Los valencianos Santero y Los Muchachos continúan presentando su tercer trabajo, Royal cantina, en plena forma, con sus dos vertientes, la eléctrica y la acústica, materializadas en un disco doble que alberga esta dualidad sónica. El disco está repleto de guiños a The Kinks, The Rolling Stones, The Beatles, Creedence Clearwater Revival, Tom Petty and the Heatbreakers o incluso a sus compadres Los Zigarros: pequeños homenajes que adornan sus canciones.

Procedentes de grupos como Madnoise, Absenta o La Pulquería, los hermanos Josemán y Miguel Ángel Escrivá, junto a Soni Artal y Marc Guardiola, componen Santero y Los Muchachos, reyes del «rock reposado», que pasaron hace unas semanas por el Cartagena Jazz. Con tres álbumes varios singles recién estrenados y cada vez más seguidores, ya se habían recorrido España, y recientemente México. Cada concierto lo despiden diciendo: «Muchas gracias. Somos Santero y Los Muchachos, y vosotros también». Ahora vuelven a la carretera sin aspavientos escénicos; se detendrán en veinte ciudades y en El Palau de Les Arts de la suya, Valencia, terminarán la gira. Aquí vienen con ganas: esta noche en Garaje Beat Club a partir de las diez. Santero y Los Muchachos: "Todo el mundo se ve atraído por lo elegante pese a resultarle más cercano lo popular" A esa misma hora en la Sala Mamba! comenzará el concierto del británico Paul Maxwell, ‘The piano Man’, un artista y pianista de reconocido prestigio que ha subido al escenario con figuras de primera línea como Lionel Richie, Seal, Simple Red o Tony Hadley. Junto a su banda presentan un concierto homenaje a Elton John: The Elton Experience, donde suenan los grandes éxitos del artista –que despedía en julio 52 años interrumpidos sobre los escenarios– con un espectacular show rememorando los mejores éxitos del cantante inglés. Su destreza al piano y su potente voz le confieren la versatilidad necesaria para transitar por una amplia gama de géneros musicales, desde los más clásicos hasta los éxitos más contemporáneos. Este rasgo distintivo lo convierte en un intérprete polifacético y cautivador.