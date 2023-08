Desde 1997, año en el que compuso la música para Una pareja perfecta, un filme del catalán Frances Betriú, la carrera de Roque Baños ha estado asociada indisolublemente con el mundo del cine. El cine español de las tres últimas décadas no sería lo mismo sin este jumillano enamorado de la música desde que nació y apasionado por el mágico mundo del lienzo plateado desde que comprobó la fascinación que desgranaban las notas compuestas por él en las historias urdidas por otros para la pantalla. Hoy es, sin duda, uno de los compositores más reconocidos a nivel mundial.

Nacido en Jumilla en 1968, tras dar sus primeros pasos en la música en la Escuela de la Asociación Jumillana de Amigos de la Música, se traslada a Murcia para estudiar saxofón, la misma especialidad que su padre. Es en 1986, cuando marcha a Madrid para realizar sus estudios de grado superior en las titulaciones de Saxofón, piano, armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación y Dirección de Orquesta, marchando posteriormente a Boston. Este último destino es definitivo en su carrera, pues allí se percatará de lo mucho que le gusta el jazz y la música para cine, algo que seguirá en los treinta años siguientes, en los que une ambas pasiones en buena parte de la música que elabora para las películas en las que interviene.

Hace unos años, en el Rectorado de la UMU, Roque Baños me confesó que una música puede elevar una película o hundirla sin remisión, acentuar momentos dramáticos hasta convertirlos en sublimes o subrayar hasta el delirio un momento divertido. Y aún me hizo una segunda confesión: lo que no perdona en cuanto a la música de una película es que ésta sea previsible.

Un total de 84 películas exhiben hoy, junto a sus imágenes, la música de este compositor que compartió protagonismo musical con el genial Nino Rota en su debut cinematográfico. Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Carlos Saura, Emilio Martínez Lázaro, Daniel Monzón, Gerard Jugnot, José Luis García Sánchez, Francisco Lombardi, Díaz Yanes o Gerardo Vera han recurrido a él en su cine.

Su labor ha sido reconocida por la Academia seleccionando quince de sus trabajos para competir por el premio Goya a la mejor música en las últimas dos décadas, entre ellos Alatriste o La comunidad, consiguiéndolo en tres ocasiones: Salomé, de Carlos Saura; Las trece rosas, de Emilio Martínez Lázaro, y Los crímenes de Oxford, de Álex de la Iglesia.