La Sala de Catas de Estrella de Levante acogió el miércoles a algunas de las bandas más notorias de la Región. Por allí se pasaron Crudo Primento, Arde Bogotá y Nunatak. También Pieles Sebastian, Noise Box, The Yellow Melodies, Parade, Octubre, Iluminados, Vacaciones, Marcelo Criminal y Yana Zafiro, además de promotores y, por supuesto, fans de los grupos congregados. Pero lo que acontecía en este espacio no era un festival ni un all star de músicos murcianos; ni siquiera una serie de pequeños musicales. Porque quien se piense que a estas bandas solo se las disfruta con los oídos está muy equivocado...

Y la principal encargada de demostrarlo fue Victoria Sánchez, docente y autora de un libro, Murcia loves indie (2022), que se ha concebido como un homenaje a la efervescente escena regional. La cuestión es que en él no solo se repasa la trayectoria de decenas de bandas con denominación de origen –a las citadas hay que sumar a otras como M-Clan, Second, Varry Brava, Viva Suecia, Perro y Neuman, entre otras–, sino que cada capítulo recoge anécdotas, curiosidad, un código QR que redirige a los lectores a su música y, lo más llamativo de todo: una ilustración, obra también de Victoria Sánchez. Se trata, por tanto, de un complejo trabajo para el que su principal responsable ha contado con el asesoramiento de expertos en la materia como Ángel H. Sopena, crítico de La Opinión, responsable del programa Música de contrabando (Onda Regional) y autor del prólogo del libro. De hecho, el veterano periodista no solo acompañó este miércoles a la autora de Murcia loves indie, sino que participó activamente en una presentación en la que también cabe subrayar la presencia de Isabel Espín, ‘Isbell’, de Iluminados, y del responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante, Yayo Delgado, quien ejerció de maestro de ceremonias. Por supuesto, el animado encuentro no solo sirvió para desvelar los detalles de esta publicación con carácter solidario –parte de lo recaudado irá destinado al Banco de Alimentos de la Región de Murcia–, sino para trazar un recorrido por la historia musical de la Región y reconocer también la importante cantera musical con la que se cuenta en esta comunidad; un valor artístico-cultural que es importante dar a conocer tanto dentro como fuera de nuestra fronteras autonómicas. En este sentido, Virginia Sánchez no solo habla en su libro de los grupos más representativos y consolidados del pasado y presente musical murciano, también incorpora «varias formaciones regionales de reciente creación con proyección de futuro dentro de este género», el indie-rock. En total son una treintena de grupos y solistas que aparecen representados a todo color y bajo el particular estilo de la inquieta y melómana docente, que se ha inspirado a la hora de hacer estos diseños «en la iconografía de los propios grupos, a partir de videoclips, imágenes promocionales o el mensaje de sus canciones más significativas», apunta. En cuanto al contenido informativo –presentado de una manera muy didáctica, para enganchar también a los lectores más jóvenes–, la historia de las diferentes bandas se agrupa en secciones como ‘Un objeto que les representa’, ‘Origen del nombre’, ‘El momento que lo cambió todo’, ‘¿Sabías qué?’ y ‘Lo que más felices les hace de la música’, entre otros apartados. La edición, por cierto, pretende emular en tamaño a un disco de vinilo y su portada es un guiño murciano a uno de los álbumes más icónicos de la historia, el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), de The Beatles. Durante la presentación, Virginia Sánchez quiso incidir en cómo su faceta de docente ha influido notablemente en la propuesta, ya que el objetivo de la autora era, en todo momento, hacer un libro «accesible», «fácil de leer», «atractivo para su uso como herramienta didáctica en el aula y de interés tanto para jóvenes como para adultos». En cualquier caso, se trata de un proyecto personal en el que su autora ha invertido nada menos que dos años de trabajo, tiempo en el que no solo ha trabajado las ilustraciones, sino que también ha aprovechado para informarse en detalle sobre las bandas seleccionadas e, incluso, entrevistar a los protagonistas. El resultado de esta ardua tarea ya se puede adquirir en la Librería En Las Nubes de Bullas y en el espacio online loslibrosdelaluciernaga.es. También estará disponible en los mercadillos solidarios de Estrella de Levante y, próximamente, en otros establecimientos de la Región. Además, la autora ha creado un perfil de Instagram para el proyecto (@marivisuarte) en el que también se pueden adquirir ejemplares de Murcia loves indie por MD.