Para los seguidores de los sonidos power-pop fue una sorpresa la aparición de los londinenses The Speedways, cuyas guitarras energéticas y melodías brillantes han conquistado a todos. Nacidos en 2018 de las cenizas de los fantásticos The Breakdowns, con el impulso y las canciones de Matt Julian se han desviado un tanto del glam y el punk iniciales y se dirigen al pop más puro, el de Be my baby, de las Ronettes, o el de Refugee, de Tom Petty, al que también miraron Graham Parker, Elvis Costello, Paul Collins y los Exploding Hearts. Como ellos, The Speedways aspiran a recortar melodías perfectas con sus guitarras bien afiladas. Ahora, consolidados con la incorporación de Adrian Alfonso, Kris Hood y, sobre todo, Mauro Venegas (procedente de los Godfathers), están de vuelta con su tercer álbum, Talk of the town (2022), donde demuestran ser unos hit makers a nivel mundial. Esta noche estarán presentándolo en la Sala Musik de Murcia acompañados de los nuevaoleros locales Higinio, supergrupo compuesto por músicos que pasaron por Vacaciones, Remo Persutti, Los Megatones, The Runarounds, M76... Se trata del proyecto más ambicioso de Carlos 77, que aúna letras inspiradas, potente base rítmica, guitarras afiladas y grandes melodías inspiradas por XTC, The Jam, The Violent Femmes, Los Flechazos y The Wedding Present.

¿Cómo surgió Talk of the town? ¿Qué queréis expresar con ese título? Matt Julian: Quería escribir algo con un ritmo envolvente, y entonces di con ese riff tan sencillo, basado libremente en Superstition y Nutbush city limits. Quedó genial, me gusta de verdad. Es muy diferente a lo que solemos hacer. Y el título me vino en un sueño, mientras que la letra habla de paranoia y de lo solo que llegas a sentirte cuando la gente chismorrea de ti a tus espaldas. ¿Qué diferencia el enfoque de este álbum respecto a los anteriores de The Speedways? Mauro Venegas: En Radio sounds (2020) todavía estábamos intentando ubicarnos como banda. Creo que después de un par de años tocando y girando juntos nos hemos consolidado (en este sentido). Además, esta vez hemos podido grabar todo lo básico juntos en directo, y fue una experiencia genial. El tercer álbum creo que es como cuando los grupos necesitan abrirse un poco y desarrollarse y, con suerte, producir su obra maestra (por ejemplo, los Clash con el London Calling), así que nos apetecía probar todo lo no hubiéramos hecho antes. Recurrimos a una reserva de influencias mucho más amplia esta vez; probablemente, algunas procedentes de lugares que no esperaríais [Risas]. ¡Ni siquiera pensábamos en hacer un álbum de power-pop como tal! Pero un crítico dijo que estábamos ampliando las fronteras del género y, a la vez, trascendiéndolo, lo cual pensé que era bastante guay. Mostráis influencias de Elvis Costello, Nick Lowe, The Kinks, Flamin’ Groovies…, pero da la impresión de que intentáis evitar cualquier tipo de revivalismo. ¿Era esa la intención? M. J.: No era realmente la intención, pero tienes razón. Nunca dijimos: «Por nuestro aspecto y nuestro sonido queremos parecer una banda de los sesenta o los setenta», ni nada por el estilo. ¿Cómo habéis dado con vuestro sonido, con estas canciones tan de finales de los setenta? M. J.: ¿Quizás por nuestra forma de tocar o porque nuestras canciones siguen una fórmula ‘clásica’? ¿Stiff Records es una referencia para vosotros? M. J.: ¡Está bien pensar que en esa época Stiff Records habría sido nuestra casa! ¿Cómo describirías el ‘sonido Speedways’? M. J.: La verdad es que no sé cómo describir nuestro sonido... Me gustaría pensar que tiene un atractivo universal. Escribimos canciones para entrar en ‘Top of the Pops’ en un mundo sin ‘Top of the Pops’. Creo que escuchabais a los Four Tops durante la grabación del disco. ¿Se