La publicación de Las sirenas de abajo. Poesía reunida (1982-2022), de Aurora Luque (Almería, 1962) supone un acontecimiento poético de primera magnitud en las letras españolas. Se trata de 40 años de andadura lírica. Había publicado diversas antologías en editoriales como Pre-Textos o Renacimiento, pero nunca hasta ahora había recogido la totalidad de sus versos, si bien su primer libro, Hiperiónida (1982), premio Federico García Lorca de la Universidad de Granada en 1981, ha sido recortado sustancialmente por la poeta, como nos aclara Josefa Álvarez en las notas finales (579). Yo lo habría transcrito íntegro porque, cuatro décadas después, y a mi modo de ver, conserva toda su fuerza, vigor y esplendor.

En cualquier caso, la mayor parte de la bibliografía de la autora se encontraba agotada o fuera de mercado, por lo que no puede ser más oportuna esta recopilación. Considerada por Jaime Siles como "la más griega de nuestras escritoras modernas", Luque nos regala en este volumen, y vienen publicados en orden inverso a su cronología, Un número finito de veranos (2021), con el que consiguió el Premio Nacional de Poesía en 2022; Gavieras (2020), merecedor del 32º Premio Loewe; Personal & político (2015); La siesta de Epicuro (2008), 10º Premio Internacional de Poesía Generación del 27; Haikus de Narila (2005); Camaradas de Ícaro (2003), que se alzó con el I Premio fray Luis de León; Transitoria (1998), que fue finalista del Premio Rafael Alberti y recibió el 5º Premio Andalucía de la Crítica; Carpe noctem (1992), Premio Internacional de Poesía Rey Juan Carlos I, y Problemas de doblaje (1989), accésit del Premio Adonáis 1988, además del mencionado Hiperiónida (1982); y cinco "poemas no recogidos en libro" como broche, que harán las delicias de los lectores y seguidores más fieles.

Hay que destacar su labor como gestora cultural y, sobre todo, como traductora, mujer de letras, intelectual feminista de vasta formación, una tarea que compagina con la creación. Asimismo, la obra de Luque ha sido traducida a numerosas lenguas, siendo objeto de muchos estudios y acercamientos, y, sin duda, hoy día puede considerarse una de nuestras autoras más conocidas en el panorama nacional e internacional.

Tradición clásica

Como se habrá observado, esta poesía viene avalada por una sólida trayectoria. Crítica y lectores también la han sancionado, pues combina los referentes clásicos junto al lenguaje cotidiano, renovando los temas, actualizando la tradición clásica y haciéndola accesible, refrescando los mitos y poniéndolos en relación con los conflictos y situaciones de la posmodernidad, sin rebajar un ápice el rigor poético, y sin que los poemas se conviertan en jeroglíficos indescifrables. Es esta una virtud de esta poesía, que con las décadas ha ganado densidad y calidad, tensión y conocimiento, comunicación y veracidad.

Aunque Luque se halla en la estela de la poesía de la experiencia, y ciertamente existen concomitancias entre su obra y la escuela que dominó los 80 y los 90, hoy día no ofrecen ambages tanto su autonomía estética, temática y formal como su independencia y culturalismo. Muchos son los textos que aquí podríamos citar, como Tuneando al pirata cojo de Joaquín Sabina: "Pero si me das a elegir/ entre todas las vidas, yo escojo/ la vida de gaviera que trepa por el palo,/ con ojos abiertos, telescopio en la mano,/ curtida en el mar, capitana/ de un barco que tuviera por bandera/ un par de alas y una estrella nueva" (157); o El amor en los tiempos del sida: "Clases de natación en luminosas/ mortíferas piscinas, en donde la limpieza/ gentil y geométrica/ no impide que las náyades arrastren" (419).

Las sirenas de abajo posee una introducción amena e informada, a modo de guía, que detalla aquellos aspectos más importantes y reseñables, escrita por Josefa Álvarez, una especialista en nuestra poeta que ya publicó Tradición clásica en la poesía de Aurora Luque (Renacimiento, 2013). Completa el volumen un corpus de notas finales que explican y aclaran muchos poemas, referencias y circunstancias, y que el lector agradecerá puntualmente.