Quevedo publicará su primer disco el próximo 20 de enero, y se titulará Donde quiero estar. El rapero grancanario, fenómeno del 2022 musical, lanzará así la próxima semana su esperado álbum, que contará con un total de 16 temas, 12 de ellos inéditos. "Creo que hay un gran trabajo detrás de este álbum. Hemos tratado de buscar una calidad tanto musical como audiovisual, que espero que sea trascendente y deje huella en el panorama. Estoy muy contento con el disco y espero que la gente lo disfrute tanto como yo en el proceso de ‘construcción’", explica el artista.

Esta noticia en redes sociales no ha pasado desapercibida. Y un usuario ha acusado de plagio que la portada del primer disco del grancanario es similar a la de otro rapero: el del canadiense Drake.

quevedo es el típico que le copiaria una portada a drake para su disco pic.twitter.com/OIdYcyUmi0 — Adrián Galindo (@galiindo13) 11 de enero de 2023

El artista está cumpliendo sueños a pasos agigantados. Hace unas semanas cumplió el más importante, colaborar con Myke Towers, gracias a la canción ' Playa del Inglés'. En este disco ya forman parte estos temas: 'Sin Señal', 'Vista al Mar', 'Playa del Inglés' y 'Punto G'. Además, en 2023 también hará una gira por Gran Canaria (ya no hay entradas), Madrid y Barcelona.

Se dio a conocer en el ámbito de la música urbana en el año 2020 con el remix de ' Cayó la Noche' y su fama no ha hecho más que crecer gracias a su forma de ser, su voz grave y a temas como 'No me digas nada', la bizarrap sesión, conocida como 'Quédate', 'Respuesta Cero' o 'Sin Señal'.

Reivindicando sus orígenes

“Algo que tengo claro es que quiero estar en mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta nada.”, aseguraba sobre sus intenciones y sobre lo importante que es para él mantener sus orígenes. De ahí que sea tan raro no oírle mencionar sus Canarias en alguna de sus canciones.

Cuando uno se preocupa por analizar y parar a pensar en lo que está sucediendo y lo que le rodea, es difícil no obtener resultados. Él lo ha hecho: “Este año he estado en ese proceso de búsqueda a la vez que he encontrado lo que quiero. Incluso me preguntaba si el nombre que quería darle al disco (que fue lo último) iba a ser una pregunta o una afirmación. Al final, he conseguido tenerlo claro y saber lo que quiero y sobre todo saber sin duda alguna, DONDE QUIERO ESTAR. Creo que hemos conseguido contar la isla a través de pedro y pedro a través de la isla, y ese era el objetivo. ”.

Llega el disco, la cuenta atrás ha comenzado y tenemos que tener claro que “es un regalo de mi para ustedes, y también de Quevedo para Pedro. Por ello, espero que puedan disfrutar y entiendan este disco como yo lo he hecho en el proceso. Y espero que sean capaces también de saber dónde quieren estar en la vida. Un disco para todos y para siempre.”, terminaba compartiendo.