Leo Fernández lleva ya más de dos décadas persistiendo, aguantando los envites de los sonidos alternativos y las nuevas tendencias musicales desde la maltrecha trinchera del rock. Pero, de momento, nadie ha conseguido sacarles de allí; ni él ni a sus secuaces, a saber: Beatriz Alcaraz y Pele a la guitarra, Adolfo Vázquez en el bajo, Mª Esperanza Lamet con la percusión y Félix Méndez a la batería. De hecho, no tienen ninguna intención de rendirse: ¿cómo iba a hacerlo una banda que obedece al nombre de Sin Tregua? Por eso los cartageneros siguen defendiendo su música allá donde les llaman, sacando discos como Cuatro rosas (2021) y lanzando videoclips como el de Otra historia, junto a Rebeca Jiménez, segundo single de su último trabajo. Además, Leo tiene ya como otros tres nuevos redondos proyectados con la banda, lo que demuestra que el nombre del grupo no es azaroso. Eso sí, antes de meterse al estudio, este sábado tienen una cita en la Sala Spectrum de Murcia junto a Fernandead y Don José Liquidadores en el Black Saturday Fest.

No muchas bandas pueden presumir de llevar dieciséis años de trayectoria... ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que os hace seguir insistiendo después de tanto tiempo, Leo?

Pues supongo que la clave es el no desistir, luchar por lo que quieres conseguir sabiendo que este es un camino largo (que no tiene un final claro), duro y que has de disfrutar recorriendo. ¿Lo que nos hace seguir? Pues quizá precisamente que, ya que llevamos dieciséis años… ¿por qué rendirnos ahora? Nunca sabes cuando vas a llegar a los oídos adecuados.

A esos dieciséis hay que sumar los siete de Mar Adentro. ¿Qué es la música para usted?

La música es parte de mí. Negar esa parte, obviarla o no desarrollarla sería en cierta forma como dejar morir mi esencia. Acabaría siendo un tipo triste, gris, aburrido… Y creo que al resto de la banda le pasa lo mismo.

Además, hay una cosa que es innegable si nos referimos a Sin Tregua: la voluntad de seguir creciendo. Actualmente están presentando su último trabajo, Cuatro rosas (2021), en el que muestran su faceta más ‘sureña’, en la línea de La Frontera y Revólver. Con estos pasitos hacia adelante... ¿buscan pulir su sonido o simplemente ir probando cosas nuevas? ¿Cuál es la motivación?

Sin Tregua es una banda de rock, principalmente. Y creo que ya hace tiempo que encontramos nuestro sonido; de hecho, diría que ha quedado reflejado en cada una de las composiciones de nuestra discografía. Lo que sí es cierto es que queremos ofrecer trabajos que no sean iguales los unos a los otros, que si escuchas nuestra música álbum tras álbum no tengas la sensación de estar todo el rato dándole vueltas a un mismo trabajo. Creo que cada disco es como una ‘historia sonora’, por decirlo de alguna manera: cada CD tiene un sonido concreto, un principio y un final, y en general todos los temas son coherentes tanto a nivel musical como, en parte también, a nivel temático.

Cuatro rosas quizá sea su álbum de estudio más acústico, pero sigue sonando rock.

Sin Tregua nació con la idea de hacer una discografía y un directo de rock. El primer EP fue –dentro de unos límites– más ‘pop’, digamos, con temas en formato ‘radio fórmula’ (de tres minutos), por aquello de querer meter cabeza rápidamente y poder llegar a las principales emisoras del país. Pero con el tiempo te das cuenta de que eso no es ni fácil ni gratuito [Risas]. Conversando con Aurora Beltrán, cuando grabamos el tema No vale la pena de nuestro disco Revolución (2015), ella me dijo que nadie podía encorsetar las canciones en un tiempo delimitado, que los temas han de durar lo que han de durar, lo que tardes en plasmar el mensaje que quieres transmitir. Si has dicho lo que querías decir, da lo mismo que el tema dure dos minutos, siete o cuatro. Y, por supuesto, has de decirlo de la forma en la que tu te sientas más cómodo o identificado; en nuestro caso, el rock.

