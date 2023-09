The House of Love fueron anunciados en julio como los sustitutos de los australianos The Church de cara a esta tercera edición del Visor Fest, lo que significa que ofrecerán hoy en Murcia su única actuación en España. Y ojo porque hablamos de los responsables de una de las grandes joyas del pop británico: su álbum homónimo, de 1988. Formados en Londres un par de años antes –en pleno reinado de The Smiths– por el vocalista, guitarrista y compositor Guy Chadwick (quien, gracias a un aviso en el semanario NME, atrajo a Terry Bickers y al resto de la banda original), son un caso emblemático dentro del mundo del pop: su celebrado auge a finales de aquella década se convirtió rápidamente en una estrepitosa temporada en el infierno; la especial sensibilidad del grupo para concebir grandes canciones fue dilapidada por los excesos. Pero, el año pasado, tras una carrera llena de altibajos, Chadwick, ya sin su compañero Bikers, publicaba A state of grace (2022) y volvía a salir de gira. Con motivo de su visita, el líder del proyecto nos aclara lo sucedido durante todos estos años, la ascensión y caída del grupo británico.

¿Qué es lo peor y lo mejor de estar de gira? Para venir al Visor, lo peor es volar con Ryanair. Pero va a ser genial volver a España y visitar Murcia. Y tocar para los fans españoles, claro. ¿Crees que, como ocurre con muchos grupos de vuestra generación, tocáis y sonáis mucho mejor que cuando publicasteis vuestros primeros discos? Sí, definitivamente. Sobre todo porque la nueva banda –la que tengo desde 2020– está formada por un grupo de músicos magnífico. Además, les encanta tocar en directo y... ¡son gente encantadora! ¿Cómo crees que ha influido vuestra música en generaciones más jóvenes? La verdad es que me halaga mucho saber que The House of Love ha sido muy influyentes. Y no sé de qué manera ha podido influir, pero puedo escucharlo en muchos grupos más jóvenes. ¿Qué opinas de festivales como el Visor Fest, que parecen promover la ‘retromania’? ¡Es genial! Nos encanta formar parte de todo eso. ¡Y del Visor Fest! Tiene un gran cartel... ¿De dónde procede el título A state of grace? Es el título de una canción, y parecía abarcar todo el álbum. Me gusta la dualidad y el enigma de la expresión. ¿Cómo describirías el proceso creativo del álbum? ¿Cuál fue su mayor desafío? ¡El covid fue un desafío! Empezamos, luego paramos..., y otra vez. Grabábamos cuando podíamos, lo cual terminó siendo una interesante manera de trabajar. Es el primer álbum que he grabado fuera de Londres, en el estudio de nuestro guitarrista, en un pequeño pueblo junto al mar. Solía ir caminando por el campo con mi perro para ir a trabajar allí. Las canciones ya estaban todas compuestas, y algo del trabajo lo hacía yo en mi estudio doméstico, pero luego los otros llegaban y añadían sus partes. Son todos magníficos instrumentistas, y aportaron una perspectiva muy interesante al álbum. También por primera vez utilizamos músicos adicionales, para violín, armónica y pedal steel. ¿Qué diferencias ves entre la primera etapa del grupo y esta última? ¿Qué se siente al tocar canciones antiguas alternando con las nuevas? Se siente muy natural. Con una banda nueva hay mucho más entusiasmo. Terry [Bickers], por ejemplo, no quería tocar nada del Babe rainbow (1992), que es mi álbum favorito... Ha habido altibajos en tu amistad con él. ¿Sois amigos todavía? Sí. Hablamos ocasionalmente. Tiene sus propios proyectos. ¿Qué te hace seguir componiendo y mantenerte en la brecha? Tengo una compulsión natural para escribir, y siempre la tendré (espero). También me gusta mucho tocar en directo, y más con la nueva banda. Con el paso del tiempo, ¿cómo ves el papel de Allan McGee en el desarrollo del grupo? Él no jugó realmente ningún papel. ¿Cuando firmasteis con Fontana fue el principio del fin? ¡Sí! No fue precisamente una buena decisión firmar por esa compañía... Aunque estoy verdaderamente orgulloso de muchos de los discos que hice con ellos. ¿Por qué dedicasteis una canción a los Beatles y los Stones? ¡Porque pensaba que esas dos bandas lo habían hecho todo y no quedaba mucho por hacer! Ahora ya no opino así, pero entonces, sí. ¿Cómo va a ser vuestro concierto? ¿Os centrareis en los primeros éxitos de The House of Love? Para el Visor Fest vamos a tocar un muestrario de clásicos, sí. Normalmente tocaríamos más tiempo e incluiríamos canciones nuevas también. En diciembre, sin embargo, haremos una gira corta solo tocando material de The Fontana years para promocionar el nuevo ‘box set’, Burn Down The World.