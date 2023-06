La compositora, productora y cantante Hoonine, AKA Carmen Alarcón, se llevó el premio a Mejor Álbum de Músicas Urbanas en los Premios de la Región de Murcia 2022 con Roca Roja (2022), su primer álbum. Delicado pero sin aditivos dulces, recogía la ternura de un periodo de maduración, sónicamente dirigido hacia James Blake, FKA Twigs, Disclosure, o The XX. El DIY caprichoso y bañado por el sol de Hoonine traía algo nuevo a la mesa.

Hoonine se encuentra en una fase de búsqueda y experimentación. Seleccionada para #GPS13 de Girando Por Salas y AIEnRUTa-Artista 2023, se embarcó en la gira Roca Roja para cruzar España de punta a punta presentando en directo ese álbum debut. Ahora ha dejado escapar 'Con todo y con eso', una canción de pop minimalista (producida por la propia Carmen Alarcón, con mezcla de Lalo GV), la primera que sale a la luz tras el lanzamiento de su primer trabajo, impregnada de una atmósfera onírica. A medida que se entrelazan el indie, el bedroom pop y el shoegaze, su voz suave y poderosa nos guía mientras la letra abarca desde la ensoñación hasta el anhelo invitando a su mundo interior con una refrescante vulnerabilidad: una canción sobre amar en tiempos de destemplanza que, en última instancia, invita a mantener la esperanza al final de todo. Un regreso poderoso de una de nuestras compositoras más agudas.

¿Cómo has vivido la experiencia de Girando por Salas y Artistas en Ruta? ¿Ibas tú sola con tus maquinitas?

Ha sido muy intensa, he podido llevar mi música a nuevos sitios y conocer a muchísima gente genial. Para mí ha sido un regalo. Aunque en el escenario estaba sola, he contado con Helena de roadie y técnica de luces. Una máquina.

¿De qué va Con todo y con eso? ¿Cómo escribes tus letras?

Con todo y con eso habla de ese momento en el que te das cuenta de que se aproxima el fin de una relación. A lo largo del tema imagino cómo será todo después de ese momento, e intento aferrarme a las cosas buenas. Habla también de querer darlo todo, a pesar de que no haya solución. Las letras nacen de experiencias que vivo e imagino, sin ser necesariamente toda la verdad. A veces simplemente son visiones brutales de la realidad o conflictos que me llaman la atención.

¿Para tu nuevo single has tomado como punto de partida lo expuesto en Roca Roja o intentas salirte un poco por los márgenes? ¿Cómo describirías el actual sonido de Hoonine?

La decisión de que la primera canción después de Roca Roja sea esta es precisamente porque me parece el vínculo perfecto entre el disco y lo que estoy trabajando ahora. No creo que en este preciso momento haya un sonido concreto que me defina; me encuentro en una fase de búsqueda y experimentación. Estoy más bien intentando encontrar qué será lo próximo.

¿Qué pauta siguen los nuevos temas que están saliendo? ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de afrontar el nuevo disco? ¿En qué has querido centrarte?

Estoy intentando jugar con tempos más altos y sonidos más sucios. Roca Roja es un disco muy cálido, y quiero saltar a otro espectro. Lo más importante para mi ahora es encontrar la narrativa sonora y artística para desarrollar un nuevo disco. De momento estoy haciendo muchísimas canciones y experimentando con ellas.

¿Lo de la autoproducción responde a una elección artística, o se trata tal vez de no depender, de aprovechar tu tiempo libre de las rutinas del trabajo?

Es una elección artística. Antes de entrar a estudio a grabar o mezclar necesito tener una idea clara de lo que quiero, y esa seguridad solo me la da producir los temas. Eso no significa que no esté abierta a ideas o nuevas perspectivas, pero sí que es cierto que me gusta exprimir la canción al máximo, y cuando llegue al peak, encontrar ese contrapunto en una figura externa.

¿Te ves dominando el tema de la producción? ¿Has recurrido a consultar a productores experimentados?

Sí, claro. Roca Roja fue un disco que produje junto a Lalo GV, y para estos nuevos temas estoy contando también con su ayuda, aunque más en la parte de mezcla que en la de producción, que en este caso es exclusivamente propia.

No echo de menos a AA Mamá, simplemente considero que me estoy dirigiendo a un lugar distinto; el que está estacionado no crea»

Roca Roja, Mejor Álbum de Músicas urbanas en los Premios de la Región de Murcia 2022. ¿Qué tal te sentó ese reconocimiento?

Fue un regalazo, no me lo esperaba para nada teniendo en cuenta la cantidad de discos buenos que había en esa categoría. No pude ir a recogerlo porque me pilló fuera, pero cuando recibí la noticia me hizo mucha ilusión. Creo que es el primer premio que recibo después del CreaMurcia, allá por 2015.

El objetivo es tratar de entender el ámbito digital desde un punto de vista humano, decías. ¿Insistes por ese lado? ¿A la IA la ves como amenaza o aliado?

Para mí, a día de hoy, es un aliado. A nivel laboral recurro a la IA para varias cosas; es un buen apoyo para desarrollar algunas tareas. Creo que siempre va a ser necesario ese punto humano, pero es cierto que es bastante impresionante cómo en tan poco tiempo se han desarrollado tantísimas IA en casi todos los ámbitos.

¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado hasta el momento tu irrupción en la escena con Hoonine?

Creo que esta gira puede ser de las mayores satisfacciones. Para mí es un regalo haber podido hacer tantas fechas y llevarme sorpresas en casi todas las ciudades. Es algo que no muchos artistas emergentes pueden permitirse, por desgracia.

¿Echas de menos a la anterior Carmen Alarcón, la de AA Mamá, etc.? ¿Sigues explorando tu imagen?

Creo que no. Simplemente era distinto; ni mejor ni peor. Creces y empiezas a tener una visión distinta de las cosas. Tu forma de afrontar los procesos creativos y por qué no decirlo, administrativos, te hace buscar nuevos caminos. Considero que siempre estoy dirigiéndome a un lugar distinto. El que está estacionado no crea.

¿Todavía te sientes como una novata en el mundo de la música, a pesar de que llevas ya unos años?

Nunca doy nada por hecho. Obviamente son ya algunos años haciendo canciones y algo he aprendido, pero la sensación de descubrimiento sigue latente. Me quedan muchas cosas por vivir y muchas canciones por hacer.

¿Cuáles son tus planes para completar 2023?

Tengo pendientes más temas por lanzar que me gustaría que viesen la luz este año, y, por supuesto, seguir componiendo. Buscar un nuevo discurso es mi prioridad. También estoy en mitad de la gira. Ahora vienen los festivales de verano; quiero despedir Roca Roja como merece.