Gretsch G6137 Panther TCB, una guitarra fantástica que me regaló la marca. Es un modelo muy especial que me ensambló el propio Joe Carducci. Creo que las guitarras de doble cutaway son muy particulares. Muchísimos guitarristas han utilizado este tipo de guitarras, y para mí tienen un significado evolutivo en el sonido, además de conservar ese sonido característico nasal (twang) que a tantos nos apasiona.

¿Has terminado la gira? ¡No paro de ver fechas nuevas! ¿Saldrás al extranjero? ¿Qué nuevos proyectos tienes entre manos?

Estamos realizando un neverending, una serie de conciertos que finalizarán en agosto, con un descanso de un mes hasta conectarnos con la gira de invierno, que comenzará en octubre con la salida del disco doble en directo Reel ToUR Reel. De momento, vamos a seguir girando por España. Estamos muy contentos con cómo está funcionando el proyecto en nuestro país, aunque es muy probable que realicemos gira por Estados Unidos y México en 2024. Además, el próximo año voy a arrancar un proyecto más particular y un poco más actual en el tiempo; es un camino evolutivo inevitable, algo nuevo y muy fresco.