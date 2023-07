«Como viene siendo habitual, La Mar de Músicas –festival abierto donde los haya– dedicará a los cartageneros una jornada de conciertos gratuitos durante esta vigésimo octava edición; una jornada bautizada como ‘Día Repsol’ –ya que cuenta con el apoyo de la petrolera– y que tendrá lugar... hoy, y con cuatro protagonistas indiscutibles: Antonio, Dani, Pepe y Jota, cuatro chavales de la ciudad portuaria que en unos pocos años se han ganado el derecho a encabezar un cartel como el de este miércoles. Ah, por si alguno todavía no sabe de quien hablamos..., por supuesto, nos referimos a Arde Bogotá.

El cuarteto cartagenero será el grupo encargado de poner el broche de oro a un día muy especial para el festival que, incluso, estrenará escenario. Hasta ahora, todos los conciertos se han venido celebrando en la Plaza del Ayuntamiento, en el antiguo CIM (dentro o fuera) o en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres, pero de Arde Bogotá tendrá lugar en la explanada del puerto. ¿Acaso hay algo más cartagenero que un show de estos tipos en un lugar tan emblemático para al ciudad como ese? Y, seguramente, en el momento de mayor popularidad de la banda, que recientemente ha puesto en el mercado su segundo elepé, Cowboys de la A3 (2023), un disco que ha venido a confirmar y reforzar las expectativas generadas con La noche (2021), su aclamado debut en el formato largo.

Sobre el escenario, estará situado frente a Héroes de Cavite y debidamente perimetrado para controlar el aforo. No obstante, el Ayuntamiento ha preparado un espacio dispuesto para acoger hasta 9.000 personas, de manera que nadie se quede sin ver el concierto. Y aunque la apertura de puertas está programada a las 21.00 horas –dos horas antes de que la música comience a sonar–, dentro habrá dos barras y hasta una zona de alimentación (Además de un Punto Violeta, zona para personas con movilidad reducida y, por supuesto, baños químico). También conviene tener en cuenta que habrá cortes de tráfico a partir de las 15.00 horas –desde la terminal de cruceros hasta la plaza de San Agustín–, con lo que se recomienda acudir a pie.

Más protagonistas

Pero bueno, la propuesta de La Mar no se queda ahí. Para empezar, Arde Bogotá no estarán solos en el puerto. Habrá un importante grupo de seguidores coreando sus canciones, claro, pero también una artista encargada de caldear el ambiente (el concierto de ellos arrancará a las doce y media; el de ella, a las once). Su nombre es Lisa Leblanc, y es una de las grandes destacadas de entre la nómina de artistas canadienses que incluye esta edición del festival, dedicada al país norteamericano. Saltó a la fama en 2010 –después de años componiento y tocando en eventos locales– al ganar el Festival Internacional de la Canson de Granby, y a este le siguieron otro buen puñado de festivales y premios con los que demostró ser una de las cantautoras más a tener en cuenta de aquellas latitudes; de ahí que hoy vaya a actuar en Cartagena.

Compatriota suyo es Aysanabee, que actuará a partir de las 21.30 horas en el patio del antiguo CIM (concierto que será, también, gratuito). Desconocido para el gran público de nuestro país, se trata de un artista joven y fuertemente comprometido con la música. De hecho, en sus canciones cuenta la historia de su familia, su lucha por la identidad y habla de la reconexión con sus raíces (una historia que se repite en todo Canadá). En cuanto a su estilo, es «solemne y altísimo –cuentan desde la organización–, respaldado por una combinación de paisajes sonoros en los que fusiona indie, soul y sonidos electrónicos con un saxofón lúgubre y un punteo de dedos que acelera el pulso». Lo mejor para entrar en su particular universo, su single Ocean breath.

Y otros dos artistas –estos españoles– completan el cartel de este ‘Día Repsol’. Los primeros son Carey, el ‘otro’ proyecto de Aarön Sáez, de Varry Brava, que comparte con Antonio Turro, concertista de guitarra clásica. Estamos hablando de tigres (2022) es su álbum debut –está inspirado en conversaciones de Antonio Gala y Jesús Quinteto y musicalmente fusiona estilos como el bolero, el jazz, el flamenco e incluso el cuplé– y lo presentan a partir de las 19.00 horas en la Plaza del CIM. Mientras que la barcelonesa Lia Kali hará lo propio con Contra todo pronóstico (2023) en la Plaza del Ayuntamiento desde las 20.00 horas. La suya es una de las voces más solicitadas del panorama urban actual, y de hecho ya ha trabajado con un productor de la talla de Acción Sánchez (SFDK).