El romanticismo ha sido siempre la gran baza de The Yellow Melodies. Hace ya 25 años que, con Rafa Skam a la cabeza, este cuarteto murciano emprendió un camino de espléndidas composiciones como las que ahora pueblan Sunshine pop (2023), su último disco, verdaderos himnos de pop de guitarras, que definen a la perfección el espíritu luminoso de armonías vocales que caracteriza al proyecto. El germen de este trabajo se puede encontrar durante la pandemia, cuando publicaron tres EP’s con cuatro canciones propias y una versión de un grupo o artista que admiraban (cada uno), y ahora, casi dos años después, este álbum recopila todo ese material original y revela a sus autores como una de las bandas más interesantes del género en la actualidad. Sunshine pop, que ya está en plataformas, conserva la entrañable esencia de las bandas indies y la elegancia de un sentido del pop con vocación atemporal; una exquisita colección de canciones diseñada con serenidad y tacto dándole otra vuelta de tuerca a ese sonido propio que lleva elaborando Rafa Skam desde hace años. La madurez de un eterno adolescente.

¿Qué ocurrió para que se dilatara tanto la llegada del LP? En principio, tu idea era sacar 3 EP’s con el título de Sunshine pop en 2021 y publicarlos poco después en un LP conjunto, pero han pasado un par de años.

En realidad, tras el primer EP, en 2020, el sello griego Old Bad Habits nos ofreció sacar un vinilo 7 amarillo, We all deserve a chance, con tres canciones de las sesiones de grabación de Life, ¡y no íbamos a decir que no! Salió en verano de 2020. Luego sacamos el segundo EP a finales de ese mismo año. Nos dimos prisa en sacar el tercer EP en la primavera de 2021, ya que quería grabar un tributo al Pleasant dreams de los Ramones y sacarlo el 20 de julio de 2021, con motivo del 40 aniversario del disco original. Dio tiempo a grabarlo y sacarlo en CD para la fecha, pero el vinilo salió algo más tarde, a finales de año. Luego había que presentarlo. Por todo esto se retrasó la edición de Sunshine pop, el álbum, hasta hace unos días.

¿Te proponías emular a tus admirados Belle And Sebastian? Hace un tiempo sacaron tres EP’s que culminaron en el álbum How to solve our human problems.

Sí, tengo esos discos: los EPs y el álbum posterior. Queríamos sacar tiradas cortas para estar más de actualidad y no esperar a tener que grabar un álbum entero en tiempos de pandemia. Lo mismo se hacía infinita la espera. De esta forma, cada pocos meses habría un EP con cinco canciones del que hablar. ¡Lo de los filtros de color de las portadas de Belle and Sebastian es que es algo que también nos encanta!

¿Cómo está siendo la respuesta? ¿Satisfechos con la estrategia? ¿Cuál de los tres EP’s publicados dirías que ha tenido mejor acogida?

La respuesta está siendo excelente para los pocos días que lleva el disco en la calle. Tenemos más elogios y reseñas de medios internacionales, además de que vendemos más discos fuera que aquí. Nos han pedido LP’s desde Japón, UK, USA, Suecia, Alemania, Canadá... Si atendemos a la cantidad de reseñas que salieron de los EP’s, y que puedes leer en nuestra web, www.yellowmelodies.com, el primer EP fue el que más llamó la atención, quizá por la novedad, y por salir justo cuando nos encerraron por el virus.

En el LP sólo habéis incluido los temas propios. ¿Qué pasa con las versiones? ¿Está previsto otro disco con ellas? ¿Cuál es el concepto del disco?

Las versiones se quedan como una exquisitez de los EP’s, que fueron ediciones muy limitadas de 100 copias, de las que aún quedan algunos ejemplares. La idea ahora era sacar un disco con canciones propias actuales, las que forman el grueso de nuestro repertorio en directo también. Veníamos de hacer un LP que era todo lo contrario, el Pleasant dreams de Ramones versionado desde la primera hasta la última canción, y probablemente el próximo disco que salga sea un doble CD con 50 versiones, llamado Fans, que recogerá las canciones que salieron en la trilogía Fan en tres vinilos de color durante 2013, y ahora que se cumplen 10 años era el momento ideal para sacar una edición en doble CD con esas 37 canciones más 13 nuevas, sumando un total de 50. Está ya grabado y listo para mandar a fábrica, aunque seguramente salga ya en 2024.

El LP en vinilo se abre con Follow the sun. ¿Le has dado muchas vueltas al tracklist? ¿Descartaste la posibilidad de abrirlo con un tema en castellano?

