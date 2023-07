Los murcianos Mireya, Caray! han lanzado su primer álbum, Calabazas en oferta (Grabaciones Vistabella, 2023). El dúo formado por Arturo Casabuena (Perdón, Caries) y José Maíz daba así la bienvenida al verano, llenándolo de color con una recopilación de siete temas, entre los que destacan los ya publicados Drama Queen, Chelo García-Cortés, Gentil desconocido y Tíos así.

Calabazas en oferta es un disco de pop, o hyperpop, en el sentido más amplio. En él convergen dos elementos principales que vertebran todas las canciones: el drama y las melodías; parodias emocionales donde cualquiera puede verse reflejado. Todo lo demás es ornamento; hay ambientes raveros (No le des + vueltas), reminiscencias 8bits (Gentil desconocido), ritmos urbanos, baladas melódicas (Olvídate de mí (que yo tb lo haré)), electropop (Chelo García-Cortés) y evocaciones trap (Me moriré).

Las canciones están compuestas por los propios José Maíz y Arturo Casabuena, que también han asumido la producción. Maíz es, además, el autor de la portada, mientras que la grabación, mezcla y producción es obra de Guille Solano. En un envoltorio de aparente frivolidad, destaca el contraste recurrente entre lo melodramático y las melodías alegres, lo que contribuye a trascender el trauma y hacer de ello, paradójicamente, un motivo de celebración.

¿Qué tal el verano? ¿Mucho trabajo? ¿Os habéis puesto a remojo en la playa para relajaros o estáis trabajando?

De momento, llevamos buen verano (teniendo en cuenta los 5.791º centígrados que hacen en Murcia). La verdad es que estamos trabajando en un par de temitas nuevos que saldrán dentro de poco… A la playa nada más que hemos ido una vez.

¿Qué tal os fue en vuestro debut en el CreaMurcia? Arturo, tú ya tenías experiencia en el concurso, pero esta vez participabas en ‘Otras Tendencias’. ¿Es muy diferente?

Nos lo pasamos genial en los conciertos. Lo guay es que nos dio la oportunidad de descubrir cómo queríamos hacer nuestro show en directo para encajarlo con la idea performática del grupo. En ‘Otras Tendencias’ nos sentimos muy acogidos, y, desde luego, nuestro tipo de música encajaba más que en ‘Pop-Rock’ (dentro de lo que suele ser el pop-rock en el CreaMurcia...).

¿En qué género musical sentís mayor comodidad?

Nos identificamos mucho con el hyperpop, porque es el tipo de sonido que buscamos cuando hacemos las canciones. Sin embargo, tampoco tenemos tantos conocimientos ni medios para producirlo como nos gustaría, así que preferimos decir que hacemos ‘superpop’ y nos dejamos de líos.

¿Cómo estás viviendo el lanzamiento de Calabazas en oferta? ¿Era vuestro deseo reunir los singles bajo algún concepto, o es más una estrategia de mercado de vuestro sello? ¿Hay edición física?

No hay edición física (¡ojalá!). Y respecto al EP, ha tenido muy buena acogida teniendo en cuenta que es lo primero que sacamos. Desde que lo lanzamos, ha escuchado nuestras canciones mucha más gente. Pero no había ninguna estrategia: simplemente escribimos un primer tema (Gentil desconocido) y, a partir de él, decidimos que todas las demás iban a ser de desamor; un desamor específicamente gay, irreverente, desenfadado y tierno.

El título de Calabazas en oferta ¿guarda alguna relación con aquel episodio de Mariah Carey bateando una calabaza por Halloween? ¿Cómo surgió y qué mensaje tratáis de transmitir?

Podría tener relación o no tenerla. Por motivos legales, no queremos hacer declaraciones al respecto. El título es una forma de dejar claro que el EP habla de desamor; al fin y al cabo, somos nosotros recibiendo calabazas una y otra vez. ¡Parece que últimamente están en oferta!

¿Vuestro nombre artístico tiene más de burla que de admiración de la intérprete de All I want for Christmas is you? ¿Qué representa vuestro nombre artístico?

Ni es burla ni es admiración; nos encanta Mariah Carey como artista y también como personaje. La idea de llamarnos así surgió cuando nos pusimos a pensar nombres cómicos de Drag Queens (porque siempre hacen juegos de palabras de ese rollo). Pero nos pareció bien usarlo para el grupo porque, al final, gran parte de nuestra base estética y musical son las divas del pop. Y Mariah Carey es ‘La Diva del Pop’.

¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en este concepto?

La parodia se nos ocurrió hará dos o tres años. Sin embargo, no empezamos a concebirla como un grupo real hasta febrero de 2022. A partir de ahí, empezamos con ideas, y las letras y melodías empezaron a surgir en verano. Le fuimos dando forma a todo hasta encontrar un estilo concreto y un sonido propio con los que nos sintiéramos cómodos.

¿Cómo habéis evolucionado más? ¿En lo lírico o en lo musical?

En lo lírico creemos que hemos mejorado, pero intentamos mantenernos en la misma ‘línea editorial’. Al fin y al cabo, el objetivo principal de Mireya, Caray! es dar voz a las historias de amor gay que normalmente no se cantan de forma clara. Por eso, de momento tratamos de mantener esa esencia lírica. Respecto a la música, empezamos haciendo un pop más puro (como con Gentil desconocido) y, poco a poco, estamos virando hacia un sonido más electrónico/tecno/ravero/producido, como con No le des + vueltas y nuestras próximas canciones.

