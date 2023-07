La mítica banda inglesa Iron Maiden llegó ayer a Murcia convertida en un auténtico fenómeno social. El estadio Enrique Roca, prácticamente repleto, acogió un nuevo show del grupo en nuestra tierra. Habían estado aquí en otras ocasiones, pero nunca vestidos con las galas de semejante popularidad. La «doncella de hierro» respondió de la única manera que sabe: ofreciendo un concierto pletórico. Su compromiso con el espectáculo no es negociable. Son veteranos en edad de jubilación, pero eso deja de cobrar importancia cuando su honestidad artística los obliga a mantenerse en un envidiable estado de forma.

El sol comenzaba a dar tregua cuando The Raven Age acometieron su trabajo de grupo telonero. El grupo del hijo de Steve Harris (líder de Iron Maiden) no se achantó con su metal contemporáneo no exento de épica. Son de la familia, así que fueron bien recibidos, aunque la gente sólo quería ser partícipe de la mística metalera de Maiden.

Conjugando pasado, futuro y, sobre todo, presente, el sexteto colmó su repertorio con canciones extraídas principalmente de su disco de 1986, Somewhere in time y su más reciente Senjutsu. Sonaron temas inéditos en directo y algún clásico menor semiolvidado, dejándose en el tintero supuestas infaltables que finalmente no lo fueron. Pero eso no era importante. Para miles de fans era la primera vez que contemplaban en directo uno de los nombres sagrados de la historia del heavy metal.

La multitud rugió con cada carrera de Bruce Dickinson, con cada gesto de Steve Harris. El tiempo pasa y ellos le dedican muchas de las canciones de esta gira, pero se las arreglan para burlarse de él, y entregar a su público un espectáculo cuajado de dinamismo y vitalidad.