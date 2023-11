Murcia volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro nacional de la cultura japonesa. Y no es una frase hecha ni una exageración: el Salón del Manga de la capital del Segura –que cumple quince años– se ha convertido en uno de los más importantes de nuestro país. Es más, detrás de los de Madrid y Barcelona, seguramente sea el más grande en tamaño, pogramación, invitados..., y público, pues se espera congregar a 35.000 otakus en el entorno del Auditorio Regional Víctor Villegas.

Así lo anunciaron este miércoles sus responsables en Los Molinos del Río, donde tuvo lugar la presentación oficial del evento, que se desarrollará en tres jornadas: viernes, sábado y domingo, como es habitual. El acto estuvo capitaneado por Antonio Álvarez, máximo responsable del proyecto junto a su hermano, el dibujante Juan Álvarez –el primero ejerce como director; el segundo, como coordinador–, pero también intervinieron el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco; el de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y la de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones, muestra de la implicación del consistorio murciano en esta ya veterana iniciativa.

Las cifras son similares a las de años anteriores: los asistentes contarán con un programa que incluye más de 350 actividades, entre charlas, talleres, concursos, exposiciones y conciertos, aunque quizá es esta última faceta –la musical– la que gana más peso en esta decimoquinta edición del ‘Murcia se ReManga’, como también se conoce al Salón. En concreto, se han programado nada menos que seis actuaciones entre las que destaca, por ejemplo, la de la cantante, violinista y streamer IriaCovers. También la del dúo japonés Sakura, formado por Yoshie y Eva Sakai, madre e hija, especializadas en la interpretación de obras clásicas del país nipón –también contemporáneas y propias– con un instrumento típico del lejano oriente como es el koto, un tipo de cítara o arpa de 1.300 años de antigüedad. Y, por último, merece la pena subrayar el concierto que ha preparado la orquesta de jóvenes Movimiento Sinfónico, de reciente creación, que, de la mano de su director, Javier Ignacio Córdoba, ha preparado un concierto en base a la música de series icónicas como One Piece, Dragon Ball y Naruto; películas como las de Studio Ghibli, y videojuegos como el Zelda o el Final Fantasy.

También tendrá particular relevancia la danza, especialmente en torno al K-Pop –pop coreano–, que cada año gana más y más adeptos (ya aglutina millones de seguidores en todo el mundo). Y el Salón del Manga de Murcia, claro, no podía ser ajeno a este fenómeno. Ya el año pasado fue un apartado importante, pero en este 2023 lo será más si cabe, ya que visitarán el Villegas en exclusiva dos grandes bailarines y coreógrafos profesionales: Hytae, de Amusenment Dance, que ya ha pasado antes por la Región, y Nova, de Mu:dance. Ambos han trabajado con los grandes referentes del género a nivel musical, BTS, y durante todo el fin de semana ofrecerán eventos meet&greet, serán jurados de los concursos de baile e impartirán dos workshops de K-Pop cada uno. Además, el día 14 ofrecerán en La Nave un nuevo encuentro para aquellos que no hayan podido asistir al festival.

Por supuesto, también asistirán al Salón algunos de los cosplayers más destacados de la actualidad. Es el caso de Rusty Black –una fija de esta cita murciana–, de las hermanas Kirara y Aqua Moon y, muy especialmente, de Buureal, que estará en el Víctor Villegas con su espectacular traje de Majin Buu (Dragon Ball). Además, nos visitará Alicia Catalán, alias Kalon Bay, una artista que se ha hecho muy popular gracias a sus trabajos en el ámbito del body painting, y también Kaos, Luca, Xuri, Iván y Gema, un grupo de ilustradores/youtubers que estarán vendiendo sus prints y charlando con todo aquel que quiera conocerles. Y del ámbito de las redes también cabe destacar a Escardi, conocido por sus doblajes y parodias, y el murciano Horcus, uno de los mayores influencers de nuestro país en términos de gaming (ha sido Top 1 del Mundo en Valorant dos veces).

Y estos son solos algunos de los muchos nombres que componen la lista de invitados de este Murcia se ReManga, que de nuevo contará con un gran market de merchandising en el edificio anexo al Auditorio, stands de las mejores editoriales de cómics del país, con carpas en las que se desarrollarán todo tipo de actividades (desde manualidades a cursos de japonés y coreano), infinidad de charlas y exposiciones (habrá una con cerca de doscientas figuras vintage de Los Caballeros del Zodiaco) y, claro está, videojuegos (muestras, concursos...). En definitiva, un programa para no parar ni un segundo y que, por supuesto, tiene desde hace semanas sus entradas a la venta en www.murciaseremanga.es.