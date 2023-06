El Rock Imperium Festival de Cartagena, cuya segunda edición cuenta ya con el 90% del aforo vendido –no en vano, se celebrará entre viernes y domingo de la próxima semana–, se ha hecho un nombre a base de ‘dinosaurios’. El año pasado fueron Scorpions y Europe, mientras que en este 2024 quienes encabezan el cartel son –además de los suecos, que repiten– Helloween, Deep Purple y Kiss. Sin embargo, la murciana Madness Live!, una de las promotoras más potentes del país en términos de metal –son los que el mes que viene traen a Iron Maiden a la capital del Segura, por ejemplo– ha sabido encontrar el equilibrio entre las grandes bandas de siempre y las que están llamadas a asegurar el futuro del género a medio y corto plazo. Entre estas últimas –porque su primer disco ha cumplido recientemente diez años– se encuentra Soen, la propuesta progresiva de este segundo round del ‘RIF’ (en el ‘22 fueron, principalmente, Leprous y Pain of Salvation).

Formados por el baterista uruguayo Martín López, ex Amon Amarth y Opeth, y apoyados en sus inicios por toda una eminencia del género, el productor David Bottrill (King Crimson, Tool), los suecos han alcanzado la excelencia con sus dos últimos trabajos, Lotus (2019) e Imperial (2021). Además, el año pasado grabaron Atlantis (2022), un directo de estudio en el que «reimaginaban» sus mejores temas junto a una pequeña orquesta y que deja registro del gran momento de creatividad y confianza del quinteto, por fin estable (y, como siempre, con Joel Ekelöf a la voz).

Así lo reconoce en una entrevista para La Opinión su guitarrista principal, el canadiense Cody Lee Ford, que advierte además de que el próximo disco del grupo –que saldrá a la venta en septiembre y presentarán en Murcia el próximo otoño– será «el más heavy» de cuantos han grabado hasta ahora. Pero, antes, toca «descubrir» Cartagena. Visita de lujo para un cartel de cinco estrellas.

¿Qué tal, Cody? Ya inmersos en temporada de festivales, ¿no?

Sí. Terminamos la gira de presentación de Imperial a principios de mayo y ya estamos de nuevo en la carretera.

Con ganas, imagino.

Sí, por supuesto. Acabamos de tocar en el Dissonance de Italia [el primer fin de semana de mayo; el pasado actuaron en el prestigioso Download] y ha estado genial. Siempre es un placer compartir escenario con bandas tan increíbles... La verdad es que es difícil superar el ambiente de un festival.

Por suerte, nosotros también podremos disfrutar pronto del directo de Soen... Vienen al Rock Imperium de Cartagena, que en unas semanas celebra su segunda edición. ¿Tienen alguna referencia de este festival o de la ciudad?

No demasiadas, porque va a ser nuestra primera vez allí. Pero bueno, eso nos hace estar especialmente emocionados. Siempre es bueno tocar en festivales nuevos, conocer ciudades en las que nunca antes habíamos estado, disfrutar de un ambiente diferente… Una bocanada de aire fresco nunca viene mal. Nos hace mucha ilusión, de verdad.

Supongo que aprovecharán para seguir presentando su último disco, Imperial, y, en cierto modo, Atlantis, su directo de estudio del año pasado. Quiero preguntarle por este último, ya que es su último lanzamiento. Suena como a un regalo para los fans... y no sé si también para ustedes mismos, ya que cuando lo grabaron estaban de celebración por el décimo aniversario de la banda. ¿Es así?

¿Fue nuestro décimo aniversario? [Risas] La verdad es que no llevamos la cuenta... Pero sí, fue así. Al menos, entendíamos que era el momento perfecto para hacerlo. Era una idea a la que llevábamos dándole vueltas desde hace bastante tiempo, pero la pandemia nos dio el tiempo necesario para llevarla a cabo y ponerla en marcha. Y lo cierto es que fue una experiencia inolvidable para todos nosotros; creo que fue algo mágico y conseguimos registrarlo a la perfección en la grabación.

Si de normal Soen ya suena intenso, esta versión del grupo –que explora sus posibilidades sinfónicas, pero también las acústicas– eleva esa sensación hasta la enésima potencia...

Desde luego. Contar con más miembros [al quinteto se sumó una pequeña orquesta de ocho músicos] nos brindó la posibilidad de darle una dinámica totalmente nueva a estas canciones y creo que ha sacado a relucir una energía que ni siquiera sabíamos que fuera posible trasladar a nuestra música. Es complicado explicarlo con palabras, pero... estar en la sala todos juntos, con todos esos músicos, y sentir las vibraciones fue algo realmente especial. Se nos pusieron los pelos de punta. Estamos muy orgullosos del resultado.

Tengo la sensación de que el set list estuvo muy pero que muy pensado... Hay clásicos de la banda, pero también un tema inédito [Trials] y una versión [Snuff]... ¿Cuáles fueron las directrices? ¿Cómo construyeron el listado de canciones?

