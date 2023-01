Rock Star Managers. La Fiesta es un evento realizado desde hace años por la promotora murciana liderada por el activista musical César Marín, centrada en la promoción, distribución y difusión de la música rock en nuestra Comunidad.

Tras haber tenido que parar por culpa de la pandemia, este año vuelve a realizarse en Garaje Beat Club con la actuación en directo de varios grupos, dos de ellos, en consonancia con la filosofía de la agencia (’emergentes’): JM&Music (rock hecho por un grupo de músicos jovencísimos liderados por Josemi, un artista callejero que es todo un descubrimiento) y Martina Efedra (una de las bandas con más proyección de la escena murciana actual, en plena gira de su disco debut, Excusas, que les muestra como un cruce perfecto entre Lori Meyers y Two Door Cinema Club). Otras figuras del cartel son Jaggo the One Man Band, Lydia Martín, Alec López y el gran Micky de Los Tonys (Micky Carreño, el eurovisivo ‘hombre de goma’ y pionero del rock español).

También habrá dos grandes sorpresas: la vuelta de Therotados después de unos años con sus componentes inmersos en otros proyectos, y la de Traficantes del Ritmo, banda murciana de rap metal considerada como los Rage Against the Machine españoles, que regresa para un concierto en exclusiva.

Y, además de los conciertos en vivo, a lo largo del día de hoy habrá otras actividades de ocio, como una exposición de motocicletas personalizadas, exhibición de tatuajes, cerveza, regalos y muchas más sorpresas, en una velada conducida por la omnipresente Jutxa Ródenas, que además ofrecerá una de sus sesiones DJ. Una fiesta para no perdérsela.

¿Qué es Rock Stars Managers? ¿Qué fines persigue? ¿Cuál sería vuestra declaración de principios?

RSM es una pequeña promotora que apoya proyectos relacionados con la escena musical murciana. Nos gusta ayudar a nacer a grupos o eventos que están dando su primeros pasos y que generan un tejido cultural que es básico para que surjan grandes artistas, canciones o técnicos nuevos y del gran nivel como el que tenemos por aquí. Y yo simplemente soy un amante de las canciones; las canciones están por encima de todo.

¿Desde cuándo lleva funcionando? ¿Cómo nació? ¿Con qué banda arrancó todo?

Dejó de ser algo eventual y muy amateur en abril del 2008 (aún tengo el cartel de aquel concierto), cuando mi amigo Juan Antonio Carrillo, un constructor murciano, me propuso representar un irreverente proyecto llamado Aniceto y Los Intocables. Fichamos a los mejores músicos disponibles, como Roberto Lavella −ahora con Dani Martín−, Sergio Valcárcel o Gonzalo, actual baterista de Bosco. Un repertorio de canciones muy bien escogido y del rock más irónico y un personaje como Aniceto Matalascañas nos dieron una gira inolvidable.

¿Ha sido complicado ponerlo en marcha? ¿Cómo está funcionando? ¿Se han cumplido las expectativas?

¡Claro! Hemos tenido muchos momentos malos... Lo dejas mil veces y te dices a ti mismo que no merece la pena, pero siempre vuelves; escuchas unos acordes, un estribillo o un riff que te gusta y te vuelve a enganchar. Pero siempre he sido muy realista con las expectativas, con la promotora o con las bandas con las que trabajo: el ‘triunfo’ es relativo. Pero bueno, nosotros ponemos todo nuestro corazón y ganas en lo que hacemos (más que técnica y medios); así funcionamos.

¿De qué forma se elige a los grupos? ¿Hay algún patrón?

La gran mayoría de grupos con los que he trabajado a lo largo de todos estos años han sido ellos los que se han acercado a preguntar por nosotros. En ese momento ya tenemos la seguridad de que necesitan y aceptan la ayuda de alguien externo a la banda. Particularmente me gusta hacer un seguimiento −que puede durar meses− para comprobar la solidez del proyecto, si hay implicación y disponibilidad de todos los miembros, y sobre todo si hay canciones y las seguirá habiendo. Llegados a este punto, les monto el mejor concierto o conciertos posibles para ver si ‘enganchan’. Me fascina esta parte.

¿En qué se centra en la actualidad?

Martina Efedra se lleva gran parte de la agenda en la actualidad. Pero estoy trabajando con un proyecto nuevo que tiene madera para hacer grandes cosas: el de Alec López. También en el Músicas con Alma, el festival de música de raíz del que ya hemos realizado algunas ediciones en Alcantarilla, dedicadas al blues y al rock and roll más clásico, y en Riopar (Albacete), más centrada en la rumba y la fusión. Y pronto tendremos noticias de un par de proyectos que nos hacen mucha ilusión: la apertura de unos nuevos locales de ensayos, algo sin precedentes en Murcia, y el Made In Murcia (MIM), por el que llevamos mucho tiempo luchando y esperamos que se haga realidad muy pronto.

¿César Marín se define como un activista cultural?

¡No! Solo soy un tipo que ha conseguido trabajar en lo que le gusta y estar cerca de la creatividad. Si con eso activo la cultura, pues genial.

Supongo que es el momento de hacer balance. ¿Cuáles han sido vuestros mayores logros?

