El próximo martes, día 12 de octubre, se celebrará en el Auditorio de Invierno del Parque Almansa de San Javier la séptima edición de los Premios de la Música de la Región de Murcia, la primera bajo su nueva denominación: Premios Yepes, en honor al guitarrista lorquino Narciso Yepes, una de las grandes figuras que ha dado nuestra comunidad a este nombre arte. Así lo anunció este lunes Jutxa Ródenas durante la presentación oficial del evento; acto que tuvo lugar un año más en la sala Garaje Beat Club de la capital del Segura y que sirvió, además, para anunciar los tres finalistas de cada una de las doce categorías que contemplan este año estos galardones, organizados por la asociación cultural Hay un Tigre Detrás de Ti en colaboración con la Comunidad.

En este sentido, las novedades son escasas, pero destacables: en primer lugar, se recupera el Premio a Mejor Festival, que regresa tras tres años de ausencia motivados por la pandemia; eso sí, sin subdivisión en ‘pequeño’ y ‘gran formato’. Los tres aspirantes a levantar del trono al Ruidismo de Bullas y el Jazz San Javier –los que ganaron en 2019– son el Fan Futura, también de San Javier, y responsabilidad de Animal Sound Group y 5 Elements Producciones; el Hermosa Fest, de Cabo de Palos, dirigido por Antonio Palazón, y el Visor Fest, que este año celebró su segunda edición en Murcia de la mano de Monkey Pro. Por otro lado, se ha incluido una nueva categoría con la de descargar responsabilidades a ‘Otras Tendencias’: Mejor álbum de Hardcore, Metal o Punk-Rock, un reconocimiento que quieren estrenar los cehegineros Ave Retro con su nuevo EP, Nada que claudicar; los pinatarenses Darknoise, con Humanno, y los murcianos Le Mur, con Caelum invictus.

PREMIO A MEJOR FESTIVAL Fan Futura (San Javier), de Animal Sound Group y 5 Elements Producciones.

Hermosa Fest (Cabo de Palos, Cartagena), dirigido por Antonio Palazón.

Visor Fest (Murcia), por Monkey Pro.

PREMIO A MEJOR ÁLBUM DE HARDCORE, METAL O PUNK-ROCK 'Nada que claudicar', de Ave Retro.

'Humanno', de Darknoise.

'Caelum invictus', de Le Mur.



Aunque, sin duda, las categorías reina de estos premios son las que eligen al Mejor Álbum de Pop y al Mejor Álbum de Rock de, en este caso, 2023. La primera está más abierta que nunca, tanto en lo que respecta a los favoritos como al espectro musical que abarca, pues va desde el pop-indie noventero de Karlan y su Aquí y ahora, hasta el ecléctico Time, de la cantante murciana de jazz y R&B Sara Zamora, pasando por la intimista propuesta –con sutiles toques de shoegaze y dreampop– de Evve en Safari. Este último supone el debut del dúo formado por Evelyn Piñero y Bienve Campoy, que ya el año pasado se hicieron con el galardón a la mejor Banda o Artista Debutante, mientras que Zamora ya estuvo nominada hace tres años con Do it, pero en Otras Tendencias.

En cuanto al Rock, se trata seguramente de la categoría más morbosa, con tres pesos pesados de nuestra música pujando por el galardón: por un lado, Neuman, que ya se quedó con la miel en los labios en 2017 (fue finalista a Mejor Álbum Pop por Crashpad) y este año espera desquitarse con Waterhole; por otro, Tarque, que también espera resarcirse con Vol. 2 de la derrota en 2018 (a la que se presentó con su debut en solitario), y, por último, la gran sensación del rock, no regional, sino nacional, los cartageneros Arde Bogotá, que tienen un idilio con estos Yepes. El cuarteto de la ciudad portuaria estuvo nominado a Mejor Debut en 2019, y siempre que han sacado algo han aparecido entre los candidatos a esta categoría: en 2020 con su EP El tiempo y la actitud; en 2022 con su primer largo, La noche, con el que se impusieron a Ikarie y Ruto Neón, y ahora, en 2023, con su aclamado Cowboys de la A3, que incluso optó hace unas semanas al Latin Grammy.

PREMIO A MEJOR ÁLBUM DE POP 'Safari', de Evve.

'Aquí y ahora', de Karlan.

'Time', de Sara Zamora.

PREMIO A MEJOR ÁLBUM DE ROCK 'Cowboys de la A3', de Arde Bogotá.

'Waterhole', de Neuman.

'Vol. 2', de Tarque.





Más discos

Sobre Otra Tendencias, que para esta edición incluye en su nominación la ‘Electrónica’, el jurado ha elegido como candidatos los discos Kinda happy, kinda sad, de Alien Tango, que ya ganaron en 2017 el premios al Mejor Videoclip por Sexy time; el Estamos hablando de tigres, de Carey, nominados el año pasado a mejor debut, y Dramática, de María de Juan, otra de las artistas más en boga de la Región en la actualidad. Y en lo que respecta a las Músicas Urbanas, dos viejos conocidos de estos galardones y un dúo que está llamado a dar mucho que hablar: estos últimos son FAC y Jara, dos jóvenes de Puente Tocinos que se hicieron famosos por ponerle banda sonora a la serie El internado: Las cumbres y que ahora buscan su consagración con Raíces. Aunque no lo tendrán fácil por culpa de dos eternos aspirantes: Awakate, el desprejuiciado colectivo murciano que busca con Culpable el premio que le arrebataron en 2021 con La salsa, y Álex Orellana, que suma con La belle époque –con Jayder a la producción– su tercera candidatura en esta categoría, tras las logradas en 2018 (School of hard knocks) y 2020 (Under the influence).

