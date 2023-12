«Duele pensar que nunca más vamos a ver sobre un escenario a Extremoduro, Platero y Tú, Barricada, Los Suaves o Rosendo. También por eso monté El Dromedario, para apoyar a bandas que puedan mantener la llama viva», señalaba Alén Ayerdi, batería de Marea, con motivo de la visita del quinteto de Berriozar a Murcia a finales del pasado mes de septiembre. Y entre esas bandas, citaba a dos: «Ahí está Bocanada, que nos acompañan en esta gira y siguen defendiendo a saco esta forma de vida, o Cobardes, que pronto actuarán en Murcia; son las bandas llamadas a tomar el testigo». Pues bien, los primeros ya dieron muestra de lo que son capaces en su breve pero intensa actuación previa al bolo de Marea, mientras que el día de los segundos ha llegado. Además, los de Javier Janices, alias ‘Cordobés’, llegan con muchas ganas, deseosos de comerse el escenario en la que es su primera gira en condiciones, de presentación de sus dos primeros discos: Ceniza y viento (2020) y Que empiece el baile (2023). Y lo cierto es que el halago de Alén no está justificado, porque si Bocanada son el hermano pequeño de Marea, Cobardes son su encorajinado vástago.

Fecha: Hoy, 21.30 horas. Lugar: Garaje Beat Club, Murcia. Precio: 8/10/14 euros.

¿Qué tal Javier? ¿Cómo va la gira?

La verdad que estamos muy contentos, la acogida está siendo mucho mejor de lo esperado.

Supongo que les está sirviendo para sacarse un poco la espinita de lo que fue la difícil promo de Ceniza y viento, ¿no?

Sí. Nosotros siempre decimos que en esta gira estamos presentando los dos discos. Después de tanto tiempo haciendo canciones en el local, necesitábamos tirarnos a la carretera y vivir lo que estamos viviendo.

¿Han sacado algo positivo de todo aquello? Es que creo recordar que el disco salió casi a la vez que la pandemia explotó por aquí...

La verdad que nosotros no somos de lamentarnos; nos gusta ver el lado bueno de las cosas. Así que sí. Por lo pronto, nos sirvió para poder hacer otro disco y así tener un repertorio más extenso para los directos. Ahora toca mirar al presente y al futuro.

Aquel debut, aunque complicado, sirvió para sembrar una semillita: a quienes estamos dentro del mundo del rock, Que empiece el baile no nos pilló por sorpresa. Supongo que eso explica también la, no solo buena, sino rápida acogida del disco, ¿no?

Supongo que sí. Desde luego, con este segundo disco estamos notando una muy buena acogida. Somos conscientes de que estos son nuestros primeros pasos, así que agradecemos enormemente a la gente que nos lo esté poniendo tan fácil.

Por cierto, ¿cómo afrontó este segundo disco? ¿Había un cierto aire de ‘revancha’?

No especialmente. Lo afrontamos como el anterior. Nuestro único objetivo es hacer canciones que nos gusten a los cuatro; en el momento en que todos estamos contentos es cuando damos por terminado el disco.

Sea como sea, Que empiece el baile creo que les consolida. Quiero decir: seguro que la banda puede ir a más (en repercusión), pero les asienta dentro de la escena. No sé si usted también tiene esa sensación...

Pues no lo sé... Por supuesto que nos encantaría tener mas repercusión, pero, independientemente del resultado, creo que nuestra dirección está clara, por lo menos para nosotros. Quiero decir, no somos grandes virtuosos pero sabemos lo que queremos y de dónde venimos (de la escuela de Marea, Extremoduro, La Fuga…).

Todo bandas que en sus inicios pasaron por el Viña Rock, como harán ustedes en 2024, según conocíamos esta misma semana. Imagino que es uno de esos sitios en los que un proyecto como este quiere estar...

Estar ahí para nosotros es un auténtico lujazo; nos hace muchísima ilusión por toda la repercusión que tiene. Pero te diré una cosa: no es un lujo mayor que ver una salita pequeña con un puñado de gente pasándoselo bien con nosotros y cantando nuestras canciones.

Pero como escaparate...

Es un escaparate increíble, sí. Todos los que tenemos una banda soñamos con estar ahí algún día, así que solo podemos estar agradecidos.

Mencionaba a Marea, Extremoduro y La Fuga. Desde luego, es inevitable escuchar a Cobardes y no pensar en todos ellos. Imagino que son tus referentes y que no tienes problemas en decir que has querido seguir, aunque a tu manera, la senda que ellos abrieron.

No solo no tengo problemas; lo digo con mucho orgullo. Sí, vengo de esa escuela, y a nuestros maestros tenemos mucho que agradecerles. Son las bandas que han continuado con el legado de los pioneros y ojalá el día de mañana podamos ser nosotros los que cojan el testigo.

Entonces, ¿el rock (este rock, urbano) no está muerto? De los grandes... solo quedan los Marea.

Los Marea han demostrado este año que aún tienen cuerda para rato. De todas formas hay una cantera con una calidad inmejorable. Es por eso por lo que yo sí creo que el rock sigue vivo, solo hay que darle oportunidades a las nuevas bandas.

Hace unos meses charlaba con Alén Ayerdi y me decía que el futuro de toda esta historia pasa sí o sí por vosotros. Supongo que esto no es nuevo, que ya se lo ha dicho él personalmente. ¿Qué se siente?

Nosotros no pensamos en eso; creemos que nos queda mucho por aprender y muchos kilómetros que recorrer. No somos de ponernos metas, así todo lo que conseguimos nos sabe el doble bien.

¿Y qué le decimos a la gente de Murcia para que se acerquen el jueves [hoy] a la sala Garaje?

Que van a ver a una banda joven y enérgica; a una banda chorreando rock and roll por los cuatro costados.