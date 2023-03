Como ya ocurriera el martes con el Hache, en torno a 1.400 jóvenes se dieron cita este miércoles en el auditorio El Batel para encontrarse con los tres finalistas del Premio Mandarache 2023: Yeison F. García, Pablo Remón y Margaryta Yakovenko, que no dudaron en destacar la importancia de un certamen como éste en lo referente al fomento de la lectura entre la población estudiantil. «Estoy muy feliz de esta aquí. No conozco un proyecto como este... Lo que se logra en Cartagena con los adolescentes es increíble», subrayó Remón. Por su parte, Yakovenko no pudo ocultar su emoción al conocer la magnitud del proyecto y de su jurado popular: «Han reunido a más de 7.000 personas, casi todos jóvenes, en torno a la literatura. Me parece una locura..., y también me da esperanzas», apuntó. Y en la misma línea se ha expresado Yeison F. García: «Me parece maravilloso el trabajo que se está haciendo en esta ciudad. Es un honor y un placer estar aquí», aseguró.

Y los jóvenes que poblaron el patio de butacas de El Batel también reconocieron su ilusión por ser parte del mayor jurado literario del mundo. Algunos repetían y otros participaban por primera vez. «Ha sido una muy buena experiencia», «Estar aquí y compartir nuestras lecturas con los autores y con tantos otros compañeros es muy gratificante» y «Es increíble poder conectar con los escritores y preguntarles por sus libros» son algunas de las reflexiones que dejaron los estudiantes. «Con el Mandarache te acabas interesando por la lectura sí o sí. Le da el toque humano de conocer al autor, que deja de ser solo un nombre en la portada», concluyó otro de los alumnos cartageneros inscritos en esta edición. Por su parte, el edil David Martínez Noguera, responsable de Cultura, se mostró agradecido a los autores, a los miembros de este multitudinario jurado y, en el especial, al grupo promotor del proyecto y al voluntariado del programa de Juventud ‘Implica2’.