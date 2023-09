Úrsula Corberó, actriz internacionalmente conocida por La casa de papel y Física o química, se lanza al nuevo reto de protagonizar la serie El cuerpo en llamas, un ‘true crime’ que recrea el llamado ‘crimen de la Guardia Urbana’ y que llega hoy a la plataforma de streaming Netflix. Por si fuera poco, en esta producción -que cuenta también con la murciana Eva Llorach, en el papel de Ester, la inspectora a cargo de la investigación-, la joven y popular intérprete se ha encargado de dar vida a nada más y nada menos que a la asesina Rosa Peral, que aún cumple condena.

En una entrevista promocional, Corberó ha dicho que no tuvo más remedio que enfrentarse a este papel «con mucho respeto y con un poco de presión también», reconoce, pero sobre todo, «con mucho control del ‘frikismo’», ya que encarna a una persona que está viva y en la cárcel, y a la que todo el mundo ha visto en la televisión hace solo unos años.

Para saber dónde se metía, Corberó cuenta que se reunió muchas veces con Netflix: «Les hacía muchas preguntas, lo comentaba con la almohada, al día siguiente me venían a la cabeza nuevas preguntas», hasta que después de «un mes de idas y venidas», al final dijo que sí, consciente, no obstante, de que «había mucho riesgo».

La serie cuenta en ocho capítulos adictivos el asesinato premeditado de un guardia urbano de Barcelona a manos de la que era su pareja y el amante de ésta, una historia real macabra y cruel que en El cuerpo en llamas gana en «elegancia de barrio», como la define Quim Gutiérrez. «Había una delgada línea que se tenía que encontrar, eran unos personajes un poco de barrio, pero con una propuesta estilística elegante», abunda por su parte la actriz catalana, que transita en la serie por varias ‘Rosas’: la go-gó choni, la chispeante compañera policial, sexy y desinhibida, y la madre tierna y juguetona.

En la historia se mezclan diferentes ingredientes, como el hecho de pertenecer a un cuerpo policial, apunta Gutiérrez, impecable en el cuerpo de un guardia urbano curtido de gimnasio (ganó ocho kilos de músculo para el rodaje) y con la mirada justa de amante apasionado o monstruo capaz de cualquier cosa.

Dirigida por Jorge Torregrosa, con guion de Laura Sarmiento, el mismo equipo que sacó adelante la multipremiada serie Intimidad, El cuerpo en llamas engancha desde el minuto uno, a pesar de contar unos hechos reales que ocurrieron entre 2017 y 2020 y fueron muy mediáticos: un thriller que parte de saber quiénes son los ‘malos’. Pero tanto Corberó como Gutiérrez, o los otros ‘hombres’ de Rosa, interpretados por José Manuel Poga (el muerto), Isak Ferriz (el marido) y Raúl Prieto (su jefe y acosador tras una relación íntima que ella cortó), logran dar cuerpo a unas vidas bien difíciles de comprender, salvo, como es el caso, que les veas evolucionar.

A su lado, Gutiérrez -Goya al actor revelación en AzulOscuroCasiNegro (2007)-, explica que «todo el rato» estuvo forzándose para recordar que, aunque su personaje estaba inspirado en hechos reales, era ficción. No obstante, para el actor catalán lo más difícil era comprender por qué «al final, ante estas circunstancias, la única salida posible es la muerte del tipo que molesta. Había tantas opciones -insiste-, se podían hacer tantas cosas... ¿Por qué la única opción es cargártelo? Ésa era para mi la gran duda, porque los personajes no son psicópatas», señala.

Por lo demás, destaca la importancia de la violencia en la serie, pero no solo la que se ve en la trama, sino la que probablemente les había rodeado antes, «cuando se generan las personalidades y los rasgos de carácter» que al final muestran. Los celos, la posesión, el carácter violento de este hombre que, además, es policía y ególatra, un ‘macho’ convencido de que ‘siempre va a ser el novio de Rosa’, revientan en un momento que luce más aún en los últimos capítulos de la serie, cuando se recrea el juicio que los enfrentó, escenas-por cierto- que son las favoritas de la pareja de actores.

Se sabe que son dos personas malvadas, aporta Corberó, pero «¿de dónde viene esa maldad?», se pregunta. «Me interesaba mucho meterme ahí porque sentía que todo lo que sabía la gente del caso era como quedarse en la primera capa de la cebolla (...) Quería que el espectador, como yo fui entendiendo cosas del personaje mientras rodaba, también llegase a sus conclusiones», desvela.

Tras la emisión de la serie, la plataforma ha programado un documental en el que ha participado la propia Rosa Peral, quien ha intentado que se impidiera la emisión de su historia ficcionada, sin éxito, ya que los jueces no han admitido su petición.

Corberó, que aún no ha visto la serie y espera verla ‘del tirón’, «en casa y comiendo palomitas», no tiene claro que se quede a ver el documental. «Desde el principio he intentado mantenerme muy al margen de persona real, ya no solo por mí, también es una cuestión de protección personal, íntima, mental..., de todo un poco. Por eso, no sé si lo voy a ver, la verdad», sonríe, enigmática, ‘Tokio’.