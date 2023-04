Después de que cerca de siete mil jóvenes de las Cartagenas de España, Colombia y Chile leyeran y votaran las obras finalistas de los Premios Mandarache 2023, un grupo de alumnos del Colegio Narval de la ciudad portuaria –en representación de los 1.144 comités de lectura en los que se organizaron los estudiantes inscritos como jurado– anunció este viernes el nombre de los ganadores de la presente edición del certamen. En concreto, la ucraniana Margaryta Yakovenko se alzará con el Mandarache por su obra Desencajada (Caballo de Troya, 2020), mientras que el tinerfeño Daniel Hernández Chambers hará lo propio con el Hache, de literatura infantil, por su novela Departamento de Asuntos Mágicos (Anaya, 2020).

Ambos, pese a no estar presentes en la lectura de los ganadores, reaccionaron casi de inmediato por medio de sus redes sociales. Yakovenko quiso acordarse de sus editores y sello, pero, muy especialmente, de «todas las personas que me leyeron y me votaron», escribió en su perfil de Twitter. «Y, por supuesto, gracias infinitas a la bonita gente de los Premios Mandarache», añadió. La también periodista, que pasó su etapa formativa en la Región –entre Los Alcázares y Murcia–, apuntó también en un nuevo mensaje que es la primera vez que gana un premio, y recordó que lo hace con su primera novela. Además, celebró que fuera en Cartagena, «un lugar al que amo», aseguró. «No puedo estar más contenta ni más agradecida», concluyó.

Por su parte, Hernández Chambers, confesó haberse quedado «sin palabras». «¿Qué decir de esto? Es alucinante», aseguró. «Obtener un premio tan genial como este es de lo mejor que me ha pasado hasta ahora en mi carrera literaria. ¡Gracias, Mandarache/Hache!», posteó el autor de Departamento de Asuntos Mágicos, que aprovechó la inmediatez de las redes sociales para felicitar a la otra ganadora de esta edición 2023.

Las votaciones

Tal y como apuntó la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante la rueda de prensa –celebrada en el sala de recpciones del Palacio Consistorial cartagenero–, las votaciones de este «jurado masivo» se produjeron entre el 17 y el 21 de abril a través de una aplicación habilitada en la página web del certamen. «Una gran noticia es que un 97% de las personas inscritas en esta edición ha ejercido su derecho al voto», apuntó la regidora, que aseguró que «el mayor premio del Mandarache de este año es que siete mil jóvenes en tres Cartagenas de dos continentes han disfrutado de la literatura como lectores informados, conscientes y críticos».

Por supuesto, Arroyo también quiso felicitar a los ganadores, pero, sobre todo, quiso insistir en «la importancia y el valor del proyecto más allá de la decisión final del jurado y del galardón entregado durante la gala», haciendo hincapié en la valiosa labor docente y el compromiso por el fomento de la lectura y la transferencia de la cultura, llevada a cabo desde las aulas de forma transversal al currículum educativo.

El premio

Ambos autores ganadores recogerán sus galardones en la gala de entrega de premios que se celebrará el día 12 de mayo a las 11.00 horas en el Auditorio El Batel en Cartagena y a la que asistirán 1.400 estudiantes. Ambos reconocimientos tienen una dotación de 5.000 euros respectivamente y una reproducción de una escultura del artista Ángel Haro realizada por el Centro Especial de Empleo Prolam-Astus, cuya actividad tiene el objetivo principal de insertar laboralmente a las personas con discapacidad.