Follow the sun era la que veíamos como single más claro. Es una canción muy directa, que nos gusta mucho, y con la que solemos acabar los conciertos ahora mismo. Es la que parece que gusta más a la gente. Claro que le di vueltas al tracklist, para que se viera compensado, sobre todo, la edición en vinilo, con temas más redondos para empezar cada cara, y otros más tranquilitos para cerrar, como What I do o The sunshine in your eyes. Alternamos en el disco temas en castellano y en inglés, sin que resulte importante en qué idioma están cantados, sino que se pueda escuchar seguido como un conjunto.

Y habéis sacado bastantes videoclips. El último avance fue el de Dance party, con homenaje a los programas musicales de la TV de los sesenta, como Ready steady go! y a bandas como The Beach Boys, y cuenta con la colaboración especial de Ruth (Vacaciones) y Antonio (Hurrah! Música). ¿Cómo surgió la idea?

Cuando terminamos la canción en el estudio, nos recordó inmediatamente a The Beach Boys y esos temas que hacían bailar a la gente en los sesenta, con un estribillo resultón, por lo que enseguida me vino a la cabeza la idea de hacer un videoclip en blanco y negro, con imágenes de surfistas y vestidos todos iguales en un estudio de televisión, haciendo homenaje a los programas musicales de la época.

Junto con la salida del disco habéis sacado otro videoclip, Tu paraíso al anochecer. ¿Lo teníais reservado para este momento?

Hemos hecho varios videoclips con Murciano Total. José Lozano es nuestro realizador favorito. Nos encanta todo lo que hace. Nos emocionan sus vídeos, todos los que nos ha hecho. Tiene un gusto exquisito, y pilla la onda de cada canción a la primera. Teníamos grabadas imágenes para dos vídeos desde hace unos meses, para Ya no sueñas con ganar y Tu paraíso al anochecer. El primero salió justo antes de verano, y habíamos dejado Tu paraíso al anochecer para cuando saliera el disco. El resultado nos ha encantado y es que el videoclip es todo un homenaje a los fanzines pop de los ochenta, noventa y los dos mil, con todos los grupos míticos del indie que tanto nos gustan: The Pastels, Field Mice, Slowdive, Boyracer, Another Sunny Day, Heavenly, The Popguns, Nelories, Close Lobsters, White Town, The Haywains, TV Personalities, The Claim, Suede, Blur, The Stone Roses, Portishead, Teenage Fanclub, St. Etienne, The Frank & Walters, Inspiral Carpets, New Order, The Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine, The Wedding Present, Dinosaur Jr., The Fall, House of Love, Pixies, The Smiths… ¡Ostras, es que salen todas nuestras bandas favoritas!

Últimamente en España a todo se le llama indie. ¿Crees que se está perdiendo la esencia del término original? ¿Qué es para ti el indie, un estilo, una actitud, ambas cosas, alguna más?

¡Uy, la pregunta del millón! Creo que no tiene nada que ver a lo que se le llama ‘indie’ ahora que a lo que se le llamaba en los 80 o en los 90. Ahora el término está muy denostado: bandas ‘indies’ que tienen una multinacional detrás que les promociona a lo grande y les hacen sonar en radiofórmulas,... bandas que tienen compañías de management detrás que les meten en plan festi-pack en todos los festivales denominados ‘indies’ que repiten el mismo cartel hasta la saciedad. El término auténtico de hace unas décadas tenía más que ver con todo lo contrario: el ‘do-it-yourself’, los canales underground de distribución, el control de las canciones desde que las compones hasta que salen en disco, sellos como Sarah Records, Postcard o Cherry Red en el Reino Unido, Flying Nun en Nueva Zelanda u otros actuales en nuestro país como Hurrah!, Caballito, Meritorio, Bobo Integral, Elefant, Discos de Kirlian, Jabalina, Futuras Licenciadas, Fikasound… Si buscas ‘indie pop’ (que me gusta más que indie a secas) en la Wikipedia, te sale como origen musical el pop, el post-punk, la new wave y el jangle pop, y como origen cultural el principio de los años ochenta en el Reino Unido. Ya me dirás en lo que se parecen a todo eso las bandas que aparecen con letra grande en la mayoría de festivales musicales de nuestro país. Por todo ello, para mí, lo de indie-pop sigue siendo una actitud y también un estilo, reflejo de lo que era en origen.

¿Tenéis previsto presentar el disco en directo?

Sí. Estamos ahora mismo buscando fechas, y quizá haya otro festival en el Reino Unido en el que toquemos en mayo.