El criterio fue tener en cuenta canciones de nuestro último lanzamiento (Imperial), pensar en canciones de otros trabajos que consideráramos que podía ser divertido reimaginar y, claro, no olvidarnos de algunos de nuestros temas más populares. También queríamos incluir algunas sorpresas, como las que comentas; pensamos que sería algo que los fans disfrutarían mucho, ¡y creemos que así fue!

Muchos flipamos la primera vez que os escuchamos versionar Snuff, de Slipknot, que a priori podría parecer una banda lejana en cuanto a su sonido a Soen. Sin embargo, el tono melancólico de la canción y los arreglos que le han hecho os vienen como anillo al dedo. ¿Por qué elegir esta canción para su directos y, en especial, para versionar en Atlantis?

Es una canción que nos gustaba a todos. Pero, además, todos coincidimos en que posee una energía similar a la de mucha de nuestra música. Hay una vulnerabilidad en ella que... Esa que precede a la fuerza bruta y la emoción del clímax, ¿sabes? No sé. Simplemente, suena honesta, y eso nos encanta. También era una canción que encajaba en el registro de Joel [Ekelöf, cantante], lo que era imprescindible, así que dijimos: «Vamos a por ella». Estamos muy contentos con el resultado.

¿Han recibido algún tipo de feeback de Corey Taylor y los suyos [Slipknot]? ¿Les ha molado su reinterpretación?

No lo hemos recibido, pero no pasa nada. Estoy seguro de que nos encontraremos con ellos en algún festival en el futuro.

Creo que Atlantis es un álbum que deja bien a las claras que Soen está en su punto más alto. Lotus e Imperial, sus dos últimos trabajos con material original, son los que más canciones aportan al set list. ¿Han encontrado, por fin, su sonido?

Creemos que sí. Aunque siempre es importante evolucionar y experimentar con cosas nuevas. Pero la esencia de Soen está ahí, y los fans parecen estar de acuerdo y contentos con el rumbo de la banda (lo que también es muy importante), así que genial.

Además, después de unos cuantos cambios de formación, parece que Soen ya se ha consolidado como grupo, y eso, entiendo, ayuda a sentar las bases del proyecto y a avanzar, a evolucionar, ¿no?

Sí. Pero bueno, aún con esas, nunca hay un camino claro a seguir. El mundo es tan caótico que no es fácil encontrar tu senda... Pero sí, será la primera vez que publiquemos álbumes de estudio consecutivos con la misma formación, y... esa sensación de estabilidad la verdad es que se agradece. Además, ahora el grupo es como una pequeña gran familia en la que, de momento, todo va bien.

Ahora que hablamos del ‘camino’ de Soen, y aprovechando que han reeditado recientemente sus primeros discos, Cognitive (2012) y Tellurian (2014)..., ¿lo de la comparación con Tool les molesta? Obvio que hace mucho tiempo que Soen suena a otra cosa (incluso se perciben más influencias de otras bandas que de Maynard y los suyos), pero parece que no acaban de quitarse de encima esa etiqueta...

La verdad es que no. Sería un poco tonto por nuestra parte sentirnos molestos porque esos álbumes tienen ya en torno a diez años y el nuevo material no suena para nada como Tool. Creo que muchos juzgaron a Soen en su día y quizás no han tenido la oportunidad de reevaluar cómo suena la banda ahora. Pero, en cualquier caso, insisto: no pasa nada, no nos molesta. Hay muchas opiniones ahí fuera; nosotros solo nos centramos en hacer lo nuestro.

¿Y por dónde va a continuar ahora la senda particular de Soen? Porque, creo, ya tienen en el horno su próximo disco...

¡Sí! Se va a llamar Memorial y sale el 1 de septiembre. Estamos muy emocionados; creemos que es nuestro disco más potente... Y la gente que lo ha escuchado nos ha dado críticas muy elogiosas, así que... Tenemos muchas ganas de publicarlo y que la gente lo escuche.

En una entrevista reciente, Joel dijo que muchas bandas de metal arrancan muy agresivas y que con el tiempo se van moderando, pero que Soen está haciendo el camino inverso. ¿Entiendo por sus palabras y las tuyas que estamos a punto de conocer su versión más dura?

Desde luego, es un álbum muy heavy. Creo que es el más heavy de cuantos hemos hecho hasta la fecha. Por supuesto, hay altibajos y baladas al más puro estilo Soen, pero los temas más contundentes suenan con muchísima fuerza.

Hace unas semanas anunciaron la gira de presentación –para el próximo otoño– y..., no solo volverán a España, sino también a nuestra región, a Murcia (tocarán en la sala Garaje Beat Club el 8 de octubre). Sus fans de por aquí están como locos de contentos...

¡Así es! También será la primera vez que visitemos Murcia, y, si todo va bien... ¡ojalá volver a pasar noches inolvidable allí en el futuro!