¿Cuál es el proceso a la hora de componer los temas?

Normalmente, la letra viene primero. Alguno de los dos tenemos una idea inicial (una historia que contar) y, a partir de ahí, la ponemos en común para desarrollar tanto la letra como la melodía. Usamos muchos referentes distintos para tener claro cómo queremos que sea cada canción. Por ejemplo, Chelo García-Cortés está inspirada en canciones de Conan Gray, Amaral y Avril Lavigne. Para las canciones en las que trabajamos ahora, sin embargo, nos estamos fijando en María Escarmiento, Yenesi y Namasenda.

¿Cuánto tienen de reivindicativas estas canciones?

Explícitamente, poco. En alguna, aun así, decimos alguna cosilla… Nuestra reivindicación viene sobre todo por el hecho de hablar sin tapujos de ser chicos que sienten cosas por otros chicos. Sin embargo, la intención reivindicativa no se entendería por completo si no fuera acompañada de una estética y performance en la que no nos avergonzamos de ser unos pedazo de maricones que se visten como quieren y hablan de lo que les da la gana.

Vuestra música está ligada al activismo y la representación. ¿Cómo sienta hacer eso? ¿Os libera?

La verdad es que sí. Al principio, desde las redes sociales se sentía como un activismo bastante tenue. Sin embargo, al empezar a hacer shows en directo hemos visto más de cerca el valor que tiene jugar con los roles de género en cuanto a la expresión de nuestra identidad. Bebemos un poco de la cultura drag, y ha resultado ser más liberador de lo que imaginábamos al principio. En las semifinales del CreaMurcia comentamos que nos había emocionado muchísimo poder participar sin miedo ni vergüenza. Nos parece que puede resultar inspirador para personas que se vean en situaciones parecidas a las que hemos vivido y no se atrevan a hablar de ello.

¿Cómo os gusta definir vuestra música?

Es música para mover el culo al ritmo del superpop.

¿Temíais la llegada de la ultraderecha a las instituciones?

En realidad, la ultraderecha lleva ya tiempo en las instituciones. Sí nos asustaba (y lo sigue haciendo) que ahora esconden mucho menos su odio al colectivo LGTBIQ+. Quizás, su llegada oficial nos hiciera más difícil seguir con el proyecto tal y como lo habíamos imaginado. Sin embargo, hemos pasado tanto tiempo de nuestra vida teniendo miedo a expresarnos como somos que la llegada de Vox a los ayuntamientos no nos hace pequeños, sino todo lo contrario.

Estamos en un momento de repunte de los delitos de odio y donde partidos políticos se permiten no reconocer al colectivo en el Congreso. ¿Qué es lo que más os preocupa de este regreso al pasado?

Nos preocupa que consigan hacer realidad sus delirios y que perdamos derechos que a la gente del colectivo le ha costado tantísimo conseguir. Mireya, Caray! no existiría sin el trabajo de todas esas personas.

¿Sois de World Pride o de Orgullo Crítico?

¡Se puede ir a los dos, no son excluyentes! Se trata de una celebración donde poder disfrutar libremente de quiénes somos, pero también debe reivindicarse. Son dos caras de la misma moneda.

¿A quién va dirigida Tíos así?

La historia fue alterada para la canción; no ocurrió realmente tal y como lo contamos. Va dedicada a un chico al que llamaremos ‘M.’ que, teniendo novio (‘A.’), comenzó a salir con José sin que él lo supiera. José y ‘M.’ iniciaron una relación y ‘M.’ dejó a ‘A.’ (José seguía sin saber nada). Y, un año después, ‘M.’ empezó a serle infiel a José con ‘A.’. Lo mejor de todo es que José se acabó enterando porque se lo contó el mismísimo ‘A.’ en persona. Es fuerte, ¿eh?

Bastante. Putochinomaricón y Jedet decían que la gran discriminación a la que se enfrentan en la industria es que se les relegue a bolos, locales de ambiente o al Orgullo. ¿Creéis que está cambiando esa concepción? ¿Hay algún lugar donde os haga especial ilusión actuar?

Como artistas, no sabemos muy bien si está cambiando esa concepción, porque nuestra trayectoria es muy corta y apenas hemos hecho shows. Pero, como espectadores, sí que vemos que el colectivo va conquistando espacios: hemos podido ver tanto a Putochinomaricón como a Samantha Hudson (por decir un par) en el Warm Up, uno de los festivales más punteros de Murcia, pero es evidente que todavía queda mucho trabajo por hacer, teniendo en cuenta lo que le ocurrió a Rocío Saiz en el Orgullo de este año. A nosotros nos encantaría actuar en Madrid porque sabemos que hay muchos espacios y oportunidades para artistas LGTBIQ+, y es un altavoz para llegar a gente que pueda verse reflejada en nuestra música. Sin embargo, nuestro objetivo es llegar a tener esa misma escena en Murcia; por eso, nunca dejaremos de aprovechar la más mínima oportunidad de actuar aquí.