refleja en el disco? M. V.: Ah, sí. Algo de los Four Tops, pero también bastante soul y funk de los sesenta y setenta en general. Algunos arreglos vocales tienen influencias directas de canciones como Bernadette, por ejemplo, ¡pero tendrás que escucharlas tú mismo para ver si las distingues! ¿Cómo elaboráis cada tema? ¿Cuál es el truco para escribir canciones con gancho? M. V.: Para el disco anterior, o las hacía todas Matt, o Matt escribía una canción y yo hacía un puente o algo así. Esta vez Adrian y yo también aportamos canciones completas. En Shoulda known fue mitad y mitad (mi música; su letra y melodía). Matt normalmente maqueta sus canciones en casa (esas demos suelen ser magníficas, ¡a veces afloran como temas extra aquí y allá si las buscas!), mientras que las de Adrian y las mías necesitan más trabajo en el local de ensayo, con lo que son más difíciles de desarrollar, pero cuando logramos que vaya tomando forma o que recorran caminos nuevos..., esa es una sensación muy satisfactoria. ¿Cuáles son vuestras bandas favoritas actuales de power-pop? M. V.: The Whiffs, Alvilda, Young Guv... Llevo organizando el Pump It Up Powerpop Weekender desde 2018, y por suerte he podido tener a Baby Shakes y a los Number Ones también. ¿Les Lullies cuentan? Espero que algún día también consigamos traer a los Reflectors y a Uni Boys. ¿Cómo es la escena del power-pop en Inglaterra en estos días? M. V.: ¡No tan grande como en España, seguro!, aunque creo que está volviendo a crecer. El Pump It Up cada año va lo bastante bien como para que podamos seguir haciéndolo, pero hasta ahora la mayoría de cabezas de cartel han venido de fuera (aunque hace unos meses hicimos un programa doble con Marc Valentine que estuvo muy bien...). Para Talk of the town habéis contado con Jez Leather en la producción, ¿cómo fue? M. V.: Estuvimos muy cómodos. Radio sounds también lo hicimos con él, así como el material de Borrowed & Blue (2021). Siempre sabe lo que estamos buscando, y mola mucho que le mostremos todo tipo de referencias inesperadas y que siempre las pille a la primera. Trabajar en arreglos vocales con él nos lleva a otro nivel también; sabe sacar lo mejor de nosotros. ¡Su producción en canciones como Strange love y Weekendes es tan buena que la verdad es que nos da problemas para recrearlas en directo... [Risas]. De hecho, no teníamos en mente tocar estas canciones en nuestros conciertos cuando hacíamos el álbum; la cosa iba de intentar hacer un disco clásico y ya, después, preocuparnos por cómo hacer para subirlas a un escenario. Vuestros discos salen al mercado con la colaboración de los sellos Snap, Hurrah y Beluga. ¿Cómo es vuestra relación con ellos? M. J.: Nosotros hacemos la música y ellos la convierten en discos. Es un contrato de distribución que funciona muy bien para todos, creo. Son todos unos tipos magníficos. Volvéis de gira por España. ¿Se ha convertido en un segundo hogar para The Speedways? M. V.: ¡Claro! Para la gente en el Reino Unido es raro que siempre estemos por aquí, pero nuestros conciertos en España son probablemente los mejores que hacemos. El del Purple Weekend fue increíble, y en Madrid normalmente está todo vendido, ¡así que siempre estamos deseando venir! ¿Cómo van a ser los directos? M. V.: Vamos a tocar en algunos de nuestros sitios favoritos, como Casa del Loco en Zaragoza y Loco Club en Valencia. Es genial tener gente en esas ciudades que de verdad cree en nosotros. También estamos deseando tocar en Murcia y Valladolid por primera vez. Prometemos liarla cada noche. Escucharéis canciones de todos los álbumes, pero nos hace mucha ilusión tocar las nuevas en directo, ahora que el álbum por fin se ha publicado. Fecha: Hoy, 22.30 horas. Lugar: Sala Musik, Murcia. Precio: 12/15 euros.