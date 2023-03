Ya se atisba el brillo de los premios Oscar 2023. Ana de Armas lo tiene tremendamente complicado para coronarse como la Mejor Actriz, un galardón que ya se da por hecho que acabará por primera vez en manos de Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes) o que lo hará una tercera en las de Cate Blanchett (TÁR). A la fuerte competencia se suma la decadencia de Blonde, la película en la que lo único que brilla es la interpretación de su protagonista. De hecho, la cinta en la que da vida a Marilyn Monroe se ha ganado (merecidamente, coincide la crítica) el Razzie a la Peor Película.

Aunque, con la Academia de Hollywood, todo son sorpresas. Véase el caso de CODA, la Mejor Película en la edición de 2022, a pesar de su flojedad en comparación con el resto de los que optaban al mismo título: Belfast, No mires arriba, Drive My Car, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro y West Side Story.

Ganaron el Oscar con una película plana

Dos grandes nombres de la Meca del Cine son claros ejemplos de que se puede ganar un Oscar por un papel en una película nada destacable. En el año 2010, Sandra Bullock, temporalmente retirada del cine en estos momentos, se llevó el galardón por su trabajo en The Blind Side -casi un telefilme, bonito, pero de siesta-, cuando pocas horas antes había recibido el anti-Oscar, el premio Razzie a la peor actuación femenina por Loca obsesión. Tuvo el suficiente sentido del humor para recogerlo en persona en la víspera de la gala en la que se alzó con el máximo galardón de la temporada.

Similar fue el triunfo de Julianne Moore en 2015 por Siempre Alice, aunque la protagonista de Boogie Nights no apareció en las quinielas de ningún Razzie. Sin embargo, Siempre Alice no deja de ser una historia llena de sentimentalismo en la que lo único que mantiene a flote 'el enganche' del espectador es la presencia de su protagonista.

Si se atiende a la lógica, ese argumento de estar nominada por una mala cinta para no otorgarle el galardón carece de sentido, dado que en teoría se premia 'la interpretación', independientemente de en qué título aparezca su nombre en los créditos. Es más: si en una película tachada como "cansina", "irritante", con un "guion desordenado" y con una "dirección inconexa", se habla a la vez del "monumental e hipnótico retrato de un mito" que hace Ana de Armas, ¿no debería ser esto un incentivo en lugar de un lastre? Otro plus: ha sido la cubano-española de 34 años la que ha logrado que la historia de Marilyn Monroe tenga presencia en esta edición de 2023.

Ahora, gracias a esta nominación, todo el mundo es pro Ana de Armas, cuando (al menos en España) pocos lo eran hace un tiempo. De hecho, ya no es Ana de Armas: es 'la española Ana de Armas'. A veces, poco importa la cantidad de trabajo que se lleve a las espaldas. Hasta que no se pisa la alfombra roja... el reconocimiento de la opinión pública 'generalizado' no llega.

Qué pinta aquí Kristen Stewart

¿Y qué tiene que ver todo esto con Kristen Stewart? Todo. Si Ana de Armas se quedó con la etiqueta de El internado hasta que Blade Runner 2049 se la quitó de encima, a Kristen Stewart le pesó mucho ser Bella Swan en la saga Crepúsculo. Trabajar para el público adolescente viene de la mano del 'juicio' de la industria y su losa... Daba igual que fuese aquella niña que trabajó (y muy bien) en La habitación del pánico con David Fincher y Jodie Foster. Tampoco se tuvo en cuenta que después pasará por On the Road, Viaje a Sils Maria, Café Society, etc. El cartel de 'sosa' ya se lo habían colgado.

Y, de repente, le llegó el papel, además del aplauso de la gente el día que lanzó un excelente dardo a Donald Trump al hablar de su homosexualidad. Otro de un biopic, como en el caso de Ana de Armas. Fue la Lady Di de Spencer, a las órdenes de Pablo Larraín. Las nominaciones y las pre-concesiones de esos premios antes de que se celebraran las respectivas galas le llovieron: el de la Asociación de Críticos de Hollywood, el Satellite, el de los Critics' Choice Movie Awards, el Globo de Oro y... el Oscar, entre otros. De estos cinco, ganó los dos primeros. Ella tampoco lo tenía fácil en la gran fiesta del Cine al competir con Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, y Nicole Kidman. Se lo arrebató Chastain por Los ojos de Tammy Faye (sorpresa: otro biopic sobre la famosa telepredicadora evangelista).

Pese a esas pre-concesiones, ya se daba por hecho que aquella no sería la gran noche de Kristen Stewart, porque venía precedida por la polémica, precisamente por la falta de reconocimiento a su talento. Se armó la de Dios cuando se daba por hecho que el Sindicato de Actores (Screen Actors Guild, SAG) reconocería su calco a Diana de Gales y... no fue así. Su nombre fue directo al Trending Topic en Twitter porque aquella era la gran oportunidad para "que se le tomara en serio" como actriz, argumentaban. Pero sus compañeros no le dieron ese lugar: ni siquiera la nominaron.

En su lugar sí que pusieron de relieve a Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Falle), Olivia Colman (La hija oscura), Lady Gaga (La casa Gucci), Jennifer Hudson (Respect) y Nicole Kidman (Being the Ricardos). Con ese olvido, el Oscar se alejaba cada vez más -y eso que en 2020 fue la Actriz de la década para la Asociación de Críticos de Hollywood-. De haberla nominado, lo habría olido de cerca, dado que el 75% de las intérpretes que pasan por los SAG consiguen optar al Oscar.

Sin embargo, sí que ha logrado, con el tiempo, su espacio. Este año ha sido la presidenta del jurado del Festival Internacional de Cine de Berlín y todo han sido ovaciones. A sus 32 años, se ha convertido en la más joven en presidir la Berlinale. Además, debutará como directora con la adaptación de las memorias de la escritora Lidia Yuknavitch The Chronology of Water.

Se espera que en la madrugada de este domingo al lunes, Todo a la vez en todas partes, Sin novedad en el frente y (en menor medida) o Los Fabelman se lleven el gordo. En lo que se refiere a la Mejor Actriz, las quinielas dan por ganadoras a Michelle Yeoh (que también haría historia) o Cate Blanchett, con una impresionante trayectoria en los premios. Pero está demostrado que, con los Oscar, nunca se acierta. Un año sorprenden con Parásitos y otro lo hacen con CODA, y lo mismo ocurre con el resto de categorías. La vida es una tómbola.