Como digo, el triunfo es relativo. RSM está en los créditos de muchos discos, y hemos realizado docenas y docenas de conciertos que han hecho crecer a un montón de musicazos murcianos que ahora llenan carteles de festivales. Sigo aquí y con proyectos interesantes que confían en mí. No es mal momento.

¿Qué bandas hay en el roster ahora mismo?

Las que te he dicho. Por un lado tenemos a Martina Efedra, una banda con una vitalidad y creatividad desbordante y que conecta con el público como si tuvieran un interruptor. Gaby, su cantante, es pura energía positiva... Y Alec López (esto es en exclusiva), un chico muy joven murciano que tiene una voz poderosa y una bandaza de jovencísimos músicos geniales. Chavales haciendo rock and roll, ¡sálvese quien pueda!

Ya tenemos encima, como quien dice, una nueva edición de Rock Star Managers - La Fiesta, evento que se vio aparcado por la pandemia. ¿Qué hay preparado?

En realidad paramos mucho antes de la pandemia, porque había mucho que celebrar. Después la pandemia retrasó la vuelta. ¡Hasta ahora! El que ha vivido alguno de los aniversarios anteriores de Rock Star Managers sabe que no son conciertos al uso, que son fiestas en las que pasa de todo. Los grupos tocan con colaboraciones especiales y preparan versiones que se escapan de su zona de confort. Además, estará muy presente mi amor por las motos, con un par de máquinas preparadas por un transformador murciano, Álvaro Inclán. Y también habrá una exhibición de tatuajes en directo de otro artista local, Blinder Tatto. Y Roscón, y cerveza y unos artistas invitados que flipas.

Traficantes del Ritmo y Therotados se reúnen para esta ocasión. ¿Qué planes hay para ellos?

Traficantes del Ritmo llevaban ya años insistiéndome en hacer un concierto (o varios) de vuelta, pero la cosa no llegó a cristalizar. Pero este año solo tuve que llamarles uno por uno para explicarles que volvíamos a celebrar el aniversario de Rock Star Managers −que tantas noches gloriosas nos hizo vivir en el pasado− y... la respuesta fue unánime: «¡Allí estaremos!», once años después de su último bolo. Y no veas como siguen sonando... Lo de Therotados era distinto. Óscar ha seguido con el proyecto, pero la formación original hace tiempo que cambió. Sin embargo, estos Ilicitanos hicieron que me rindiera a su rock and roll desde el minuto uno, y trabajé con ellos durante tres años maravillosos. Así que les pedí una reunión con aquella formación que nos unió, y cumplirán.

También estará por allí Micky, el ‘hombre de goma’ de Los Tonys. ¿Cómo encaja en este evento?

Micky y Óscar Rotado son buenos amigos; incluso Óscar toca la guitarra en las giras de Micky... Así que le preguntamos y le pareció genial eso de tocar con Therotados.

Por cierto, hablando del recorrido de Rock Star Managers... Errecinco, la banda de la que más tarde surgió Viva Suecia, fue una de sus apuestas. Alguna parte del éxito de los murcianos seguro que le corresponde a RSM.

Fue una apuesta maravillosa que no tuvo la repercusión esperada, pero yo ya intuía a uno de los mejores letristas que ha dado Murcia: Rafa Val. Tiene una canción en el único disco que sacaron, titulada Blancos perfectos, que creo que es una pieza de colección y forma parte de la banda sonora de mi vida. De eso hace mucho tiempo, y yo solo les busqué todos los conciertos posibles; fue Rafa el que puso la paciencia hasta que llegó su momento. También conocía de grupos anteriores a Alberto Cantua, de Dr. Maligno. Yo estaba allí para ayudar siempre en lo que pudiera, y así sigo con ellos. Son mis amigos.

¿Los jóvenes tienen ahora menos prejuicios a la hora de escuchar música?

Muchísimos menos. No se puede generalizar, pero las últimas generaciones son más abiertas con estilos de otras épocas, incluso otras culturas, a la hora de llenar sus bibliotecas musicales y que influyan en sus composiciones sin ningún complejo. Y luego se van a un concierto de metal o a una rave.

Da la sensación de que los jóvenes buscan ahora algo diferente a lo que se buscaba antes. ¿Tiene esa percepción?

Creo que buscan cosas parecidas a las que hemos buscado en otras generaciones, pero de otra manera, y sobre todo de una forma más rápida. Las altas expectativas a corto plazo perjudican mucho a los músicos más jóvenes.

¿Qué necesitan las bandas actuales que no viven de la música para mantenerse? ¿Cómo se puede vivir de la música con proyectos tan modestos?

En realidad no se puede; es imposible. Tienes que tener un trabajo o unos ingresos que te permitan un poco de tiempo de ocio para dedicárselo a la música, y en el momento en que tienes algún tipo de repercusión, cada vez tienes que invertir más horas en el proyecto, tienes que tener mayor implicación... Al final, si la cosa parece que empieza a funcionar, no te queda otra que plantearte a cuál de los trabajos debes renunciar. Pasa mucho.

¿Qué depara el futuro para Rock Star Managers?

La gira de primavera/verano de Martina Efedra, eso es ahora lo que me quita el sueño.

¿Qué mensaje quiere enviar al público para que acuda a La Fiesta?

Pues que se van a encontrar a cuatro grupazos, cinco invitados, una presentadora DJ espectacular, sorpresas, roscón de reyes, una cerveza y algún regalito. ¡Nos vemos allí!