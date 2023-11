Los vecinos del barrio de Vistabella ya ni siquiera se vuelven cuando se cruzan por la calle con Spider-Man. O con personajes imposibles sacados de un juego de rol o un anime. Pero es que son ya quince años... Ya sabes que por estas fechas, en el entorno del Auditorio Víctor Villegas se llena de jóvenes –y no tan jóvenes– coplayeados para la ocasión. Porque esto es importante: no son disfraces. Esto no es Carnaval, ni Halloween; esto es el Salón del Manga de Murcia, y es una cultura muy diferente. No hay otaku que no lo tenga claro, ni novato despistado que caiga en el error. Por suerte, pocos eventos cuentan con el espíritu fraternal de esta ya tradicional cita otoñal; a La Fica se va a reencontrase con amigos, a desvirtualizar colegas y a conocer a otros frikis, antaño considerados como raras avis, pero hoy miembros de una comunidad importante y en expansión.

Porque atrás quedaron los tiempos en los que a estos salones –el de la capital del Segura, uno de los más importantes de España, se conoce como ‘Murcia se ReManga’– eran un reclamo casi exclusivo para consumidores voraces de cómics y series de animación japonesa. Para empezar, éstos cada vez son más –la reciente apuesta de Netflix por One Piece lo demuestra–, pero, además, porque en esta tribu también hay sitio para fanáticos de Marvel, seriéfilos empedernidos (del tipo que sean) y gamers (y artistas, influencers, youtubers...). De hecho, si uno quiere –por poco friki que se considere–, seguro que encuentra su sitio en el Salón. Y esto no es magia, son matemáticas: el espectro temático que abarca esta cita es cada vez más amplio, mientras la programación, con más de 350 actividades a desarrollar a lo largo de este fin de semana, incluye propuestas para todos los gustos. Los hay que disfrutan simplemente paseando por el amplio market del edificio anexo y las carpas del Villegas, y disfrutando de las exhibiciones de baile, cosplays y conciertos (que este año tienen más peso que nunca), y los que prefieren profundizar y participar en talleres y charlas. Este viernes, por ejemplo, quienes así lo quisieron pudieron aprender jardinería con Kodama y a construir una linterna mágica, una Bat Señal e, incluso, una Snitch Dorada de la saga de Harry Potter. O perfeccionar su vis artística en cualquiera de los cursos de dibujo y pintura que se ofrecieron en el subsuelo del anexo, como el de acuarela y técnica mixta de Sonia Matas. Los conciertos, la gran apuesta del próximo Salón del Manga de Murcia También hubo quien dio sus primeros pasos con el idioma japonés, con un taller de iniciación, o tomó apuntes sobre cuestiones tan diversas como el diseño de videojuegos y la moda lolita. Otros no salieron de la zona gamer... Hubo torneos de Fortnite y Pokémon Go (mañana los habrá de FIFA y Mario Kart; pasado, de Mortal Kombat y Street Fighter) y espacio freeplay con las consolas más modernas y los juegos más demandados, como el NBA 2K, el Tekken, la saga Horizon y el Gran Turismo, y recreativas con el SuperPang, el Metal Slug, el Tetris... Aunque quienes optaran por una jornada más reposada pudieron hacerlo hojeando cómics o disfrutando de la zona de artesanía, de las exposiciones e, incluso, del apartado gastronómico (con una gran oferta de productos típicos de Japón). En fin, que el Salón del Manga de Murcia, que este año espera recibir a 35.000 personas, tiene para todo aquel que quiera acercarse con el júbilo de anteriores ocasiones o para los que hayan decidido romper con viejos prejuicios. Y mala suerte si no lo has hecho ya, porque este viernes estuvieron por allí los coreógrafos coreanos Hytae y Nova; los cosplayers Buureal, Rustyblack, Kirara y Aqua. Aunque, a decir verdad, la mayoría de ellos repetirán hoy y mañana, y a ellos se unirán los youtubers/streamers Escardi y Horcus; la artista Kalon Bay, y los músicos IriaCovers, Twins of Metal, Idolls... Consejo: en murciaseremanga.es se puede descargar un PDF con todo el programa, para no perderse nada. Y otra recomendación: id cospleados, que no disfrazados.