Hay quien dice que el rock ha muerto; yo no sería tan catastrófico, pero lo que está claro es que no pasa por su momento de mayor popularidad... ¿Por qué merece la pena insistir? ¿Qué tiene el rock que no tengan otros géneros?

Yo tampoco creo que el rock esté muerto. Al rock lo han matado ya muchas veces, pero ahí sigue. Cada dos por tres aparecen estilos nuevos y sonidos alternativos que hacen que el foco se desvíe, y está bien, en la variedad hay riqueza (de hecho, el pop se nutre a menudo de todos esos cambios, idas, venidas y tendencias). Pero el rock tiene algo que no tienen los demás estilos, y es que se trata de una música que sale de dentro; pero no solo de los que la componen, si no también de los que la consumen, bailan, cantan, viven… Es una música que te permite expresar libremente cualquier sentimiento, bien sea de rabia, melancolía o amor. Como dice Miguel Ríos, «el rock es un boomerang», por eso siempre volverá.

El sábado visitan Murcia junto a Fernandeads y Don José Liquidadores para abrir una noche de rock en la Sala Spectrum. ¿Qué tienen preparado? ¿Cómo se presentan en esta ocasión? En eléctrico y con todo, imagino...

Sí. Tenemos preparado un repertorio con nuestros temas más cañeros, para empezar fuerte una noche de buen rock en compañía de buenos amigos. Así que, efectivamente, ¡vamos con todo!

¿Cómo se presenta este 2023 para Sin Tregua, Leo? ¿Van a continuar presentando Cuatro rosas hasta nuevo aviso o hay planes de volver a entrar en el estudio próximamente?

Pues... ambas cosas [Ríe]. Seguiremos con la recta final de Cuatro rosas pero con la mente puesta en nuevos temas, nuevo disco y esperando sorprender y que el público disfrute con nuestro próximo trabajo.

Se lo preguntaba porque le he leído decir que tiene en mente, mínimo, tres discos más con Sin Tregua. Supongo que dependerá de muchas cosas, pero ¿qué nos puede contar? ¿Por dónde van a tirar? ¿Cuándo cree que podremos escuchar el próximo álbum del grupo?

Efectivamente, te has informado bien [Risas]. Está claro que depende de muchas cosas, pero… el nombre de la banda no está puesto por casualidad. Cuando tengo algo en mente soy muy insistente y me vuelco en intentar llevarlo a cabo sea como sea, así que hay altas probabilidades de que esas previsiones se cumplan. Como desvelar, puedo decir que el próximo álbum será un disco con un sonido rockero aún más contundente, más ‘clásico’ (sin serlo de forma literal). ¿Cuándo se podrá escuchar? Pues una cosa es lo que quiero y otra lo que será finalmente. Normalmente la gente no es consciente de ello, pero un disco, si está trabajado, cuidado y se quiere que suene bien, requiere de muchísimo esfuerzo en todos los sentidos, tanto económicamente, como de tiempo que se le roba a la familia, a nuestro ocio, al sueño… Pero, como te decía al principio, es algo que va en nuestro ADN y solo podemos darle rienda suelta

Una curiosidad: dice que intenta no escribir de amor (al menos no de la manera clásica). ¿Por qué? ¿Qué le inspira como letrista?

Así es. No sé, me inspira lo que escucho día a día en la radio, en la calle, lo que leo en la prensa… Hay tanto de lo que hablar, por lo que protestar, por lo que luchar, por lo que hacer... Yo escribo sobre cosas que nos pasan a todos o que podrían pasarle a cualquiera. Por eso creo que con mis temas todo el mundo, en mayor o menor medida, se puede sentir identificado. Creo que es bonito y necesario para mucha gente saber que hay más personas que han pasado y/o entienden lo que les está pasado a ellas; que sepan que no son bichos raros y que no están solos. No digo que nunca vaya a escribir un tema de amor, un tema de: «Te quiero mucho, te adoro, etc.», pero si es verdad que de momento intento hablar de otras cosas o de otros estados de ánimo.