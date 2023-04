La próxima semana se celebra en Murcia la quinta edición del Warm Up y, como es habitual, la Filmoteca Regional no será ajena a ello. De hecho, Producciones Baltimore –la compañía al cargo del festival– ha organizado un ciclo de documentales de temática musical que, desde el próximo lunes y hasta el domingo, contará con siete proyecciones de entrada libre: Muchas gracias por venir. Un documental de Ginebras (2023), Berlin Bouncer (2019), Jane y Charlotte (2021), Triana pura y pura (2013) y Ennio, el maestro (2021). Además, todavía hay una sesión por confirmar –la del viernes– y el martes se pasará el filme No es país para viejos (2007), de los hermanos Coen, con banda sonora en directo a cargo del grupo Kokoshca. Pues bien, éste será tan solo el pistoletazo de salida a una nueva, intensa y comprometida programación que se extenderá hasta finales de julio y que incluirá más de 150 películas repartidas en veinticinco ciclos.

Quizá los más atractivos para el público general sean la nueva entrega de ‘La películas de mi vida’ y ‘Aquel verano del...’. El primero tendrá como protagonista esta temporada al periodista murciano Carlos del Amor, voz de la cultura en RTVE, que ha seleccionado para esta programación trece película que le han marcado a lo largo de su vida. De este modo, se podrán volver a disfrutar en pantalla grande películas icónicas como Los santos inocentes (1984, 5 de mayo), Los Goonies (1985, 6 de mayo), Los lunes al sol (2002, 22 de mayo), Tesis (1996, 26 de mayo), Up (2009, 4 de junio), La gran belleza (2013, 13 y 14 de junio), Pulp Fiction (1994, 16 y 18 de junio) y la muy reciente Decision to leave (2022, 28 y 29 de junio). Sobre el ciclo ‘Aquel verano del...’, se trata de una propuesta que pretende convertir la Filmoteca en un cine al aire libre (metafóricamente, claro), emulando en su sala principal aquellas sesiones mágicas de las noches estivales. Así, gracias a la colaboración de agentes culturales de la Región como la cineasta Gala Hernández, la actriz Eva Llorach y el escritor Miguel Ángel Hernández, entre otros, se han programado catorce proyecciones gratuitas durante el mes de julio que permitirán volver a disfrutar de películas como Flashdance (1983, 19 de julio), Golpe en la pequeña China (1986, 4 de julio), Cazafantasmas 2 (1989, 25 de julio) y Parque Jurásico (1993, 6 de julio). Otra propuesta de gran interés es la que servirá para conmemorar el cuarenta aniversario de la muerte de uno de los directores más importantes que ha dado nuestro país, Luis Buñuel, padre del cine de vanguardia y del surrealismo fílmico, y uno de los creadores más influyentes de todos los tiempos. Por la sala de proyecciones del centro pasarán sus películas más icónicas: Un perro andaluz (1929, 6 y 7 de junio), La edad de oro (1930, 6 y 7 de junio), Él (1953, 7 y 8 de junio) y La vía láctea (1969, 14 y 15 de junio), entre otras. Y, siguiendo con las efemérides, en 2023 se cumplen setenta y cinco años de la muerte de D. W. Griffith, director capital para entender el cine tal y como lo conocemos hoy. Su obra más reseñada es El nacimiento de una nación (1915), que está considerada como la primera en que se utilizaron las ventajas del ‘lenguaje cinematográfico’, lejos de tratarse de una «obra de teatro grabada». Esta no aparece en la programación, pero sí otras obras maestras del realizador norteamericano como Intolerancia (1916, 25 y 27 de julio) y The fall of Babylon (1919, 26 y 30 de junio). También merece la pena reseñar el pequeño ciclo que se le ha dedicado a Chris Marker, responsable del concepto ‘documental subjetivo’ y que en 2021 hubiera cumplido cien años. De entre los filmes seleccionados del también escritor francés destaca La jetée (1962), mediometraje construido exclusivamente a base de fotografías y una voz en off que se proyectará junto a La sixieme face du Pentagone (1968) el 27 de junio. Y, por supuesto, también hay que subrayar la retrospectiva que se le dedicará a Chantal Akerman después de que la revista británica Sight & Sound haya elegido recientemente su cinta Jeanne Dielman, 23, quai du commerse, 1080 Bruxelles (1975) como la mejor de la historia, desbancando a Vertigo (1958), de Alfred Hitchcock. Este filme podrá verse en Murcia los días 15 y 16 del mes próximo, pero en total serán ocho las cintas que se proyecten en la Filmoteca de la realizadora belga, profundamente comprometida con el movimiento feminista. Programación comprometida Como es tradición, este curso volverá a contar con proyecciones para disfrutar con los más pequeños de la casa gracias a ‘Filmo en familia’, así como un programa –el de ‘Panorama actualidad’– que sirva en pantalla grande a los cinéfilos murcianos algunas de las películas más destacadas de la temporada de festivales que, por alejarse del mainstream, no han tenido recorrido en los circuitos comerciales (La belleza y el dolor, Alma viva, Matria...). Otros ciclos clásicos son el de ‘Mujeres cineastas’, que regresa de la mano de Izaskun Arandia y Rosina Prado, y el de ‘Realizadores murcianos’, que incluirá diferentes cortometrajes y la icónica Pajarico (1997), de Carlos Saura, con Paco Rabal en el reparto (se podrá ver el 9 de junio). Sin embargo, si algo destaca de esta programación es el carácter social de buena parte de las proyecciones. Así lo reconoció este viernes el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, quien explicó que «esta propuesta pretende ser un reflejo de los problemas que nos afectan a todos como sociedad», ya que «la imagen en movimiento es sin duda una de las herramientas de concienciación más potentes que existen, y como tal tenemos la obligación de utilizarla para visibilizar realidades, despertar conciencias y construir una programación inclusiva y diversa». Bajo esta premisa, y en colaboración con la asociación Armonía, se ha puesto en marcha el ciclo ‘Héroes Invisibles’, mediante el cual, a través de una selección de películas, se visibilizará a los cuidadores de personas dependientes. Además, la cineteca seguirá apoyando a diferentes colectivos y ONG. Es el caso de Amnistía Internacional, que plantea todos los meses –desde hace más de una década– una realidad injusta, para que se haga visible al resto de la ciudadanía, y de Manos Unidas, que también colaborará con una serie de películas con temáticas relacionadas con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) entre los que destacan el cambio climático, la igualdad o la educación en valores.