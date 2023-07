Nos referimos a Fito Conesa y a su instalación Sinfonía para Rouyn-Noranda, que desde este lunes puede visitarse en el Palacio Consistorial de Cartagena. Su autor –afincado en Barcelona– nos enseña con este trabajo cómo es la vida en una ciudad de Quebec que cuenta con poco más de 50.000 habitantes, un bosque y un gran lago, pero, sobre todo, con una gran fundición de cobre que marca el skyline de la población (Rouyn-Noranda). «La exposición es una suerte de canto o de cuestionamiento al porqué nos sentimos dueños y dueñas de todo lo que nos rodea: el aire, el agua, y la naturaleza, al fin y al cabo», detalla el creador, que ayer se encargó de presentar la muestra ante amigos y curiosos.

Esta sinfonía cuenta con un vídeo y una serie de partituras sobre metacrilato en el que las letras –compuestas, claro, por el propio Fito Conesa– parten de ideas surgidas de ese paisaje tan particular y tan condicionado por la actividad minera. Es la mejor forma que el cartagenero ha encontrado para presentar un rincón canadiense que descubrió con todos sus sentidos y que ha decidido que es a través de la música como mejor puede transmitirlo a sus paisanos; de hecho, la inauguración contó con un pequeño DJ set con el que el propio artista fue poniendo temas de electrónica que él mismo fue descubriendo en sus días «de infierno y cobre en Rouyn-Noranda».

La exposición de Fito Conesa es tan solo una más de cuantas ha dispuesto ‘La Mar de Arte’ para las próximas semanas, muchas de las cuales se pueden visitar ya en El Batel, como ya se ha mencionado, y en la sala Domus del Pórtico –junto al Teatro Romano–, donde hoy abre al público una de las muestras más esperadas del programa: Trauma, propuesta del fotógrafo catalán Joan Fontcuberta, reconocido a nivel internacional. Este proyecto consiste en una instalación de cajas de luz, murales y libros en los que el archivo es el centro de atención.

Fontcuberta es uno de los artistas que de forma más lucida ha cuestionado la percepción humana de la realidad a través de la imagen. También ha profundizado sobre los cambios de lo analógico a lo digital y, más recientemente, en lo que la imagen ha devenido en los tiempos de los teléfonos inteligentes.

Otra de las exposiciones que ponen el foco en el país invitado de esta vigésimo octava edición de La Mar de Músicas es la de la canadiense Sylvie Bussières. En el Palacio Consistorial de Cartagena se pueden contemplar los dibujos sobre fotografías de esta artista «que inmortaliza la botánica majestuosa y espectacular», señalan los organizacdores. Su trabajo creativo es fruto de una acumulación de líneas que evocan los ritmos, la luz y el movimiento de sus vibrantes sombras.

La literatura y el cine canadienses se funden este martes en La Mar de Músicas. Dos actividades pertenecientes a ‘La Mar de Letras’ -’La literatura canadiense en inglés. Una aproximación panorámica’ y el encuentro con la escritora canadiense Nancy Huston- servirán como aperitivo de la proyección de Something you said last night, en ‘La Mar de Cine’.

El día arrancará en la UPCT a las 10.00 horas. Allí, Belén Martín-Lucas, catedrática de la Universidad de Vigo, hará un recorrido histórico por las figuras pioneras de la creación de una literatura nacional canadiense, con especial atención a la diversidad cultural, racial y étnica del país y en la recepción de estos autores en España. Por la tarde, a las 19.30 horas, la escritora norteamericana Nancy Huston, una de las escritoras más prestigiosas, prolíficas y traducidas del país invitado, protagonizará en el Palacio Consistorial de Cartagena un encuentro con el periodista Manuel Madrid.

En cuanto a la proyección, que como las actividades anteriores será de entrada libre, comenzará a las 22.00 horas en el patio del antiguo CIM. El filme, Something you said last night es obra del director Luis De Filippis y sigue las peripecias vitales de Ren, una joven aspirante a escritora que se va de vacaciones con su familia italocanadiense poco después de ser despedida. «Las realidades de ser una millennial anquilosada y una mujer trans se funden mientras Ren lucha por equilibrar el anhelo de independencia con la comodidad de que la cuiden», explican desde el FICC, festival encargado de la gestión del ciclo.