PREMIO A MEJOR ÁLBUM DE ELECTRÓNICA U OTRAS TENDENCIAS 'Kinda happy, kinda sad', de Alien Tango.

'Estamos hablando de tigres', de Carey.

'Dramática', de María de Juan.

PREMIO A MEJOR ÁLBUM DE MÚSICAS URBANAS 'La belle époque', de Alex Orellana y Jayder.

'Culpable', de Awakate.

'Raíces', de Fac y Jara.



También merece la pena destacar la nominación de Juan José Robles a Mejor Álbum o Labor en la Difusión de la Música Tradicional. El alhameño había escapado hasta ahora del radar de los Premios Yepes –cuando en 2019 firmó con In-quietud, y según la revista digital World Music Central, uno de los veinte mejores álbumes del género en Europa–, pero Transiciones, su último trabajo, le dará la oportunidad de estar la próxima semana en San Javier. También a Miguel Ángel Montesinos, ‘El Pantorrillas’, otro de los grandes renovadores de la música folclórica murciana, que está nominado por su espectáculo En el baile bailando. Y, por último, completan el trío finalista María Luján y Tomás García como autores del libro La voz de la mujer en la Región de Murcia.

Y en el apartado dedicado al flamenco, uno de los dos únicos artistas (o bandas) de esta edición que podría llevarse dos galardones, Bienve Campoy, que, además del debut de Evve, acaba de publicar su primera incursión en este género, Pequeño cielo de juventud. Eso sí, sus rivales no son cualquiera: por un lado, el Ballet Español de Murcia, que ya ganó este premio en 2020 con Pasión flamenca y que este año aspira a recuperar la corona con su espectáculo Alma y compás, y, por otro, la Semana Flamenca de Alhama, que espera dar continuidad a lo ocurrido el año pasado en este certamen, que reconoció en esta categoría a otro festival hermano como la Cumbre Flamenca de Murcia. Y donde también hay un par de festivales entre los finalistas a es Mejor Álbum o Labor de Difusión de la Música Clásica; en concreto, el Festival Internacional de Cámara de Mazarrón (FIMM) y el de ProMúsica de la capital del Segura. Completa la lista la violonchelista Irene Ortega, Premio Internacional Global Awads 2023 a Concert Player of the Year.

PREMIO A MEJOR ÁLBUM O LABOR EN LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA TRADICIONAL 'Transiciones', de Juan José Robles.

Espectáculo 'En el baile bailando', de El Pantorrillas.

'La voz de la mujer en la Región de Murcia', libro de María Luján y Tomás García.

PREMIO A MEJOR ÁLBUM O LABOR EN LA DIFUSIÓN DEL FLAMENCO 'Pequeño cielo de juventud', de Bienve Campoy.

Espectáculo 'Alma y compás', del Ballet Español de Murcia.

Festival Semana Flamenca, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

PREMIO A MEJOR ÁLBUM O LABOR EN LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA CLÁSICA Festival Internacional de Música de Cámara de Mazarrón (FIMM), del Ayuntamiento de Mazarrón.

Festival ProMúsica, de la Asociación ProMúsica de Murcia.

La violonchelista Irene Ortega, premio Internacional Global Awards 2023 a Concert Player of the Year.



Otras categorías

Más allá de los discos (publicaciones y espectáculos), este año aspiran a ser coronados como Mejor Artista Emergente Madbel, Alec López y Karlan, los otros que podrían hacer doblete (junto con Bienve Campoy), mientras que el premio al Mejor Videoclip se lo disputarán Adiós Noviembre, El Kamarote y Kuve con Crimen y condena, Kristal y Fluye, respectivamente. Y, por último, el galardón a Mejor Música para Teatro, Cine o TV, que se entrega este año por segunda vez –el año pasado lo ganó Belter Souls con su trabajo para la obra Los músicos de Bremen–, elegirá a su ganador de entre Joaquín Talismán, que ha hecho la banda sonora de Dirty dream (todos tenemos un plan B), de Trama Teatro; Luis Paniagua, que ha firmado la de Momo, de Teatro de la Entrega, y Viva Suecia, ganadores de dos Yepes –a Mejor Álbum de Pop por Otros principios fundamentales, en 2017, y El Milagro, en 2019– y aspirantes a un tercero como autores de la canción principal de la película Últimas voluntades.

PREMIO A MEJOR ARTISTA EMERGENTE Alec López.

Karlan.

Madbel. PREMIO A MEJOR VIDEOCLIP 'Crimen y condena', de Adiós Noviembre, producido por Oliva Films y dirigido por Juan Alcaraz.

'Kristal', de El Kamarote, producido por Fear Grylls.

'Fluye', de Kuve, producido por Minimoto y dirigido por José Hortelano.

PREMIO A MEJOR MÚSICA PARA TEATRO, CINE O TV Joaquín Talismán, por 'Dirty Dream (todos tenemos un plan B)', de Trama Teatro.

Luís Paniagua, por 'Momo', de Teatro de la Entrega.

Viva Suecia, por 'Últimas voluntades', de Joaquín Carmona Hidalgo.



En cuanto a los premios de libre designación, este año la organización ha decidido reconocer con el Premio Leyenda al Orfeón Fernández Caballero, que celebra su noventa aniversario; el Premio a la Labor de los Medios de Comunicación al periodista Luis Alcázar (La 7), y el Premio a la Labor Cultural, a Murcia Live!, la asociación de salas de la Región, presidida por Isaac Vivero.